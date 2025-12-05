Η Netflix σε συζητήσεις για την εξαγορά της Warner Bros. και του HBO!

Σε μία κίνηση που απειλεί να αλλάξει ριζικά τον χάρτη της παγκόσμιας ψυχαγωγίας και να δημιουργήσει έναν αδιαφιλονίκητο γίγαντα στο streaming, η Netflix φέρεται να κέρδισε τον σκληρό «πόλεμο προσφορών» για την απόκτηση των «πετραδιών του στέμματος» της Warner Bros. Discovery. Σύμφωνα με πληροφορίες που μεταδίδουν τα μεγαλύτερα ειδησεογραφικά δίκτυα των ΗΠΑ, οι δύο πλευρές έχουν εισέλθει και επίσημα σε φάση αποκλειστικών διαπραγματεύσεων.

Η ανατροπή της τελευταίας στιγμής

Ενώ μέχρι πριν από λίγους μήνες η Paramount (υπό την ηγεσία της Skydance) φάνταζε ως το απόλυτο φαβορί, η Netflix έκανε την έκπληξη στο «παρά πέντε». Πηγές που βρίσκονται κοντά στις συζητήσεις αναφέρουν πως ο κολοσσός του streaming κατέθεσε μια προσφορά που αγγίζει τα 30 δολάρια ανά μετοχή, κυρίως σε μετρητά, ξεπερνώντας τις αντίστοιχες προτάσεις της Comcast και της Paramount.

Η συμφωνία, αν ολοκληρωθεί, θα σηματοδοτήσει μια ιστορική ειρωνεία: Το Netflix, που ξεκίνησε τη διαδρομή του με στόχο «να γίνει το HBO πριν το HBO γίνει Netflix», βρίσκεται τώρα μια ανάσα από το να εξαγοράσει το ίδιο το HBO.

Τι περιλαμβάνει το «πακέτο» της εξαγοράς

Η Netflix δεν ενδιαφέρεται για ολόκληρη την αυτοκρατορία της Warner Bros. Discovery, αλλά στοχεύει χειρουργικά στο περιεχόμενο και την πνευματική ιδιοκτησία. Η συμφωνία φέρεται να περιλαμβάνει:

Τα ιστορικά Warner Bros. Studios (κινηματογραφικές και τηλεοπτικές παραγωγές).

(κινηματογραφικές και τηλεοπτικές παραγωγές). Την πλατφόρμα HBO Max και όλο το περιεχόμενο του HBO .

και όλο το περιεχόμενο του . Τον πλήρη έλεγχο των DC Studios (Batman, Superman, Wonder Woman).

(Batman, Superman, Wonder Woman). Τα δικαιώματα για το σύμπαν του Harry Potter και του Lord of the Rings.

Από την άλλη πλευρά, τα παραδοσιακά καλωδιακά κανάλια της εταιρείας, όπως το CNN, το TNT και το TBS, αναμένεται να μείνουν εκτός συμφωνίας. Το σενάριο που εξετάζεται προβλέπει την απόσχισή τους σε μια νέα, ανεξάρτητη οντότητα (πιθανότατα με την ονομασία "Discovery Global"), καθώς η Netflix δεν επιθυμεί να εμπλακεί στον συρρικνούμενο κλάδο της τηλεόρασης, ούτε να επωμιστεί το πολιτικό βάρος ενός ειδησεογραφικού δικτύου όπως το CNN.

Η οργή των ανταγωνιστών και το «χρυσό» πρόστιμο

Η εξέλιξη αυτή έχει προκαλέσει τριγμούς στο Χόλιγουντ. Η πλευρά της Paramount, βλέποντας το deal να γλιστράει μέσα από τα χέρια της, φέρεται να απέστειλε επιστολή στο διοικητικό συμβούλιο της Warner Bros. Discovery, κάνοντας λόγο για «μολυσμένη διαδικασία» και αθέμιτη προτίμηση προς τη Netflix.

Για να κατευνάσει τις ανησυχίες του πωλητή σχετικά με τα εμπόδια που θα θέσουν οι ρυθμιστικές αρχές, η Netflix φέρεται να έχει συμφωνήσει σε μια ρήτρα διάλυσης (breakup fee) ύψους 5 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Αυτό σημαίνει πως αν η συμφωνία μπλοκαριστεί από την Επιτροπή Ανταγωνισμού, η Netflix θα κληθεί να πληρώσει το ποσό αυτό ως αποζημίωση .

Ο σκόπελος της Αντιμονοπωλιακής Επιτροπής

Εδώ εντοπίζεται και το μεγαλύτερο «αγκάθι». Η ένωση του μεγαλύτερου streamer στον κόσμο (Netflix) με ένα από τα ιστορικότερα στούντιο (Warner Bros.) και το πιο premium τηλεοπτικό δίκτυο (HBO) δημιουργεί συνθήκες ολιγοπωλίου.

Αξιωματούχοι του Λευκού Οίκου και του Υπουργείου Δικαιοσύνης των ΗΠΑ έχουν ήδη εκφράσει τον προβληματισμό τους, σημειώνοντας πως η συγχώνευση θα δώσει στη Netflix «υπερβολική δύναμη» πάνω στη βιομηχανία του θεάματος. Η εταιρεία του Ted Sarandos θα χρειαστεί να δώσει σκληρή μάχη για να πείσει τις αρχές ότι η ύπαρξη ανταγωνιστών όπως τα Disney+, Amazon Prime Video, Apple TV και YouTube εξασφαλίζει την υγεία της αγοράς.

Τι σημαίνει αυτό για τους συνδρομητές

Για τον μέσο θεατή, η συμφωνία αυτή μπορεί να μεταφραστεί ως η απόλυτη συγχώνευση περιεχομένου. Φανταστείτε μια πλατφόρμα όπου το Stranger Things συνυπάρχει με το House of the Dragon και το Batman με το Squid Game.

Ωστόσο, αναλυτές της αγοράς προειδοποιούν: Η μείωση του ανταγωνισμού οδηγεί σχεδόν πάντα σε αύξηση τιμών. Αν το Netflix γίνει ο μοναδικός κυρίαρχος παίκτης, η εποχή του φθηνού streaming ίσως τελειώσει οριστικά.

Οι επόμενες εβδομάδες θα είναι κρίσιμες, καθώς οι δικηγόροι και οι οικονομικοί σύμβουλοι των δύο πλευρών θα προσπαθούν να κλείσουν τις λεπτομέρειες πριν από τα Χριστούγεννα, με στόχο να ανακοινώσουν το deal που θα αλλάξει για πάντα την ιστορία του κινηματογράφου και της τηλεόρασης.