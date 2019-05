PlayStation 5: Επίσημο video - σύγκριση της ταχύτητας του απέναντι στο PS4

Τον περασμένο μήνα είχαμε τις πρώτες επίσημες αποκαλύψεις για το PlayStation 5 από τον Mark Cerny και πριν από μερικές ώρες ήρθε η σειρά του Kazuo Hirai (λίγες ημέρες πριν την οριστική συνταξιοδότηση του) να μιλήσει για την νέα γενιά της παιχνιδοκονσόλας.

Ο Hirai τόνισε ότι το PS5 θα προσφέρει απρόσκοπτο gameplay και άψογη απόδοση της υπηρεσίας PlayStation Now, χάριν στα δραματικά βελτιωμένα γραφικά και το ανανεωμένο cloud σύστημα, κομμάτι στο οποίο θα βοηθήσει σημαντικά και η Microsoft μετά τη συμφωνία που υπέγραψαν πριν από μερικές ημέρες.

Κατά τη διάρκεια μιας εταιρικής παρουσίασης, η Sony έδειξε και ένα συγκριτικό video για το χρόνο φόρτωσης του PS4 απέναντι στο νέο PlayStation, όπου θα δείτε σχεδόν 8 φορές μεγαλύτερη ταχύτητα.

Υπενθυμίζουμε ότι το PlayStation 5 θα διαθέτει νέο octa-core επεξεργαστή βασισμένο στην τρίτη γενιά AMD Ryzen CPU που έχει κατασκευαστεί με την αρχιτεκτονική κλίμακας 7nm Zen 2 και custom GPU βασισμένο στην AMD Radeon Navi, γεγονός που σημαίνει ότι θα δούμε γραφικά τεχνολογίας Ray-Tracing σε παιχνιδοκονσόλα για πρώτη φορά. Θα υποστηρίζει, επίσης, γραφικά ανάλυσης 8K, αρκεί φυσικά να διαθέτεις την ανάλογη τηλεόραση.

Το λανσάρισμα του PlayStation 5 αναμένεται στα τέλη του 2020.

Sony's official video comparing performance of PS4 Pro vs next-gen PlayStation pic.twitter.com/2eUROxKFLq — Takashi Mochizuki (@mochi_wsj) May 21, 2019

Advertisements

Share this: Facebook

Twitter