Pokémon Sleep: Ένα νέο παιχνίδι που παίζεις με τον ύπνο σου

Πρώτα μας έβαλε να περπατάμε στους δρόμους για να πιάνουμε Pokémon και τώρα θέλει να μας βάλει κυριολεκτικά για ύπνο. Η The Pokémon Company ανακοίνωσε επίσημα το Pokémon Sleep, ένα πρωτοποριακό project που θέλει να μετατρέψει και τον ύπνο μας σε διασκέδαση.

Το Pokémon Sleep είναι μια εφαρμογή που παρακολουθεί το μοτίβο του ύπνου του χρήστη και τους ανταμοίβει ανάλογα με τον χρόνο που ξόδεψαν κοιμώμενοι. Σύμφωνα με τον CEΟ της εταιρείας, Tsunekazu Ishihara, στόχος είναι να θέλεις να ξυπνάς κάθε πρωί για να ανοίξεις την εφαρμογή.

Για να γίνει η παρακολούθηση του ύπνου απαιτείται μια νέα συσκευή που κατασκεύασε η Nintendo, το Pokémon Go Plus +. Μοιάζει εμφανισιακά με Pokéball και λειτουργεί όπως τα Pokémon Go Plus και Pokéball Plus, δηλαδή οι gamers μπορούν να "αποθηκεύσουν" μέσα της ένα Pokémon που θα τους ενημερώνει όταν βρίσκονται κοντά σε Pokéstops. Εκτός, όμως, από αυτή τη λειτουργία, το Pokémon Go Plus + μπορεί να παρακολουθεί και τον ύπνο του χρήστη χάριν στο ενσωματωμένο επιταχυνσιόμετρο, ενώ επικοινωνεί με το smartphone μέσω Bluetooth.

Το Pokémon Sleep θα κυκλοφορήσει το 2020 και το Pokémon Go Plus + θα κοστίζει περίπου €35.

Advertisements

Share this: Facebook

Twitter