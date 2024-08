Πλέον μπορείς να μεταφέρεις playlists από το Apple Music στο YouTube Music

Οι συνδρομητές της υπηρεσίας Apple Music που θέλουν να μεταφέρουν τις playlists τους στην υπηρεσία YouTube Music μπορούν πλέον να χρησιμοποιήσουν τη σελίδα Data and Privacy της Apple για να το κάνουν.

Αφού συνδεθούν στη σελίδα Data and Privacy, οι χρήστες του Apple Music μπορούν να επιλέξουν το «Transfer a copy of your data» για να μεταφέρουν τις playlists από το Apple Music στο YouTube Music. Το YouTube Music είναι η μόνη υποστηριζόμενη μουσική υπηρεσία για τη μεταφορά των playlists μιας και προς το παρόν η Apple δεν προσφέρει επιλογές για μεταφορά σε υπηρεσίες όπως το Spotify.

Για να πραγματοποιήσετε μια μεταφορά, απαιτείται μια ενεργή συνδρομή στο Apple Music ή στο iTunes Match και ένας ενεργός λογαριασμός στο YouTube Music. Οι playlists που μεταφέρονται δεν διαγράφονται από το Apple Music και η διαδικασία μεταφοράς μπορεί να διαρκέσει από μερικά λεπτά έως μερικές ώρες ανάλογα με το πόσες playlists μεταφέρονται.

Η Apple παρέχει λεπτομέρειες σχετικά με το τι μπορεί να μεταφερθεί και τι όχι:

Μεταφέρονται μόνο οι playlists που έχετε δημιουργήσει (συμπεριλαμβανομένων των συνεργατικών playlists που σας ανήκουν)

Τα αρχεία μουσικής δεν μεταφέρονται

Οι μη συνεργατικές κοινές playlists και οι επιμελημένες playlists δεν μεταφέρονται

Οι φάκελοι στους οποίους έχετε οργανώσει τις playlists του Apple Music δεν μεταφέρονται

Οι playlists μπορούν να περιλαμβάνουν μόνο τραγούδια που είναι διαθέσιμα στο YouTube Music. Αν οι playlists σας περιέχουν άλλα αρχεία ήχου -- όπως podcasts, ηχητικά βιβλία ή αρχεία ήχου που έχουν φορτωθεί από τον χρήστη -- δεν θα μεταφερθούν.

Αφού ολοκληρωθεί η διαδικασία μεταφοράς, οι playlists από το Apple Music θα εμφανιστούν στην καρτέλα Library στο YouTube Music. Εάν λείπει ένα τραγούδι, ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμο στο YouTube Music.



