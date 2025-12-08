Τεράστια ανατροπή: Η Paramount θέλει να αρπάξει τη Warner από τη Netflix με $108.4 δισ.!

Μέχρι πριν από λίγα 24ωρα, το Χόλιγουντ θεωρούσε την υπόθεση λήξασα: Η Netflix ήταν έτοιμη να κάνει δικό της τον γίγαντα που λέγεται Warner Bros. Discovery (WBD), δημιουργώντας έναν ανίκητο αλγόριθμο ψυχαγωγίας. Όμως, στο παρά πέντε των υπογραφών, ο David Ellison και η «αναγεννημένη» Paramount Skydance αποφάσισαν να γράψουν το δικό τους φινάλε, καταθέτοντας μια επιθετική πρόταση εξαγοράς (hostile takeover bid) που αλλάζει δραματικά τις ισορροπίες.

Η «ανταρσία» του David Ellison

Η είδηση έπεσε σαν κεραυνός στη Wall Street. Η Paramount, την οποία πολλοί θεωρούσαν μέχρι πρότινος τον «μεγάλο ασθενή» των media, όχι μόνο δεν πωλείται, αλλά βγαίνει στην επίθεση με τη στήριξη της οικογένειας Ellison. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, η Paramount Skydance κατέθεσε μια βελτιωμένη προσφορά (all-cash) ύψους περίπου 30 δολαρίων ανά μετοχή για τη Warner Bros. Discovery, ξεπερνώντας την αντίστοιχη πρόταση του Netflix και προσφέροντας κάτι που ο streaming γίγαντας δεν μπορεί: ρευστότητα και –θεωρητικά– λιγότερα νομικά εμπόδια.

Κύκλοι προσκείμενοι στον Ellison κάνουν λόγο για «νοθευμένη διαδικασία» (rigged process), κατηγορώντας τον CEO της Warner, David Zaslav, ότι ευνόησε το Netflix λόγω προσωπικών σχέσεων, αγνοώντας το συμφέρον των μετόχων. Η κίνηση της Paramount να απευθυνθεί απευθείας στους μετόχους της Warner, παρακάμπτοντας το διοικητικό συμβούλιο, αποτελεί κήρυξη πολέμου και δείχνει πως ο γιος του μεγιστάνα της Oracle είναι αποφασισμένος να χτίσει τη δική του αυτοκρατορία.

Ο «Δούρειος Ίππος» της Αντιμονοπωλιακής Νομοθεσίας

Το βασικό επιχείρημα της Paramount δεν είναι μόνο οικονομικό, αλλά και ρυθμιστικό. Η στρατηγική τους βασίζεται στην πεποίθηση ότι μια συγχώνευση Netflix-Warner θα προκαλέσει αντιδράσεις στην Ουάσιγκτον και την Επιτροπή Ανταγωνισμού (FTC).

Με το Netflix να κυριαρχεί ήδη στο streaming, η απόκτηση του καταλόγου της Warner (HBO, DC Comics) θα δημιουργούσε ένα μονοπώλιο που δύσκολα θα περνούσε από το μικροσκόπιο των αρχών – ειδικά σε μια περίοδο που η νέα κυβέρνηση Trump έχει δείξει δόντια απέναντι στις Big Tech. Αντιθέτως, η Paramount υποστηρίζει ότι η δική της πρόταση είναι μια «κάθετη συγχώνευση» παλαιού τύπου που διασφαλίζει τον ανταγωνισμό, καθώς ενώνει δύο παραδοσιακά στούντιο για να επιβιώσουν απέναντι στις τεχνολογικές πλατφόρμες.

Warner Bros.: Το «Μήλον της Έριδος»

Γιατί όμως τέτοια λύσσα για τη Warner Bros. Discovery, μια εταιρεία φορτωμένη με χρέη δισεκατομμυρίων; Η απάντηση είναι το περιεχόμενο. Σε έναν κόσμο που διψά για πνευματική ιδιοκτησία (IP), η βιβλιοθήκη της Warner είναι το ιερό δισκοπότηρο. Από το Game of Thrones και τον Batman μέχρι τα Friends και το ειδησεογραφικό κύρος του CNN, όποιος αποκτήσει τη Warner, ελέγχει την πολιτιστική συζήτηση της επόμενης δεκαετίας.

Για τον David Zaslav, η κατάσταση είναι εφιαλτική αλλά και κολακευτική. Από εκεί που πάλευε να συμμαζέψει τα οικονομικά του ομίλου, βρίσκεται τώρα στο κέντρο μιας πλειοδοτικής μάχης δισεκατομμυρίων. Ωστόσο, η πίεση από τους μετόχους να αποδεχτεί την πιο συμφέρουσα πρόταση (αυτή της Paramount) είναι πλέον ασφυκτική.

Η Επόμενη Μέρα

Αν η Paramount κερδίσει αυτό το στοίχημα, θα μιλάμε για τη δημιουργία του απόλυτου παραδοσιακού media group, ικανού να κοιτάξει στα μάτια την Disney. Αν κερδίσει το Netflix, τελειώνει οριστικά η εποχή του παλιού Χόλιγουντ και περνάμε στην πλήρη κυριαρχία της Silicon Valley.

Το μόνο σίγουρο είναι πως το σενάριο αυτής της εξαγοράς έχει περισσότερες ανατροπές και από τις ταινίες που παράγουν τα ίδια τα στούντιο.