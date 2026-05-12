Το Gemini έρχεται στο Chrome για Android με λειτουργία Auto Browse

Σύνοψη

Η Google ενσωματώνει το πανίσχυρο μοντέλο Gemini 3.1 απευθείας στο Chrome για συσκευές Android.

Νέα λειτουργία Auto Browse : Αναλαμβάνει αυτόνομα σύνθετες εργασίες, όπως κρατήσεις θέσεων στάθμευσης και ηλεκτρονικές αγορές, λειτουργώντας ως ψηφιακός πράκτορας (agentic AI).

: Αναλαμβάνει αυτόνομα σύνθετες εργασίες, όπως κρατήσεις θέσεων στάθμευσης και ηλεκτρονικές αγορές, λειτουργώντας ως ψηφιακός πράκτορας (agentic AI). Νέο εργαλείο Nano Banana : Επιτρέπει τη δημιουργία infographics και την τροποποίηση εικόνων απευθείας μέσα από τις ιστοσελίδες του browser.

: Επιτρέπει τη δημιουργία infographics και την τροποποίηση εικόνων απευθείας μέσα από τις ιστοσελίδες του browser. Πλήρης διασύνδεση με το οικοσύστημα της Google, επιτρέποντας απευθείας μεταφορά δεδομένων σε Gmail, Calendar και Keep.

Οι νέες δυνατότητες απαιτούν συσκευές με τουλάχιστον 4GB RAM και Android 12, με την αρχική διάθεση να αφορά την αγορά των ΗΠΑ από τα τέλη Ιουνίου.

Ο web browser μετατρέπεται πλέον από ένα παθητικό εργαλείο προβολής πληροφοριών σε έναν ενεργό, αυτόνομο ψηφιακό βοηθό. Η Google προχώρησε στην επίσημη ανακοίνωση της ενσωμάτωσης του μοντέλου τεχνητής νοημοσύνης Gemini 3.1 απευθείας στην mobile έκδοση του Chrome για λογισμικό Android. Η συγκεκριμένη αναβάθμιση εισάγει την έννοια της «πρακτορικής περιήγησης» (agentic browsing), η οποία αλλάζει ριζικά τον τρόπο με τον οποίο οι χρήστες αλληλεπιδρούν με τις διεπαφές ιστού στις κινητές συσκευές τους, αναθέτοντας στον browser την ολοκλήρωση σύνθετων εργασιών.

Το Gemini στο Chrome για Android λειτουργεί ως ένας ενσωματωμένος AI βοηθός πλοήγησης που επιτρέπει στους χρήστες να συνοψίζουν μακροσκελή άρθρα, να λαμβάνουν επεξηγήσεις για πολύπλοκα θέματα και να εξάγουν δεδομένα απευθείας στις εφαρμογές Google, χωρίς καμία εναλλαγή καρτελών.

Με την προσθήκη του ειδικού εικονιδίου Gemini στην πάνω δεξιά γωνία της γραμμής εργαλείων του Chrome, ο χρήστης αποκτά άμεση πρόσβαση σε μια επικάλυψη στο κάτω μέρος της οθόνης. Το σύστημα διαθέτει πλήρη επίγνωση του πλαισίου της ιστοσελίδας που προβάλλεται εκείνη τη στιγμή. Αυτό σημαίνει ότι οι ερωτήσεις του χρήστη μπορούν να είναι απόλυτα στοχευμένες στο περιεχόμενο που βλέπει.

Επιπλέον, ο AI βοηθός λειτουργεί ως γέφυρα μεταξύ του ιστού και του οικοσυστήματος του Google Workspace. Ένας χρήστης μπορεί, για παράδειγμα, να διαβάζει μια συνταγή μαγειρικής και να ζητήσει από το Gemini να μεταφέρει αυτόματα τα συστατικά στο Google Keep, ή να εντοπίσει τις λεπτομέρειες μιας εκδήλωσης και να τις προσθέσει απευθείας στο Google Calendar. Για όσους επιλέξουν να ενεργοποιήσουν τη λειτουργία Personal Intelligence, οι απαντήσεις εξατομικεύονται περαιτέρω με βάση το ιστορικό, τα ενδιαφέροντα και τις προτιμήσεις του χρήστη, διατηρώντας ωστόσο τον έλεγχο των δεδομένων τοπικά, με αυστηρές δικλείδες ασφαλείας.

Πώς λειτουργεί το Auto Browse και η Agentic AI

Το Auto Browse είναι η νέα λειτουργία αυτόνομης περιήγησης του Chrome, ικανή να εκτελεί σύνθετες διεργασίες στο διαδίκτυο. Ο browser αναλύει τα δεδομένα του χρήστη, αλληλεπιδρά με ιστοσελίδες τρίτων και ολοκληρώνει αυτόνομα εργασίες, όπως κρατήσεις ή αγορές, ζητώντας μόνο την τελική επιβεβαίωση.

