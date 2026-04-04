Πως η AI της Anthropic μπορεί πλέον να χειρίζεται πλήρως αυτόνομα τον υπολογιστή σου

Σύνοψη

Η Anthropic παρουσίασε την ενσωμάτωση της λειτουργίας Computer Use στα Windows μέσω των νέων εφαρμογών Claude Cowork και Claude Code.

Το AI αποκτά τη δυνατότητα να ελέγχει το ποντίκι, το πληκτρολόγιο και την οθόνη του χρήστη για την αυτόνομη εκτέλεση πολύπλοκων εργασιών.

Μέσω της λειτουργίας Dispatch, οι χρήστες μπορούν να αναθέτουν εργασίες στο PC απευθείας από το smartphone τους.

Η λειτουργία βασίζεται στην αρχιτεκτονική MCP (Model Context Protocol), δεν απαιτεί εγκατάσταση μέσω τερματικού και είναι διαθέσιμη στους συνδρομητές των πακέτων Pro και Max.

Η αλληλεπίδραση με την τεχνητή νοημοσύνη αλλάζει ριζικά μορφή. Η Anthropic, επεκτείνοντας το πείραμα που ξεκίνησε το 2024 με το μοντέλο Claude 3.5 Sonnet, φέρνει πλέον τη δυνατότητα Computer Use στα λειτουργικά συστήματα Windows και macOS μέσω δύο νέων, αυτόνομων εργαλείων: του Claude Cowork και του Claude Code.

Οι χρήστες στην Ελλάδα, εφόσον διαθέτουν συνδρομή στο επίπεδο Pro ή Max, μπορούν πλέον να αναθέσουν στην AI τον πλήρη έλεγχο του περιβάλλοντος εργασίας τους, μεταβαίνοντας από τα παραδοσιακά chatbots στους αυτόνομους ψηφιακούς πράκτορες (AI agents).

Τι είναι το Claude Cowork και η λειτουργία Computer Use;

Η λειτουργία Computer Use επιτρέπει στο Claude της Anthropic να αλληλεπιδρά απευθείας με το περιβάλλον των Windows και macOS, χρησιμοποιώντας ποντίκι, πληκτρολόγιο και οθόνη. Δεν απαιτεί κώδικα ή API, ενώ χρησιμοποιεί τα εγκατεστημένα προγράμματα του υπολογιστή για να εκτελέσει αυτόνομα πολυεπίπεδες εργασίες.

Απουσία τεχνικών ρυθμίσεων: Η διαδικασία δεν απαιτεί χρήση τερματικού ή κλειδιά API.

Πλοήγηση μέσω GUI: Το Claude αναγνωρίζει τα εικονίδια, τα κουμπιά και τις φόρμες της οθόνης μέσω διαρκούς λήψης screenshots.

Ιεράρχηση μεθόδων: Εάν υπάρχει διαθέσιμη σύνδεση π.χ. με το Slack, το εργαλείο προτιμά τη σύνδεση για ταχύτητα. Εάν όχι, ανοίγει κανονικά την εφαρμογή στην οθόνη.

Η υλοποίηση αφορά κατά κύριο λόγο τον μέσο επαγγελματία που ασχολείται με τη διαχείριση γνώσης. Τομείς όπως το marketing, η ανάλυση δεδομένων και η εξυπηρέτηση πελατών αποκτούν ένα εργαλείο που δεν απαιτεί τον συνεχή διαχωρισμό ενός project σε μικροσκοπικά prompts. Αντίθετα, ο χρήστης ορίζει το τελικό αποτέλεσμα και το Claude Cowork αναλαμβάνει τη σύνθεση, ανοίγοντας αρχεία, αντιγράφοντας δεδομένα μεταξύ παραθύρων και συμπληρώνοντας φόρμες.

Πώς λειτουργεί ο απομακρυσμένος έλεγχος με το Dispatch;

Το εργαλείο Dispatch συνδέει την mobile εφαρμογή του Claude με τον υπολογιστή. Ο χρήστης δίνει μια εντολή από το smartphone (π.χ. "Οργάνωσε τον φάκελο των παρουσιάσεων") και το Claude Desktop αναλαμβάνει την εκτέλεση στο ενεργό PC, μεταφέροντας το αποτέλεσμα στο κινητό.

Η συγκεκριμένη λειτουργία απαιτεί ο υπολογιστής να βρίσκεται σε κατάσταση λειτουργίας (awake) και συνδεδεμένος στο διαδίκτυο, με ανοιχτή την εφαρμογή Claude Desktop.

Οι δυνατότητες αυτοματισμού είναι εκτενείς:

Δημιουργία πρωινής αναφοράς από ανεγνωσμένα email κατά τη διάρκεια της μετακίνησης προς το γραφείο.

Μαζική επεξεργασία δεδομένων και ταξινόμηση εγγράφων PDF.

Έλεγχος και εκτέλεση διαγνωστικών τεστ στον κώδικα, με αυτόματο άνοιγμα PR (Pull Request) για τους προγραμματιστές μέσω του Claude Code.

