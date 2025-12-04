Red Dead Redemption: Διαθέσιμη η mobile έκδοση του παιχνιδιού από τη Netflix

Το Red Dead Redemption, ένα από τα πιο εμβληματικά παιχνίδια της σύγχρονης gaming ιστορίας, κάνει επιτέλους το άλμα στις φορητές συσκευές. Και ο απρόσμενος «σερίφης» που το έφερε εκεί δεν είναι κάποια gaming πλατφόρμα, αλλά η Netflix.

Για πρώτη φορά από το 2010, η ιστορία του John Marston ξεφεύγει από τις κονσόλες και τον υπολογιστή. Το Netflix Games ενεργοποίησε τη διάθεση του τίτλου σε Android και iOS, παραδίδοντας όχι μια κουτσουρεμένη portable εκδοχή, αλλά ολόκληρο το βασικό παιχνίδι, μαζί με το expansion Undead Nightmare. Χωρίς πρόσθετες χρεώσεις, χωρίς αγορές εντός εφαρμογής, και χωρίς διαφημίσεις. Αρκεί μόνο μια ενεργή συνδρομή στο Netflix.

Το πιο ενδιαφέρον στοιχείο είναι ότι η εταιρεία δεν προσπάθησε να φτιάξει μια αποστειρωμένη «mobile-friendly» βερσιόν. Σύμφωνα με τις πρώτες ενδείξεις, το παιχνίδι διατηρεί τη δομή, την ατμόσφαιρα και τη ροή της αρχικής κυκλοφορίας. Η έρημος, τα σύνορα, οι παλιοί λογαριασμοί και οι μονομαχίες επιστρέφουν σχεδόν ανέπαφα, όσο ανέπαφος μπορεί να είναι ένας τίτλος που μεταφέρεται από το χειριστήριο στο touch screen. Η Netflix υποστηρίζει πως το σύστημα ελέγχου έχει προσαρμοστεί σε taps και swipes, κάτι που μένει να φανεί πώς λειτουργεί σε μάχες, κυνηγητά και τους κλασικούς shootout διαλόγους του παιχνιδιού.

Το πακέτο περιλαμβάνει και το Undead Nightmare, ίσως το πιο θρυλικό expansion που δημιούργησε ποτέ η Rockstar. Η σύζευξη western δράματος και zombie αποκάλυψης παραμένει μοναδική, και τώρα γίνεται προσβάσιμη από ένα smartphone. Από την απεγνωσμένη αναζήτηση της οικογένειας του Marston μέχρι τη φρενίτιδα της απέθαντης παραλλαγής της ιστορίας, όλα βρίσκονται εδώ, σε φορητή μορφή.

Η άφιξη του Red Dead Redemption στο Netflix Games συνοδεύεται και από μια άλλη σημαντική λεπτομέρεια: η πλατφόρμα ενισχύει σταδιακά την παρουσία της στο gaming και στην τηλεόραση. Με τη νέα εφαρμογή για smart TVs, οι χρήστες μπορούν να παίξουν επιλεγμένους τίτλους με το κινητό τους ως χειριστήριο. Η Netflix φαίνεται να πειραματίζεται με το πώς μπορεί να μεταφέρει gaming εμπειρίες πέρα από τα στενά όρια του κινητού και το να προσθέτει στο χαρτοφυλάκιό του έναν τίτλο της Rockstar είναι ένα ισχυρό βήμα σε αυτή την κατεύθυνση.