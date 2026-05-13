Android 17: Νέες λειτουργίες για δημιουργούς, συμβατότητα Quick Share με AirDrop και RCS κρυπτογράφηση

Σύνοψη

Screen Reactions: Δυνατότητα ταυτόχρονης εγγραφής οθόνης και selfie κάμερας για άμεσες αντιδράσεις, αρχικά διαθέσιμη στα Google Pixel από το φετινό καλοκαίρι.

Δυνατότητα ταυτόχρονης εγγραφής οθόνης και selfie κάμερας για άμεσες αντιδράσεις, αρχικά διαθέσιμη στα Google Pixel από το φετινό καλοκαίρι. Βελτιστοποίηση Instagram: Υποστήριξη Ultra HDR, Night Sight και ενσωματωμένη σταθεροποίηση βίντεο. Η νέα εφαρμογή Edits του Instagram αποκτά αποκλειστικά on-device AI εργαλεία στο Android.

Υποστήριξη Ultra HDR, Night Sight και ενσωματωμένη σταθεροποίηση βίντεο. Η νέα εφαρμογή Edits του Instagram αποκτά αποκλειστικά on-device AI εργαλεία στο Android. Μορφή APV (Advanced Professional Video): Νέο αποδοτικό format βίντεο για επαγγελματίες, βελτιστοποιημένο μέσω του Snapdragon 8 Elite Gen 5 (διαθέσιμο στα Samsung Galaxy S26 Ultra και vivo X300 Ultra).

Νέο αποδοτικό format βίντεο για επαγγελματίες, βελτιστοποιημένο μέσω του Snapdragon 8 Elite Gen 5 (διαθέσιμο στα Samsung Galaxy S26 Ultra και vivo X300 Ultra). Αναβάθμιση Quick Share: Πλήρης διαλειτουργικότητα με το AirDrop της Apple για συσκευές Pixel (και σύντομα για κατασκευαστές όπως η Samsung και η Xiaomi), καθώς και επιλογή διαμοιρασμού μέσω QR code για συσκευές iOS.

Πλήρης διαλειτουργικότητα με το AirDrop της Apple για συσκευές Pixel (και σύντομα για κατασκευαστές όπως η Samsung και η Xiaomi), καθώς και επιλογή διαμοιρασμού μέσω QR code για συσκευές iOS. Ευκολότερη Μετάβαση από iOS: Ασύρματη μεταφορά δεδομένων (συμπεριλαμβανομένης της διάταξης αρχικής οθόνης και των ρυθμίσεων eSIM) από iPhone σε Android.

Ασύρματη μεταφορά δεδομένων (συμπεριλαμβανομένης της διάταξης αρχικής οθόνης και των ρυθμίσεων eSIM) από iPhone σε Android. Κρυπτογράφηση RCS: Καθολική end-to-end κρυπτογράφηση στα μηνύματα RCS μεταξύ Android και iOS συσκευών.

Η Google επικεντρώνεται στην ουσιαστική βελτίωση της ροής εργασίας των δημιουργών περιεχομένου, ελαχιστοποιώντας τον χρόνο που απαιτείται για την επεξεργασία και την τελική ανάρτηση. Η νέα λειτουργία Screen Reactions επιτρέπει στους χρήστες να καταγράφουν το πρόσωπό τους και την οθόνη της συσκευής ταυτόχρονα. Δεν απαιτείται πλέον η χρήση εξωτερικού λογισμικού ή πράσινης οθόνης (green screen) για την παραγωγή υλικού. Το συγκεκριμένο χαρακτηριστικό θα ενσωματωθεί σταδιακά, ξεκινώντας από τις συσκευές Pixel το ερχόμενο καλοκαίρι, και αναμένεται να αποτελέσει βασικό εργαλείο για την παραγωγή reaction videos και live σχολιασμού αγορών ή άρθρων.

Η στρατηγική συνεργασία της Google με τη Meta αναβαθμίζει τα τεχνικά χαρακτηριστικά της καταγραφής πολυμέσων απευθείας μέσα στο περιβάλλον της εφαρμογής. Στην Ελλάδα, όπου οι αναρτήσεις σε φυσικούς χώρους και με μεταβαλλόμενες συνθήκες φωτισμού κυριαρχούν, οι χρήστες θα αξιοποιήσουν σημαντικές προσθήκες:

Ultra HDR Capture & Playback: Εξασφαλίζει υψηλό δυναμικό εύρος και ακριβή απόδοση χρωμάτων, χωρίς συμπίεση των σκιών.