Τεχνικές προδιαγραφές, MCP servers και αρχιτεκτονική

Η αρχιτεκτονική του συστήματος βασίζεται στην πρωτοβουλία MCP (Model Context Protocol) για ασφαλή, τοπική επικοινωνία με τις εφαρμογές. Το σύστημα διατηρεί τα δεδομένα τοπικά, εγκαθιστώντας Desktop Extensions μορφής .mcpb (MCP Bundle) με ένα μόνο κλικ, χωρίς εξωτερικές εξαρτήσεις.

Από την πλευρά της υπολογιστικής ταχύτητας, η φυσική κίνηση του κέρσορα και η πληκτρολόγηση από την AI εισάγουν καθυστερήσεις (latency). Η AI χρειάζεται να «παγώσει» την εικόνα, να αναλύσει το περιβάλλον χρήσης και στη συνέχεια να κινηθεί. Όπως αναφέρει η Anthropic στην τεχνική της τεκμηρίωση, η αλληλεπίδραση με την οθόνη είναι σκόπιμα η πιο αργή μέθοδος , καθώς η χρήση API είναι άμεση και λιγότερο επιρρεπής σε λάθη.

Ζητήματα ασφαλείας και έλεγχος χρήστη

Το Claude σκανάρει συνεχώς τη ροή εκτέλεσης για πιθανές απειλές prompt injection. Παράλληλα, το σύστημα ζητά ρητή, χειροκίνητη άδεια πριν αποκτήσει πρόσβαση σε οποιαδήποτε νέα εφαρμογή ή ευαίσθητο τοπικό αρχείο.

Η μετάβαση στην κατηγορία των agents φέρνει νέες προκλήσεις. Η λειτουργία Computer Use βρίσκεται σε καθεστώς research preview, που σημαίνει ότι ενδέχεται να αστοχήσει σε σύνθετες, πολυεπίπεδες ροές εργασίας. Κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης, το Claude αποκρύπτει αυτόματα τις άσχετες εφαρμογές από την οθόνη για να ελαχιστοποιήσει την έκθεση ευαίσθητων δεδομένων του χρήστη. Σε κάθε βήμα, υπάρχει ένα ορατό κουμπί ακύρωσης, το οποίο διακόπτει άμεσα κάθε ενέργεια.

Η Anthropic τονίζει κατηγορηματικά πως η τελική ευθύνη των αποφάσεων παραμένει στον άνθρωπο. Οι χρήστες καλούνται να χρησιμοποιούν το εργαλείο σε εφαρμογές με χαμηλό ρίσκο κατά τη διάρκεια αυτής της δοκιμαστικής φάσης. Το ζητούμενο είναι η εκπαίδευση του AI πάνω σε επαναλαμβανόμενες ρουτίνες, χωρίς ωστόσο να του δίνεται απεριόριστη ελευθερία στην αποστολή emails ή στη διαχείριση τραπεζικών δεδομένων.

Η άποψη του Techgear

Η άφιξη του Computer Use στην πλατφόρμα της Anthropic μέσω των εύχρηστων Desktop εφαρμογών, και όχι μόνο μέσω προγραμματιστικών εργαλείων CLI, είναι το πρώτο ουσιαστικό βήμα για τη δημιουργία ψηφιακών βοηθών που λειτουργούν ως πραγματικοί συνάδελφοι (εξ ου και ο όρος Cowork).

Για την ελληνική αγορά, αυτό έχει συγκεκριμένες πρακτικές προεκτάσεις. Πρώτον, το κόστος πρόσβασης διαμορφώνεται περίπου στα 22€ τον μήνα (λόγω ισοτιμίας και ΦΠΑ για τη συνδρομή Pro των 20$). Το ποσό αυτό κρίνεται απόλυτα λογικό για τον όγκο των ωρών που μπορεί να εξοικονομήσει ένας ελεύθερος επαγγελματίας, ένας λογιστής ή ένας υπάλληλος γραφείου.

Δεύτερον, από τη δοκιμή μας με παρόμοια agentic συστήματα, δημιουργείται μια περίεργη αίσθηση όσον αφορά την ταχύτητα. Όταν βλέπεις τον κέρσορα να κινείται αυτόνομα, η εμπειρία μοιάζει αρχικά παράξενη και η ταχύτητα απόκρισης δεν είναι αστραπιαία – υπάρχει μια χαρακτηριστική παύση δευτερολέπτων όπου η AI «κοιτάζει» την οθόνη για να βρει πού θα κάνει κλικ. Ωστόσο, η ικανότητα του συστήματος να αντιλαμβάνεται τις ελληνικές εντολές στο Dispatch και να πλοηγείται στα τοπικά, ελληνικά μενού του Windows (ακόμα κι αν η βασική του διεπαφή είναι στα αγγλικά), το καθιστά άμεσα εφαρμόσιμο.

Αν η Anthropic καταφέρει να μειώσει την καθυστέρηση μεταξύ των κλικ, το παραδοσιακό πληκτρολόγιο και ποντίκι ενδέχεται να λάβουν επικουρικό ρόλο στην καθημερινή μας εργασία. Ακούγεται παράξενο, μιας και ειδικά οι μεγαλύτεροι σε ηλικία χρήστες θα κληθούν να ξεχάσουν τον παραδοσιακό τρόπο χρήσης υπολογιστή μετά από 30+ χρόνια, αλλά κάποτε σηκωνόμασταν από τον καναπέ για να αλλάξουμε κανάλι στην τηλεόραση…