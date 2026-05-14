Η Apple υπερασπίζεται τη Google απέναντι στην ΕΕ για την AI στο Android!

Σύνοψη

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή απαιτεί από τη Google το άνοιγμα του Android σε ανταγωνιστικές υπηρεσίες Τεχνητής Νοημοσύνης βάσει του νομοσχεδίου DMA (Digital Markets Act).

Η Apple κατέθεσε επίσημη αναφορά υπερασπιζόμενη τη Google, προειδοποιώντας ότι το μέτρο εγκυμονεί τεράστιους κινδύνους για την ιδιωτικότητα, την ασφάλεια και την ακεραιότητα των συσκευών.

Η ευρωπαϊκή οδηγία προβλέπει ότι τρίτα AI μοντέλα θα μπορούν να ελέγχουν εφαρμογές για αποστολή emails, παραγγελίες και διαμοιρασμό φωτογραφιών στο Android.

Η τελική απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής αναμένεται έως τις 27 Ιουλίου 2026, με άμεσες συνέπειες για τους κατόχους smartphones στην ευρωπαϊκή και ελληνική αγορά.

Η Apple κατέθεσε επίσημη αναφορά στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, υποστηρίζοντας την άρνηση της Google να επιτρέψει ανεξέλεγκτη πρόσβαση σε τρίτες υπηρεσίες Τεχνητής Νοημοσύνης μέσα στο λειτουργικό σύστημα Android. Οι δύο τεχνολογικοί κολοσσοί τονίζουν ότι η παροχή βαθιάς πρόσβασης σε AI εργαλεία για τη διαχείριση προσωπικών εφαρμογών, όπως τα emails και οι φωτογραφίες, δημιουργεί κρίσιμα κενά ασφαλείας, παραβιάζοντας την ιδιωτικότητα εκατομμυρίων Ευρωπαίων χρηστών.

Η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και η σύγκρουση με το DMA

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ενισχύοντας την εφαρμογή του νόμου για τις Ψηφιακές Αγορές (Digital Markets Act - DMA), διερευνά το ενδεχόμενο να πιέσει τη Google ώστε να προσφέρει πλήρη διαλειτουργικότητα στις υπηρεσίες της. Η βασική επιδίωξη των ευρωπαϊκών αρχών είναι να δοθεί η δυνατότητα σε ανταγωνιστικά συστήματα Τεχνητής Νοημοσύνης (όπως το ChatGPT της OpenAI ή το Claude της Anthropic) να αλληλεπιδρούν με τις βασικές εφαρμογές του Android το ίδιο ελεύθερα με το ενσωματωμένο Gemini της Google.

Αυτό μεταφράζεται πρακτικά στο να μπορεί ένα τρίτο AI chatbot να αναλαμβάνει δράσεις εντός του συστήματος. Για παράδειγμα, να συντάσσει και να αποστέλλει emails, να πραγματοποιεί παραγγελίες φαγητού μέσω εφαρμογών delivery ή να επιλέγει και να κοινοποιεί φωτογραφίες από τη συλλογή του χρήστη, χωρίς να παρεμβάλλεται το οικοσύστημα της Google.

Η Google αντέδρασε άμεσα κατά την περίοδο διαβούλευσης, επιχειρηματολογώντας ότι η προσέγγιση αυτή καταρρίπτει τα βασικά πρωτόκολλα ασφαλείας του λειτουργικού της συστήματος, εκθέτοντας τα ευαίσθητα δεδομένα των χρηστών.

Βασικά σημεία τεχνικής διαφωνίας

Καταστρατήγηση του Sandboxing: Οι εφαρμογές στα κινητά λειτουργούν σε απομονωμένα περιβάλλοντα. Το άνοιγμα σε τρίτα AI απαιτεί διαρκείς γέφυρες δεδομένων.

Οι εφαρμογές στα κινητά λειτουργούν σε απομονωμένα περιβάλλοντα. Το άνοιγμα σε τρίτα AI απαιτεί διαρκείς γέφυρες δεδομένων. API Ασφαλείας: Η Google δεν μπορεί να εγγυηθεί για τη διαχείριση των δεδομένων από servers τρίτων εταιρειών κατά την εκτέλεση εντολών.

Η Google δεν μπορεί να εγγυηθεί για τη διαχείριση των δεδομένων από servers τρίτων εταιρειών κατά την εκτέλεση εντολών. Έλεγχος Συμπεριφοράς AI: Τα γλωσσικά μοντέλα είναι επιρρεπή σε απρόβλεπτες συμπεριφορές, αυξάνοντας τον κίνδυνο ακούσιας διαρροής δεδομένων.

Η απρόσμενη στήριξη από την Apple

Παρά τον παραδοσιακό ανταγωνισμό ανάμεσα στις δύο εταιρείες, η Apple παρενέβη υπέρ της Google. Η κατασκευάστρια του iPhone βρίσκεται ήδη στο στόχαστρο του DMA, έχοντας αναγκαστεί να ανοίξει το δικό της κλειστό οικοσύστημα (iOS) για την εγκατάσταση εφαρμογών από εναλλακτικά καταστήματα (sideloading) εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Στο κείμενο της αναφοράς της, η Apple χαρακτηρίζει τα προσχέδια της Επιτροπής ως εξόχως προβληματικά. Αναφέρει ρητά πως "εγείρουν επείγουσες και σοβαρές ανησυχίες", υπογραμμίζοντας ότι εάν τα μέτρα τεθούν σε ισχύ, "θα δημιουργήσουν τεράστιους κινδύνους για την ιδιωτικότητα, την ασφάλεια και την ακεραιότητα της συσκευής, καθώς και για την απόδοσή της".