Εξασφαλίζει υψηλό δυναμικό εύρος και ακριβή απόδοση χρωμάτων, χωρίς συμπίεση των σκιών. Built-in Video Stabilization: Εξομάλυνση της κίνησης σε πραγματικό χρόνο, λειτουργία απολύτως απαραίτητη για vloggers.

Εξομάλυνση της κίνησης σε πραγματικό χρόνο, λειτουργία απολύτως απαραίτητη για vloggers. Night Sight Integrations: Αξιοποίηση του αλγόριθμου χαμηλού φωτισμού του κατασκευαστή απευθείας μέσα από το interface της κάμερας του Instagram.

Βάσει του μοντέλου μετρήσεων Universal Video Quality (UVQ), η αλυσίδα λήψης-μεταφόρτωσης (capture-to-upload) έχει βελτιστοποιηθεί, με αποτέλεσμα οι ναυαρχίδες του Android να αποδίδουν αντίστοιχα ή υψηλότερα σκορ οπτικής πιστότητας σε σχέση με τις συσκευές iOS. Το περιβάλλον χρήσης του Instagram είναι πλέον δομικά προσαρμοσμένο και για Android tablets.

Στο επίπεδο του post-production, η εφαρμογή Edits του Instagram εκμεταλλεύεται τις NPU των σύγχρονων επεξεργαστών για on-device AI λειτουργίες:

Smart Enhance: Αυτόματη αναβάθμιση της ανάλυσης φωτογραφιών και βίντεο.

Αυτόματη αναβάθμιση της ανάλυσης φωτογραφιών και βίντεο. Sound Separation: Έξυπνος διαχωρισμός ηχητικών καναλιών, ο οποίος απομονώνει τις εξωτερικές παρεμβολές (όπως ο άνεμος) και αναδεικνύει την κύρια φωνή, μειώνοντας τις επαναλαμβανόμενες λήψεις (retakes).

Το Advanced Professional Video (APV) αποτελεί ένα νέο, εξαιρετικά αποδοτικό επαγγελματικό format βίντεο, το οποίο αναπτύχθηκε σε συνεργασία με τη Samsung. Αξιοποιεί την επιτάχυνση υλικού του επεξεργαστή Snapdragon 8 Elite Gen 5 και είναι διαθέσιμο άμεσα στα Samsung Galaxy S26 Ultra και vivo X300 Ultra.

Η μετάβαση του Android σε πλατφόρμα επαγγελματικών προδιαγραφών για παραγωγούς βίντεο επιταχύνεται με την υιοθέτηση του Advanced Professional Video (APV). Η συγκεκριμένη αρχιτεκτονική κωδικοποίησης ελαχιστοποιεί τον απαιτούμενο αποθηκευτικό χώρο διατηρώντας ακέραιη την ποιότητα της αρχικής λήψης, επιτρέποντας πολύωρες καταγραφές χωρίς τη διαρκή ανάγκη μεταφοράς αρχείων σε εξωτερικούς δίσκους. Στην παρούσα φάση, το πρότυπο υποστηρίζεται σε ναυαρχίδες που φέρουν τον Snapdragon 8 Elite Gen 5, μοντέλα τα οποία διαθέτουν σημαντικό μερίδιο στην premium κατηγορία της ελληνικής αγοράς (όπως η επερχόμενη σειρά Galaxy S26).

Παράλληλα, ανακοινώθηκε η επικείμενη άφιξη της εφαρμογής Adobe Premiere στο λειτουργικό σύστημα του Android. Η προσθήκη αυτή προσφέρει αποκλειστικά πρότυπα γραφικών και εφέ βελτιστοποιημένα για τα YouTube Shorts, εξασφαλίζοντας άμεσο export και δημοσίευση χωρίς την παρεμβολή υπολογιστή γραφείου.

