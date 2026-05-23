Η Meta λανσάρει το Forum, μια νέα πλατφόρμα με τη δομή του Reddit

Σύνοψη

Η Meta ανακοίνωσε το Meta Forum, μια αυτόνομη εφαρμογή που βασίζεται στη δομή των Facebook Groups.

Το περιβάλλον χρήσης εστιάζει σε θεματικές συζητήσεις (threads) με δυνατότητα αξιολόγησης σχολίων.

Οι χρήστες μπορούν να συμμετέχουν με εναλλακτικά προφίλ, διαχωρίζοντας την προσωπική τους ζωή από τις κοινότητες.

Οι διαχειριστές μπορούν να μεταφέρουν αυτούσια τα υπάρχοντα Facebook Groups στο νέο περιβάλλον.

Η εφαρμογή θα κυκλοφορήσει σταδιακά, με την Ελλάδα να περιλαμβάνεται στα επόμενα κύματα διάθεσης εντός του έτους.

Η Meta προχωρά σε μια στρατηγική αναδιάρθρωση του οικοσυστήματος των κοινωνικών της δικτύων, αποσπώντας ένα από τα πιο υγιή και ενεργά κομμάτια του Facebook, τα Groups. Η νέα αυτόνομη εφαρμογή με την ονομασία Meta Forum αποτελεί την απάντηση της εταιρείας στην αυξανόμενη δημοτικότητα πλατφορμών όπως το Reddit και το Discord, προσφέροντας έναν εξειδικευμένο χώρο για θεματικές συζητήσεις μακριά από τον θόρυβο του κλασικού News Feed.

Το Meta Forum δεν αποτελεί απλώς μια σχεδιαστική αλλαγή, αλλά μια ριζική επαναπροσέγγιση του τρόπου με τον οποίο οι χρήστες αλληλεπιδρούν online. Η εφαρμογή έχει σχεδιαστεί γύρω από την έννοια των "Sub-Forums", όπου κάθε κοινότητα οργανώνεται με βάση συγκεκριμένα ενδιαφέροντα. Αντί για τη γραμμική ροή αναρτήσεων που γνωρίζουμε μέχρι σήμερα, το περιεχόμενο δομείται σε δέντρα συζητήσεων (threaded ανάρτηση), επιτρέποντας στους χρήστες να παρακολουθούν εύκολα συγκεκριμένες συνομιλίες χωρίς να χάνονται στα σχόλια.

Ένα από τα σημαντικότερα τεχνικά χαρακτηριστικά της πλατφόρμας είναι η ενσωμάτωση ενός συστήματος αξιολόγησης περιεχομένου, παρόμοιου με το upvoting και downvoting του Reddit. Τα μέλη της κοινότητας μπορούν να ψηφίζουν τις πιο χρήσιμες ή έγκυρες απαντήσεις, οι οποίες στη συνέχεια εμφανίζονται στην κορυφή της συζήτησης. Με αυτόν τον τρόπο, η Meta επιχειρεί να λύσει το διαχρονικό πρόβλημα των Facebook Groups, όπου η πληροφορία θάβεται γρήγορα κάτω από δεκάδες άσχετα σχόλια.

Ψευδώνυμα και ιδιωτικότητα

Η μεγαλύτερη διαφοροποίηση του Meta Forum από το παραδοσιακό Facebook είναι η προσέγγιση στο θέμα της ψηφιακής ταυτότητας. Για πρώτη φορά, η εταιρεία επιτρέπει και ενθαρρύνει τη χρήση ψευδώνυμων εντός της εφαρμογής. Οι χρήστες μπορούν να δημιουργήσουν μοναδικά προφίλ για κάθε κοινότητα στην οποία συμμετέχουν, προστατεύοντας το πραγματικό τους όνομα και τις προσωπικές τους φωτογραφίες.

Η επιλογή αυτή αποσκοπεί στην προσέλκυση νεότερων ηλικιακά ομάδων, οι οποίες αποφεύγουν το Facebook λόγω της έλλειψης ιδιωτικότητας και της σύνδεσης με τον πραγματικό κοινωνικό και επαγγελματικό τους κύκλο. Η σύνδεση στην εφαρμογή πραγματοποιείται μεν μέσω του κεντρικού Meta λογαριασμού για λόγους ασφαλείας και moderation, αλλά η δημόσια εικόνα του χρήστη παραμένει πλήρως παραμετροποιήσιμη.

Εργαλεία για διαχειριστές και μεταφορά κοινοτήτων

Η Meta αναγνωρίζει ότι η επιτυχία του εγχειρήματος βασίζεται στους διαχειριστές (admins) των υπαρχουσών ομάδων και για αυτόν τον λόγο παρέχει μια διαδικασία μεταφοράς και συγχρονισμού. Οι admins μεγάλων Facebook Groups μπορούν να ενεργοποιήσουν την έκδοση Forum της ομάδας τους με μερικά κλικ, μεταφέροντας τα μέλη, τους κανόνες και το ιστορικό των αναρτήσεων στο νέο περιβάλλον.

Παράλληλα, το Meta Forum εισάγει αναβαθμισμένα εργαλεία moderation που βασίζονται σε μοντέλα AI. Τα εργαλεία αυτά μπορούν να εντοπίζουν αυτόματα τη ρητορική μίσους, το spam και τις προσωπικές επιθέσεις, μειώνοντας τον φόρτο εργασίας των ανθρώπων που διαχειρίζονται τις κοινότητες. Επιπλέον, προσφέρονται αναλυτικά στατιστικά στοιχεία για την ενεργικότητα των μελών και τη δημοτικότητα των θεμάτων.