Η συγκεκριμένη λειτουργία είναι ίσως η σημαντικότερη τεχνολογική προσθήκη της αναβάθμισης. Το μοντέλο δεν περιορίζεται στην απλή ανάκτηση δεδομένων, αλλά αναλαμβάνει δράση. Για παράδειγμα, εάν ο χρήστης έχει αγοράσει εισιτήρια για μια παράσταση, μπορεί να ζητήσει από το Chrome να κλείσει θέση στάθμευσης κοντά στον χώρο της εκδήλωσης. Το Auto Browse θα πλοηγηθεί αυτόματα σε συνεργαζόμενες πλατφόρμες, θα εισαγάγει τα στοιχεία τοποθεσίας και ώρας με βάση την επιβεβαίωση του εισιτηρίου, και θα φτάσει μέχρι το τελικό βήμα του checkout. Αντίστοιχα, μπορεί να διαχειριστεί ενημερώσεις παραγγελιών σε πλατφόρμες λιανικής, αλλάζοντας αυτόματα τον τύπο των προϊόντων σε μια επαναλαμβανόμενη παραγγελία.

Για να διασφαλιστεί η προστασία των χρηστών, η Google έχει ενσωματώσει μηχανισμούς άμυνας απέναντι σε αναδυόμενες απειλές, όπως οι επιθέσεις μέσω ένεσης προτροπών, όπου κακόβουλοι κώδικες σε ιστοσελίδες προσπαθούν να ξεγελάσουν το AI. Σε κάθε περίπτωση, το σύστημα σταματά και απαιτεί την ενεργή επιβεβαίωση του χρήστη πριν ολοκληρώσει ευαίσθητες ενέργειες, όπως η χρέωση μιας πιστωτικής κάρτας ή η δημοσίευση σε κοινωνικά δίκτυα.

Το εργαλείο Nano Banana: Επεξεργασία εικόνων on the go

Το Nano Banana παρέχει τη δυνατότητα στους χρήστες να δημιουργούν άμεσα infographics από κείμενο ιστοσελίδων ή να τροποποιούν υπάρχουσες εικόνες στο διαδίκτυο σε πραγματικό χρόνο, μέσω απλών γραπτών εντολών.

Αυτή η ενσωμάτωση καταργεί την ανάγκη χρήσης εξωτερικών εφαρμογών επεξεργασίας εικόνας. Οι μαθητές ή φοιτητές που διαβάζουν ένα εκτενές ερευνητικό άρθρο μπορούν να ζητήσουν από το Nano Banana να το μετατρέψει σε ένα οπτικοποιημένο γράφημα. Ομοίως, οι χρήστες που αναζητούν διαμερίσματα μπορούν να δώσουν εντολή στο AI να επεξεργαστεί τη φωτογραφία ενός άδειου δωματίου, προσθέτοντας ψηφιακά έπιπλα, προκειμένου να κατανοήσουν καλύτερα τον χώρο.

Απαιτήσεις συστήματος και διαθεσιμότητα

Η Google θέτει ένα σαφές όριο στο hardware, απαιτώντας συσκευές με μνήμη RAM τουλάχιστον 4GB, υποδηλώνοντας ότι σημαντικό μέρος της επεξεργασίας, ειδικά για το ελαφρύτερο μοντέλο, πιθανότατα εκτελείται on-device για λόγους ταχύτητας και ιδιωτικότητας. Επίσης, απαιτείται το λογισμικό να είναι Android 12 ή μεταγενέστερο.

Αρχικά, η γλώσσα του συστήματος πρέπει να είναι ρυθμισμένη στα Αγγλικά ΗΠΑ (English-US). Για την ευρωπαϊκή αγορά, η άφιξη αυτών των λειτουργιών αναμένεται να καθυστερήσει αρκετούς μήνες. Η νομοθεσία για τις Ψηφιακές Αγορές (DMA) της Ε.Ε. απαιτεί διαφορετικές προσεγγίσεις στη διαχείριση δεδομένων τρίτων, ενώ και η εγγενής υποστήριξη της ελληνικής γλώσσας σε τόσο σύνθετα agentic tasks απαιτεί επιπλέον εκπαίδευση του μοντέλου. Αξίζει να σημειωθεί ότι το Auto Browse προορίζεται αρχικά μόνο για τους επί πληρωμή συνδρομητές του AI Pro/Ultra.

*Μπορείτε πλέον να προσθέσετε το Techgear.gr ως Προτιμώμενη Πηγή ενημέρωσης για τις αναζητήσεις σας στο Google Search!