Πώς λειτουργεί η νέα συμβατότητα του Quick Share με το iOS;

Το Quick Share της Google αποκτά διαλειτουργικότητα με το AirDrop της Apple για άμεση ανταλλαγή αρχείων μεταξύ Android και iOS συσκευών. Η λειτουργία υποστηρίζεται αρχικά στα Pixel και σύντομα σε μοντέλα των Samsung, Xiaomi και OPPO, ενώ προστίθεται επιλογή διαμοιρασμού μέσω QR Code για όλες τις συσκευές Android.

Η ασυμβατότητα κατά τη μεταφορά τοπικών αρχείων μεταξύ Android και iOS υπήρξε ίσως το μεγαλύτερο λειτουργικό εμπόδιο στην επικοινωνία των χρηστών. Η αναβάθμιση του Quick Share το καθιστά συμβατό με το οικοσύστημα της Apple (μέσω της τεχνολογίας AirDrop), καταργώντας την ανάγκη χρήσης εξωτερικών εφαρμογών messaging για την αποστολή αρχείων υψηλής ανάλυσης. Η αλλαγή αυτή έχει τεράστιο αντίκτυπο στην εγχώρια αγορά, διευκολύνοντας την ανταλλαγή αρχείων εντός μικτών εταιρικών και κοινωνικών δικτύων.

Η αρχική συμβατότητα ενεργοποιείται για τις συσκευές Pixel 10, 9 και 8a. Εντός του έτους, η λειτουργία επεκτείνεται σε ευρεία γκάμα κατασκευαστών, συμπεριλαμβανομένων των Samsung (Galaxy S26, S25, S24 series, Fold7/Flip7), OPPO (Find X9, X8 series), OnePlus 15, vivo X300 Ultra και HONOR. Αν η συσκευή παραλήπτη δεν υποστηρίζεται άμεσα, ο χρήστης Android μπορεί να δημιουργήσει δυναμικό QR code για την αυτοματοποιημένη λήψη του αρχείου μέσω cloud. Το συγκεκριμένο χαρακτηριστικό αναπτύσσεται ήδη σε όλα τα Android τηλέφωνα και αναμένεται η ενσωμάτωσή του στο περιβάλλον εφαρμογών τρίτων, όπως το WhatsApp.

Τι αλλάζει στη μεταφορά δεδομένων από iPhone σε Android και στο RCS;

Η διαδικασία μετάβασης από iPhone σε Android (Switch to Android) αναβαθμίζεται πλήρως, επιτρέποντας την ασύρματη μεταφορά κωδικών, φωτογραφιών, εφαρμογών, της διάταξης της αρχικής οθόνης και του προφίλ eSIM. Επιπλέον, εφαρμόζεται καθολική end-to-end κρυπτογράφηση για όλα τα μηνύματα RCS μεταξύ Android και iOS.

Η μετάβαση από το λειτουργικό της Apple στο Android πραγματοποιείται πλέον αυστηρά ασύρματα. Το ανανεωμένο εργαλείο μετεγκατάστασης δεδομένων επιτρέπει τη μεταφορά των αποθηκευμένων κωδικών πρόσβασης, ολόκληρης της βιβλιοθήκης πολυμέσων και των επαφών, αντιγράφοντας παράλληλα τη δομή της αρχικής οθόνης. Ιδιαίτερης χρηστικότητας είναι η δυνατότητα άμεσης μεταφοράς του προφίλ eSIM μεταξύ των συσκευών, καταργώντας την ανάγκη νέας έκδοσης από τους τοπικούς παρόχους τηλεπικοινωνιών. Η διαδικασία λανσάρεται πρώτα στις συσκευές των οικογενειών Samsung Galaxy και Google Pixel.

Όσον αφορά την ασφάλεια των επικοινωνιών, το πρότυπο RCS εξυπηρετεί πλέον πάνω από 2.5 δισεκατομμύρια μηνύματα καθημερινά. Η Google προχωρά στην οριστική εφαρμογή end-to-end (E2E) κρυπτογράφησης για το σύνολο των RCS μηνυμάτων που διακινούνται μεταξύ χρηστών Android και iOS, διασφαλίζοντας την ιδιωτικότητα της επικοινωνίας στο υψηλότερο δυνατό επίπεδο.

*Μπορείτε πλέον να προσθέσετε το Techgear.gr ως Προτιμώμενη Πηγή ενημέρωσης για τις αναζητήσεις σας στο Google Search!