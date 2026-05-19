Τέλος στην απεριόριστη χρήση του X: Οι δωρεάν λογαριασμοί περιορίζονται στα 50 posts την ημέρα

Σύνοψη

Οι μη επαληθευμένοι χρήστες του X περιορίζονται πλέον αυστηρά σε 50 αρχικές δημοσιεύσεις και 200 απαντήσεις ανά 24ωρο.

Το ημερήσιο όριο δεν καταναλώνεται μαζικά, αλλά διαιρείται τεχνικά σε αυστηρά ημίωρα διαστήματα, επιτρέποντας περίπου 1-2 posts ανά 30 λεπτά.

Τα άμεσα μηνύματα (DMs) ορίζονται στα 500 την ημέρα, τα follows στα 400 και οι αλλαγές email επιτρέπονται έως 4 φορές ανά ώρα.

Η επίσημη δικαιολογία της εταιρείας αναφέρει την ανάγκη αποσυμφόρησης των backend υποδομών (servers) και τη μείωση του spam.

Για την άρση των περιορισμών απαιτείται ενεργοποίηση συνδρομής X Premium.

Η πρόσβαση στις βασικές λειτουργίες του X (πρώην Twitter) παύει επίσημα να είναι ανεμπόδιστη για το ευρύ κοινό. Βάσει της ανανεωμένης τεκμηρίωσης στην επίσημη σελίδα υποστήριξης της πλατφόρμας, οι λογαριασμοί που δεν διαθέτουν ενεργή συνδρομή υπόκεινται πλέον σε εξαιρετικά αυστηρούς περιορισμούς παραγωγής περιεχομένου. Το παλαιότερο τεχνικό όριο των 2.400 tweets ανά 24ωρο έχει αντικατασταθεί, με το νέο αλγοριθμικό πλαίσιο να μεταβάλλει ριζικά τον τρόπο αλληλεπίδρασης και μετάδοσης της πληροφορίας.

Από τον Μάιο του 2026, το X επιβάλλει στους μη επαληθευμένους λογαριασμούς ημερήσιο όριο 50 αρχικών δημοσιεύσεων και 200 απαντήσεων. Παράλληλα, τα άμεσα μηνύματα (DMs) περιορίζονται στα 500, τα νέα follows στα 400 ανά ημέρα, και οι αλλαγές διεύθυνσης email στις 4 ανά ώρα, με στόχο τον περιορισμό της αυτοματοποιημένης δραστηριότητας.

Η ουσιαστική τεχνική λεπτομέρεια που προκαλεί τη μεγαλύτερη δυσλειτουργία στους ενεργούς χρήστες εντοπίζεται στην κατανομή των διαθέσιμων δημοσιεύσεων. Το σύστημα της πλατφόρμας δεν επιτρέπει τη μαζική ανάρτηση των 50 tweets ταυτόχρονα. Αντιθέτως, εφαρμόζει τεχνικές ελέγχου ροής δεδομένων, διαιρώντας το ημερήσιο όριο σε μικρότερα διαστήματα 30 λεπτών.

Πρακτική εφαρμογή: Μαθηματικά, η κατανομή 50 δημοσιεύσεων στα 48 ημίωρα της ημέρας, μεταφράζεται σε περίπου 1 έως 2 επιτρεπόμενα posts ανά 30 λεπτά.

Μαθηματικά, η κατανομή 50 δημοσιεύσεων στα 48 ημίωρα της ημέρας, μεταφράζεται σε περίπου 1 έως 2 επιτρεπόμενα posts ανά 30 λεπτά. Μήνυμα Σφάλματος: Εάν ένας χρήστης υπερβεί αυτή την αναλογία —για παράδειγμα, προσπαθώντας να δημοσιεύσει ένα νήμα (thread) 4-5 αναρτήσεων μέσα σε λίγα λεπτά— το σύστημα επιστρέφει το μήνυμα σφάλματος "Post Not Sent" ή τον προειδοποιεί με τη σήμανση "This request looks like it might be automated".

Εάν ένας χρήστης υπερβεί αυτή την αναλογία —για παράδειγμα, προσπαθώντας να δημοσιεύσει ένα νήμα (thread) 4-5 αναρτήσεων μέσα σε λίγα λεπτά— το σύστημα επιστρέφει το μήνυμα σφάλματος "Post Not Sent" ή τον προειδοποιεί με τη σήμανση "This request looks like it might be automated". Quotes και Reposts: Οι πρώτες δοκιμές και οι αναφορές από developers δείχνουν πως οι αναδημοσιεύσεις (reposts) και οι παραθέσεις (quote posts) εξαντλούν επίσης το ίδιο απόθεμα των 50 αρχικών δημοσιεύσεων.

Για την άρση των ορίων δημοσίευσης, οι χρήστες καλούνται να εγγραφούν στα πακέτα X Premium.

Σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση της εταιρείας, οι δραστικοί αυτοί περιορισμοί σχεδιάστηκαν προκειμένου να "μειωθεί η πίεση στα backend συστήματα της πλατφόρμας, να ελαχιστοποιηθεί ο χρόνος μη διαθεσιμότητας (downtime) και να περιοριστούν τα error pages κατά τις ώρες υψηλής δραστηριότητας". Η εταιρεία προβάλλει επίσης το μέτρο ως μια δικλείδα ασφαλείας απέναντι στα αυτοματοποιημένα bots και τα δίκτυα spam.

*Μπορείτε πλέον να προσθέσετε το Techgear.gr ως Προτιμώμενη Πηγή ενημέρωσης για τις αναζητήσεις σας στο Google Search!