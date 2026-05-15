Νέοι λογαριασμοί Google: Τέλος τα 15GB δωρεάν αποθηκευτικού χώρου χωρίς προσθήκη κινητού τηλεφώνου

Σύνοψη

Μείωση του αρχικού δωρεάν αποθηκευτικού χώρου από τα 15GB στα 5GB για τους νέους λογαριασμούς.

Απαίτηση ταυτοποίησης μέσω έγκυρου αριθμού τηλεφώνου για το ξεκλείδωμα των υπολοίπων 10GB.

Αλλαγή της επίσημης διατύπωσης της Google σε «έως 15GB δωρεάν χώρου».

Η εταιρεία επιβεβαίωσε πως πρόκειται για "τοπική δοκιμή" με στόχο τη βελτίωση της ασφάλειας και τον περιορισμό των spam accounts.

Το βασικό δωρεάν πακέτο της Google εξισώνεται πλέον με τα 5GB που προσφέρει ιστορικά το iCloud της Apple.

Η δημιουργία ενός νέου λογαριασμού Google αποτελούσε για χρόνια συνώνυμο της άμεσης και χωρίς καμία προϋπόθεση πρόσβασης σε 15GB δωρεάν αποθηκευτικού χώρου στο cloud. Αυτός ο χώρος, διαμοιρασμένος αποδοτικά μεταξύ των υπηρεσιών Gmail, Google Drive και Google Photos, αποτελούσε ένα από τα ισχυρότερα στρατηγικά πλεονεκτήματα του οικοσυστήματος της εταιρείας έναντι ολόκληρου του ανταγωνισμού. Πλέον, η εταιρεία αλλάζει πολιτική. Σύμφωνα με αναφορές χρηστών και μεταγενέστερες επιβεβαιώσεις, οι νέοι λογαριασμοί Google λαμβάνουν αρχικά μόλις 5GB δωρεάν χώρου, εκτός εάν ο χρήστης προχωρήσει στην άμεση προσθήκη και επαλήθευση ενός τηλεφωνικού αριθμού, με το μέτρο να εφαρμόζεται σταδιακά για να αποτρέψει την καταχρηστική δημιουργία πολλαπλών λογαριασμών.

Ο εντοπισμός αυτής της σημαντικής αλλαγής δεν έγινε μέσω κάποιας επίσημης ανακοίνωσης, καθώς τα πρώτα σημάδια εμφανίστηκαν στην πλατφόρμα του Reddit, όπου νέοι χρήστες ανέφεραν έκπληκτοι ότι κατά τη δημιουργία ενός Gmail λογαριασμού, το σύστημα τους εμφάνιζε μια άγνωστη μέχρι πρότινος ειδοποίηση. Το αυτοματοποιημένο μήνυμα ανέφερε χαρακτηριστικά: "Ο λογαριασμός σας περιλαμβάνει 5 GB αποθηκευτικού χώρου. Αποκτήστε τώρα ακόμη περισσότερο χώρο με τον αριθμό τηλεφώνου σας για τα Google Photos, Drive και Gmail".

Η παρατήρηση αυτή τέθηκε γρήγορα στο μικροσκόπιο αναλυτών της τεχνολογικής κοινότητας, αλλά το πιο αδιάσειστο στοιχείο ωστόσο, προέκυψε μέσω της ανάλυσης των ψηφιακών αρχείων του Wayback Machine. Αποδείχθηκε ότι η σελίδα τεχνικής υποστήριξης της Google είχε υποστεί μια εξαιρετικά διακριτική τροποποίηση. Ενώ μέχρι τον Φεβρουάριο του 2026 το επίσημο κείμενο τόνιζε κατηγορηματικά ότι "Ο λογαριασμός σας Google συνοδεύεται από 15 GB αποθηκευτικού χώρου cloud χωρίς χρέωση", η διατύπωση άλλαξε κατά τη διάρκεια του Μαρτίου σε "έως και 15 GB". Η προσθήκη αυτών των δύο λέξεων παρείχε το απαραίτητο νομικό και λειτουργικό υπόβαθρο για την άμεση εφαρμογή του νέου περιορισμού σε πραγματικό χρόνο.

