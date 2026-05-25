IOEMA-1: Η Ευρώπη απαντά στη Meta με υποθαλάσσιο καλώδιο 1.600 χλμ. για τις ανάγκες της AI

Σύνοψη

Η κοινοπραξία IOEMA 1 Holding ανακοίνωσε στρατηγική συνεργασία με την APTelecom για την ανάπτυξη υποθαλάσσιου καλωδιακού συστήματος οπτικών ινών κλάσης Petabit (1.000 Terabits ανά δευτερόλεπτο).

Το δίκτυο 24 ζευγών οπτικών ινών, μήκους 1.600 χιλιομέτρων, θα διασυνδέσει κρίσιμους ψηφιακούς κόμβους σε Ολλανδία, Γερμανία, Δανία, Νορβηγία και Ηνωμένο Βασίλειο μέχρι το πρώτο τρίμηνο του 2029.

Η Ευρώπη επιταχύνει τις επενδύσεις υποδομών, ανταγωνιζόμενη άμεσα την ιαπωνική τεχνολογία οπτικών ινών πολλαπλών πυρήνων και το δίκτυο τεράστιας κλίμακας της Meta, υπό την ασφυκτική πίεση των απαιτήσεων εύρους ζώνης που γεννά η Τεχνητή Νοημοσύνη.

Η συζήτηση γύρω από την Τεχνητή Νοημοσύνη συνήθως εξαντλείται στα μεγάλα γλωσσικά μοντέλα (LLMs) και την υπολογιστική ισχύ των κέντρων δεδομένων. Όμως, η πραγματική ραχοκοκαλιά που επιτρέπει τη λειτουργία αυτής της τεχνολογίας παραμένει θαμμένη στους ωκεανούς. Πάνω από το 95% της διηπειρωτικής κίνησης του διαδικτύου βασίζεται στα υποθαλάσσια καλωδιακά συστήματα. Η ραγδαία αύξηση μεταφοράς δεδομένων εξαιτίας της AI καθιστά τις υπάρχουσες υποδομές οριακά ανεπαρκείς για τη ζήτηση της επόμενης πενταετίας, οδηγώντας τις τεχνολογικές δυνάμεις σε έναν πρωτοφανή αγώνα δρόμου για την κυριαρχία στα συστήματα μετάδοσης δεδομένων.

Τι είναι το υποθαλάσσιο δίκτυο οπτικών ινών IOEMA-1;

Το IOEMA-1 αποτελεί ένα νέο υποθαλάσσιο καλωδιακό σύστημα κλάσης Petabit, συνολικού μήκους 1.600 χιλιομέτρων, το οποίο αναπτύσσει η ευρωπαϊκή κοινοπραξία IOEMA 1 Holding σε συνεργασία με την εταιρεία συμβούλων APTelecom. Βασισμένο σε αρχιτεκτονική 24 ζευγών οπτικών ινών, το δίκτυο θα ενώσει Ολλανδία, Γερμανία, Δανία, Νορβηγία και Ηνωμένο Βασίλειο, ξεκινώντας τη λειτουργία του το πρώτο τρίμηνο του 2029.

Κύρια χαρακτηριστικά

Χωρητικότητα: Κλάση Petabit (δυνατότητα μετάδοσης χιλιάδων Terabits ανά δευτερόλεπτο).

Κλάση Petabit (δυνατότητα μετάδοσης χιλιάδων Terabits ανά δευτερόλεπτο). Αρχιτεκτονική: 24 ζεύγη οπτικών ινών υψηλής πυκνότητας (High-Density Fiber Pairs).

24 ζεύγη οπτικών ινών υψηλής πυκνότητας (High-Density Fiber Pairs). Μήκος & Κάλυψη: ~1.600 χιλιόμετρα, συνδέοντας 5 κράτη της Βόρειας Ευρώπης.

~1.600 χιλιόμετρα, συνδέοντας 5 κράτη της Βόρειας Ευρώπης. Χρονοδιάγραμμα: Εκτιμώμενη ημερομηνία εμπορικής διάθεσης το Q1 2029.

Η υλοποίηση ενός τέτοιου project απαιτεί αυστηρό σχεδιασμό δυναμικότητας, μελέτη των θαλάσσιων ρευμάτων και των γεωλογικών ρηγμάτων, αυστηρή επίβλεψη κατασκευής και μια εξαιρετικά πολύπλοκη στρατηγική πόντισης. Ο κύκλος ανάπτυξης από τον αρχικό σχεδιασμό έως την πραγματική υποβρύχια λειτουργία διαρκεί συνήθως 5 έως 7 χρόνια, γεγονός που εξηγεί τον επείγοντα χαρακτήρα των σημερινών ανακοινώσεων.

Η γεωπολιτική της AI και τα δεδομένα

Η ευρωπαϊκή προσπάθεια με το project IOEMA-1 έρχεται ως άμεση απάντηση στις κινήσεις της Ιαπωνίας και των μεγάλων τεχνολογικών κολοσσών των ΗΠΑ, όπως η Meta.

