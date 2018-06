PlayStation Hits: Κορυφαία best sellers όπως Bloodborne, The Last of Us κ.ά. με μόλις $19.99

Η Sony ανακοίνωσε χθες τα νέα παιχνίδια που θα συμπεριληφθούν στη λίστα με τα PlayStation Hits. Η λίστα αυτή θα περιλαμβάνει bestselling παιχνίδια σε πολύ χαμηλές τιμές. Συγκεκριμένα, θα μπορείτε να τα αγοράσετε με μόλις $19.99.

Πιθανώς θα έχετε παίξει τα παρακάτω παιχνίδια κάποια στιγμή στο παρελθόν, αλλά σε περίπτωση που δεν έχετε, αυτή θα είναι μια εξαιρετική ευκαιρία να τα δοκιμάσετε χωρίς να χρειαστεί να πληρώσετε $60.

Μεταξύ των παιχνιδιών θα είναι τα Bloodborne, The Last of Us Remastered, Uncharted 4, Metal Gear Solid V που έχουν κάνει θραύση παγκοσμίως. Επίσης, θα συμπεριληφθεί το Doom, ενώ θα υπάρχουν και πιο φιλικές προς την οικογένεια επιλογές, όπως το LittleBigPlanet 3 και το Ratchet and Clank.

Τα παιχνίδια θα μπορείτε να τα αγοράσετε είτε μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος της PlatStation είτε σε κανονικό κατάστημα.