Η τεχνολογική και οικονομική εξήγηση πίσω από τον περιορισμό

Η απόφαση της Google δεν αποτελεί απλώς μια κυνική απόπειρα αύξησης των εσόδων, αλλά μια αναγκαία προσαρμογή στα σκληρά δεδομένα της σύγχρονης ψηφιακής υποδομής. Η συντήρηση, η ψύξη και η διαρκής επέκταση γιγαντιαίων data centers αποτελούν πλέον δυσθεώρητα λειτουργικά κόστη για την Alphabet. Καθώς οι λειτουργίες της Τεχνητής Νοημοσύνης (ΑΙ) και των Μεγάλων Γλωσσικών Μοντέλων απαιτούν ασύλληπτους υπολογιστικούς πόρους, ο φυσικός αποθηκευτικός χώρος στους servers μετατρέπεται σε εξαιρετικά πολύτιμο αγαθό.

Επιπρόσθετα, η εταιρεία αντιμετωπίζει εδώ και χρόνια την ανεξέλεγκτη δράση κακόβουλων λογισμικών, bot farms και "έξυπνων" χρηστών. Αντί να πληρώνουν για μια συνδρομή στο Google One, χιλιάδες άτομα προτιμούσαν να δημιουργούν συνεχώς νέα δωρεάν emails, κατακερματίζοντας τα ψηφιακά τους αρχεία (ταινίες, φωτογραφίες υψηλής ανάλυσης, ατέρμονα backups) σε συλλογές των 15GB. Ο εκπρόσωπος της Google, σε επίσημη τοποθέτησή του στο How-To Geek, παραδέχτηκε ότι το σύστημα βρίσκεται σε φάση "δοκιμής σε επιλεγμένες περιοχές", με κύριο σκοπό να διασφαλίσει την "υψηλή ποιότητα της υπηρεσίας αποθήκευσης", ωθώντας ταυτόχρονα το κοινό να "βελτιώσει την ασφάλεια του λογαριασμού και τις μεθόδους ανάκτησης δεδομένων".

Επιχειρώντας κανείς να παρακάμψει την επαλήθευση—για παράδειγμα, ρυθμίζοντας ένα νέο Android smartphone χωρίς κάρτα SIM—διαπιστώνει ότι το σύστημα επιτρέπει την ολοκλήρωση της εγγραφής, αλλά ο λογαριασμός εγκλωβίζεται οριστικά στο όριο των 5GB μέχρι να παρασχεθεί ο τηλεφωνικός αριθμός.

Ο αντίκτυπος στην ελληνική αγορά

Στην ελληνική αγορά, η συγκεκριμένη εξέλιξη μεταφράζεται σε μια άμεση αναδιαμόρφωση του τρόπου με τον οποίο διαχειριζόμαστε τα δεδομένα μας. Η Ελλάδα χαρακτηρίζεται από συντριπτική κυριαρχία του λειτουργικού συστήματος Android (Samsung, Xiaomi, Motorola κ.λπ.), γεγονός που καθιστά τον λογαριασμό Google απολύτως απαραίτητο για τη λήψη εφαρμογών και την καθημερινή χρήση του τηλεφώνου. Η πρακτική της δημιουργίας δευτερευόντων, "πρόχειρων" emails για διαγωνισμούς, εγγραφές σε newsletters ή για επιπλέον αποθήκευση στο Google Photos είναι μια καθιερωμένη ρουτίνα για τον μέσο Έλληνα χρήστη.

Πλέον, οι καταναλωτές καλούνται να λειτουργήσουν πιο στοχευμένα. Με δεδομένο ότι η πλατφόρμα στοχεύει να παραχωρεί το όριο των 15GB "μόνο μία φορά ανά άτομο", η επανάχρηση του ίδιου ελληνικού αριθμού κινητού (+30) για την ταυτοποίηση πέντε διαφορετικών emails δεν θα λειτουργεί επ' άπειρον. Η σύγκριση με τον άμεσο ανταγωνισμό δείχνει ότι η Google απλώς ευθυγραμμίζεται με την υπόλοιπη αγορά: τόσο το iCloud της Apple, όσο και το OneDrive της Microsoft προσφέρουν ακριβώς 5GB ως το βασικό τους, δωρεάν πακέτο εδώ και αρκετά χρόνια.

*Μπορείτε πλέον να προσθέσετε το Techgear.gr ως Προτιμώμενη Πηγή ενημέρωσης για τις αναζητήσεις σας στο Google Search!