Η ιαπωνική τεχνολογική βιομηχανία έχει ήδη επιδείξει με επιτυχία την τεχνολογία οπτικών ινών πολλαπλών πυρήνων, αν και η πλήρης εμπορική της ανάπτυξη σε πραγματική κλίμακα παραμένει αχαρτογράφητη. Παράλληλα, η Meta επενδύει δισεκατομμύρια σε ιδιόκτητα καλωδιακά δίκτυα για να εξυπηρετήσει τις απόλυτες ανάγκες της δικής της υποδομής δεδομένων και της εκπαίδευσης πολυτροπικών (multi-modal) μοντέλων AI, όπου τα δεδομένα δεν περιορίζονται σε συμπιεσμένο κείμενο, αλλά αφορούν τεράστιους όγκους εικόνας και βίντεο σε πραγματικό χρόνο.

Το πρόβλημα που καλούνται να λύσουν οι μηχανικοί δεν είναι απλώς η ταχύτητα, αλλά η απόλυτη αξιοπιστία. Για κολοσσούς του μεγέθους της Meta, ο δείκτης αξιοπιστίας πρέπει να αγγίζει το απόλυτο, καθώς οποιαδήποτε διακοπή μεταφράζεται σε δισεκατομμύρια δολάρια χαμένων εσόδων και αδυναμία λειτουργίας των παγκόσμιων κατανεμημένων κέντρων δεδομένων. Τα ευρωπαϊκά έργα υποδομής συχνά αντιμετωπίζουν αυστηρά ρυθμιστικά εμπόδια τα οποία απομακρύνουν τις ημερομηνίες παράδοσης αρκετά χρόνια μετά τις αρχικές εκτιμήσεις. Το IOEMA-1 στοχεύει να υπερκεράσει αυτά τα εμπόδια μέσω ενός ισχυρού εταιρικού σχήματος και της εμπειρίας της APTelecom.

Οι φυσικές προκλήσεις των δικτύων Petabit

Η μετάβαση στην κλίμακα Petabit απαιτεί ριζική αναδιάρθρωση του φυσικού εξοπλισμού στους σταθμούς προσαιγιάλωσης. Οι ενισχυτές σήματος που τοποθετούνται κατά μήκος του καλωδίου στον πυθμένα του ωκεανού πρέπει να διαχειρίζονται πολλαπλάσια ζεύγη ινών, απαιτώντας αυξημένη ηλεκτρική ισχύ. Ταυτόχρονα, τα τερματικά εξαρτήματα (SLTE - Submarine Line Terminal Equipment) αξιοποιούν προηγμένους αλγορίθμους επεξεργασίας ψηφιακού σήματος (DSP) για την αντιστάθμιση της χρωματικής διασποράς και των μη γραμμικών παραμορφώσεων που υφίσταται το οπτικό σήμα καθώς ταξιδεύει τεράστιες αποστάσεις.

Όταν η ζήτηση της AI επιβάλλει τη μεταφορά Exabytes δεδομένων μεταξύ των ηπείρων κάθε μήνα, τα παραδοσιακά πρωτόκολλα συμπίεσης και η επαναχρησιμοποίηση TCP δεν αρκούν πλέον, καθώς και η χωρητικότητα της ίδιας της γυάλινης ίνας πρέπει να αυξηθεί. Εδώ ακριβώς εντοπίζεται η αξία των 24 ζευγών ινών του IOEMA-1: προσφέρουν το απαραίτητο φυσικό εύρος το οποίο θα φωτιστεί από την επόμενη γενιά οπτικών πομποδεκτών τα επόμενα χρόνια.

Ελληνική αγορά και μεσογειακές υποδομές

Η κατασκευή του βορειοευρωπαϊκού δακτυλίου IOEMA-1 δημιουργεί νέα δεδομένα για ολόκληρη την ευρωπαϊκή ήπειρο, θέτοντας τον πήχη και για την Ελλάδα. Τα τελευταία χρόνια, η χώρα μας έχει προσελκύσει στρατηγικές επενδύσεις σε Data Centers από εταιρείες όπως η Microsoft, η Google, η AWS και η Digital Realty (Lamda Hellix). Το 2026, βλέπουμε ήδη τις τοπικές επιχειρήσεις και το ελληνικό οικοσύστημα των startups να ενσωματώνουν απαιτητικές υπηρεσίες AI, λειτουργώντας σε περιβάλλον cloud.

Η μετατροπή της Ελλάδας σε ισχυρό κόμβο διαμετακόμισης δεδομένων εξαρτάται άμεσα από τη δική της συνδεσιμότητα με την ευρύτερη Ευρώπη. Αν η Βόρεια Ευρώπη μεταβεί πλήρως σε ταχύτητες Petabit, οι τηλεπικοινωνιακοί πάροχοι στην Ελλάδα (ΟΤΕ, Nova, Vodafone, ΔΕΗ) θα κληθούν να επιταχύνουν τις δικές τους συμμετοχές σε υποθαλάσσια καλώδια της Μεσογείου (όπως το σύστημα 2Africa ή νέες ευρωπαϊκές διασυνδέσεις από Κρήτη και Πελοπόννησο προς Ιταλία και Γαλλία). Σε διαφορετική περίπτωση, ελλοχεύει ο κίνδυνος εμφάνισης «συμφόρησης δεδομένων» που θα αυξήσει το κόστος (σε ευρώ/TB) για την ελληνική αγορά και θα υποβαθμίσει τον κρίσιμο χρόνο απόκρισης (latency/ping) των AI εφαρμογών που φιλοξενούνται τοπικά.

