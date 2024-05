Η Sony αποκάλυψε τα δωρεάν παιχνίδια αυτού του μήνα για τους συνδρομητές του PlayStation Plus. Όλα τα μέλη του PS Plus θα μπορούν να αποκτήσουν τέσσερα δωρεάν παιχνίδια από τις 7 Μαΐου, τα EA Sports FC 24, Ghostrunner 2, Tunic και Destiny 2: Lightfall.

Το EA Sports FC 24 είναι ένα αρκετά πρόσφατο παιχνίδι, καθώς κυκλοφόρησε τον Σεπτέμβριο του 2023. Το πρώτο παιχνίδι ποδοσφαίρου της EA από τότε που χώρισαν οι δρόμοι της με τη FIFA, το EA Sports FC 24 μπορεί να έχει νέο όνομα, αλλά εξακολουθεί να είναι το ίδιο όμορφο παιχνίδι. Με ένα σωρό αδειοδοτημένες ομάδες και πρωταθλήματα και εντυπωσιακή τεχνολογία που τροφοδοτεί την όλη εμπειρία, αποτελεί μια σοβαρή προσπάθεια της EA να δημιουργήσει ένα νέο franchise.

Έχουμε δει πολλά παιχνίδια που μοιάζουν με Zelda όλα αυτά τα χρόνια, και το Tunic συγκαταλέγεται ανάμεσα στα καλύτερα από αυτά. Ένας φόρος τιμής στην εποχή των 16-bit παιχνιδιών Zelda, το Tunic είναι προκλητικό, γοητευτικό και γεμάτο εκπλήξεις.

Το Ghostrunner 2 είναι άλλο ένα πρόσφατο παιχνίδι που φτάνει στο PS Plus αυτόν τον μήνα και, σε περίπτωση που το χάσατε, αυτό το cyberpunk action game βασίζεται στα θεμέλια του πρώτου παιχνιδιού για να προσφέρει ακόμα πιο γρήγορη και φρενήρη δράση.

Τέλος, το Destiny 2: Lightfall ολοκληρώνει το πακέτο των δώρων του PS Plus για τον Μάιο. Έρχεται ένα μήνα πριν από την κυκλοφορία του επόμενου expansion για το Destiny 2, με τίτλο The Final Shape, το Lightfall είναι το προτελευταίο κεφάλαιο στο έπος Light and Darkness.