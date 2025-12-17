«Πόρτα» της Warner Bros. Discovery στην Paramount: Γιατί η προσφορά των 108 δισ. δολαρίων έπεσε στο κενό

Το διοικητικό συμβούλιο της Warner Bros. Discovery (WBD) απέρριψε ομόφωνα την επιθετική πρόταση εξαγοράς από την Paramount Skydance, ύψους 108,4 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Η απόφαση αυτή, που ανακοινώθηκε επίσημα την Τετάρτη, βάζει φρένο –τουλάχιστον προς το παρόν– στις φιλοδοξίες του Ντέιβιντ Έλισον να δημιουργήσει έναν νέο γίγαντα στον χώρο του θεάματος, ενώ παράλληλα ενισχύει τη θέση του Netflix ως του προτιμώμενου στρατηγικού εταίρου για την WBD.

Το «Όχι» σε μια αβέβαιη προσφορά

Η απάντηση της Warner Bros. Discovery στην πρόταση της Paramount ήταν ξεκάθαρη και αιχμηρή. Σε επιστολή προς τους μετόχους, το διοικητικό συμβούλιο χαρακτήρισε την προσφορά «κατώτερη» και «απατηλή», επισημαίνοντας σοβαρά κενά στις εγγυήσεις χρηματοδότησης. Το κεντρικό σημείο τριβής φαίνεται να είναι η έλλειψη σαφούς δέσμευσης από την πλευρά της οικογένειας Έλισον.

Συγκεκριμένα, η διοίκηση της WBD κατήγγειλε ότι η Paramount Skydance παραπλάνησε συστηματικά τους μετόχους, αφήνοντας να εννοηθεί ότι η προσφορά των 30 δολαρίων ανά μετοχή ήταν πλήρως εγγυημένη από τον δισεκατομμυριούχο ιδρυτή της Oracle, Λάρι Έλισον. Ωστόσο, η πραγματικότητα αποδείχθηκε διαφορετική, με το συμβούλιο να αποκαλύπτει πως η χρηματοδότηση βασιζόταν σε ένα «αδιαφανές και ανακλητό καταπίστευμα», χωρίς καμία νομικά δεσμευτική εγγύηση από την πλευρά της οικογένειας. «Δεν υπάρχει και δεν υπήρξε ποτέ τέτοια εγγύηση», ανέφερε χαρακτηριστικά η ανακοίνωση, υπογραμμίζοντας τους σημαντικούς κινδύνους που θα συνεπαγόταν μια τέτοια συμφωνία για τους μετόχους.

Η «ασπίδα» του Netflix

Αντίθετα, η Warner Bros. Discovery φαίνεται να έχει βρει στο πρόσωπο του Netflix τον ιδανικό σύμμαχο. Η διοίκηση επανέλαβε την εμπιστοσύνη της στην υπάρχουσα συμφωνία συγχώνευσης με τον κολοσσό του streaming, η οποία αποτιμάται περίπου στα 83 δισεκατομμύρια δολάρια (ή 27,75 δολάρια ανά μετοχή). Παρόλο που η ονομαστική αξία της προσφοράς της Paramount είναι υψηλότερη, η WBD θεωρεί τη συμφωνία με το Netflix «ανώτερη» λόγω της βεβαιότητας που προσφέρει.

Η συμφωνία με το Netflix περιγράφεται ως δεσμευτική, χωρίς να απαιτεί χρηματοδότηση μέσω ιδίων κεφαλαίων και με εξασφαλισμένες δανειακές υποχρεώσεις. Για το διοικητικό συμβούλιο της WBD, η σταθερότητα και η προοπτική ανάπτυξης μέσα από το οικοσύστημα του Netflix υπερτερούν των αβέβαιων υποσχέσεων της Paramount, η οποία προσπάθησε να παρακάμψει τη διοίκηση απευθυνόμενη απευθείας στους μετόχους με μια επιθετική δημόσια πρόταση (hostile tender offer).

Πολιτικές και επιχειρηματικές καραμπόλες

Η υπόθεση αποκτά ακόμα μεγαλύτερο ενδιαφέρον αν συνυπολογίσει κανείς το ευρύτερο παρασκήνιο. Η απόσυρση της Affinity Partners, της επενδυτικής εταιρείας του Τζάρεντ Κούσνερ (γαμπρού του Ντόναλντ Τραμπ), από την κοινοπραξία που στήριζε την Paramount, αποτέλεσε ένα ακόμα πλήγμα για την αξιοπιστία της πρότασης Έλισον. Η εξέλιξη αυτή αφαίρεσε όχι μόνο κεφαλαιακή ισχύ αλλά και πολιτικό ειδικό βάρος από την προσπάθεια της Skydance, σε μια περίοδο που οι ρυθμιστικές αρχές ελέγχουν εξονυχιστικά τις μεγάλες συγχωνεύσεις.

Ο ίδιος ο Ντόναλντ Τραμπ είχε σχολιάσει στο παρελθόν τις εξελίξεις, εκφράζοντας προβληματισμό για το ενδεχόμενο η συγχώνευση WBD-Netflix να δημιουργήσει μονοπωλιακές συνθήκες, γεγονός που ίσως εξηγεί γιατί η Paramount προσπάθησε να παίξει το χαρτί της «καλύτερης εναλλακτικής» για τον ανταγωνισμό. Ωστόσο, χωρίς την απαραίτητη οικονομική θωράκιση, το επιχείρημα αυτό κατέρρευσε.

Η επόμενη μέρα στη σκακιέρα του Streaming

Η απόρριψη της προσφοράς της Paramount δεν είναι απλώς μια επιχειρηματική είδηση, αλλά ένα κομβικό σημείο για το μέλλον της βιομηχανίας. Η Warner Bros. Discovery, με περιουσιακά στοιχεία που περιλαμβάνουν το HBO, τα στούντιο της Warner και το CNN, αποτελεί τον διακαή πόθο για όποιον θέλει να κυριαρχήσει στο streaming. Η επιλογή της να συνταχθεί με το Netflix δείχνει ότι η αγορά πλέον δεν αναζητά απλώς ρευστότητα, αλλά στρατηγική ασφάλεια και βιωσιμότητα.

Ενώ η Paramount Skydance δεν έχει ανοίξει ακόμα τα χαρτιά της για το αν θα επανέλθει με βελτιωμένη πρόταση, τα περιθώρια στενεύουν. Η αγορά αντέδρασε άμεσα, με τη μετοχή της WBD να σημειώνει πτώση στις προσυνεδριακές συναλλαγές, αποτυπώνοντας την ανησυχία των επενδυτών για την απόρριψη της υψηλότερης προσφοράς μετρητών. Ωστόσο, η διοίκηση της εταιρείας ποντάρει στο μακροπρόθεσμο όραμα, θεωρώντας πως η συμμαχία με τον ηγέτη του streaming είναι ο μόνος δρόμος για να επιβιώσει και να αναπτυχθεί σε ένα διαρκώς μεταβαλλόμενο τοπίο.