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στη φύση της Τεχνητής Νοημοσύνης. Σύμφωνα με τους μηχανικούς της Apple, οι κίνδυνοι είναι εξαιρετικά μεγάλοι ακριβώς επειδή τα συστήματα AI εξελίσσονται ραγδαία και οι απειλές παραμένουν αχαρτογράφητες και απρόβλεπτες. Μάλιστα, η Apple δεν δίστασε να επικρίνει ευθέως την τεχνική επάρκεια της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, δηλώνοντας ότι οι ευρωπαίοι αξιωματούχοι "υποκαθιστούν την κρίση των μηχανικών της Google με τη δική τους, βασιζόμενοι σε λιγότερο από τρεις μήνες μελέτης". Κατά την Apple, ο μοναδικός, διακριτός στόχος της ΕΕ είναι η "ανοιχτή και ανεμπόδιστη πρόσβαση", παραβλέποντας τις καταστροφικές τεχνικές συνέπειες.

Η διαμάχη της Apple με τις ευρωπαϊκές ρυθμιστικές αρχές δεν είναι νέα. Τον Οκτώβριο του 2025 η εταιρεία είχε αμφισβητήσει δικαστικά τις προβλέψεις του DMA, επισημαίνοντας ότι οι υποχρεώσεις ανοιχτής πρόσβασης υποβαθμίζουν τη συνολική εμπειρία χρήσης, ωστόσο η ΕΕ αρνήθηκε οποιαδήποτε αλλαγή πορείας, τονίζοντας το Μάιο του 2026 ότι ο κανονισμός αποδίδει θετικά στην αγορά. Η προθεσμία για τη δημόσια διαβούλευση των συγκεκριμένων προτάσεων για το Android ολοκληρώθηκε στις 13 Μαΐου 2026, ενώ η Επιτροπή οφείλει να λάβει τις τελικές της αποφάσεις μέχρι τις 27 Ιουλίου 2026.

Τι σημαίνει αυτό για την ελληνική αγορά

Οι εξελίξεις αυτές στο ευρωπαϊκό ρυθμιστικό πλαίσιο επηρεάζουν απευθείας το τεχνολογικό τοπίο στην Ελλάδα. Εφόσον η ΕΕ επιβάλει τελικά στη Google να ενσωματώσει τρίτες AI υπηρεσίες στο Android, οι συσκευές που πωλούνται στη χώρα μας ενδέχεται να υιοθετήσουν ριζικά διαφορετικό μοντέλο λειτουργίας συγκριτικά με τον υπόλοιπο κόσμο. Από τη μία πλευρά, ο Έλληνας καταναλωτής θα έχει περισσότερες επιλογές, μπορώντας να χρησιμοποιεί όποιο ψηφιακό βοηθό επιθυμεί ως προεπιλογή για κρίσιμες λειτουργίες του τηλεφώνου του.

Από την άλλη, η τοπική διαθεσιμότητα ορισμένων προηγμένων λειτουργιών ασφαλείας μπορεί να μειωθεί ή να προσαρμοστεί, αυξάνοντας θεωρητικά την έκθεση των χρηστών σε κακόβουλο λογισμικό ή συλλογή δεδομένων από εταιρείες με λιγότερο αυστηρές πολιτικές απορρήτου. Επίσης, αυτή η ρυθμιστική πίεση πιθανώς να αυξήσει το κόστος ανάπτυξης λογισμικού για συμμόρφωση (compliance), μετακυλίοντας μακροπρόθεσμα το κόστος στην τελική τιμή πώλησης των smartphones στα ελληνικά ράφια.

Η άποψη του Techgear

Η κοινή στάση των Apple και Google απέναντι στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή επιβεβαιώνει την τεχνική σοβαρότητα του ζητήματος. Η ενσωμάτωση εργαλείων AI σε επίπεδο πυρήνα του λειτουργικού συστήματος είναι ένα εξαιρετικά περίπλοκο έργο, το οποίο απαιτεί απόλυτο έλεγχο στις ροές δεδομένων. Όταν ένα σύστημα AI αδειοδοτείται για να διαβάζει τα μηνύματα του χρήστη, να αναλύει τις τραπεζικές του ειδοποιήσεις ή να κατανοεί τις συνήθειές του μέσω των φωτογραφιών, η ιδιωτικότητα πρέπει να είναι εγγυημένη.

Το επιχείρημα της Ευρωπαϊκής Ένωσης περί "υγιούς ανταγωνισμού" έχει λογική βάση στις απλές εφαρμογές, αλλά αδυνατεί να κατανοήσει την αρχιτεκτονική κινδύνου των σύγχρονων μοντέλων Μηχανικής Μάθησης. Η αναγκαστική δημιουργία API "ανοιχτής θύρας" στο Android για οποιοδήποτε τρίτο AI chatbot, ουσιαστικά δημιουργεί μόνιμες "κερκόπορτες". Εφόσον το λειτουργικό αναγκάζεται να παραδώσει δικαιώματα διαχειριστή σε εξωτερικούς servers, οι ασφαλιστικές δικλείδες του sandboxing εξατμίζονται. Το νομοσχέδιο DMA αντιμετωπίζει τα λειτουργικά συστήματα ως απλές πλατφόρμες περιεχομένου, αγνοώντας πως η δομή της επόμενης γενιάς του Personal AI απαιτεί κάθετη ενσωμάτωση hardware και software για την εξασφάλιση του τελικού καταναλωτή.

*Μπορείτε πλέον να προσθέσετε το Techgear.gr ως Προτιμώμενη Πηγή ενημέρωσης για τις αναζητήσεις σας στο Google Search!