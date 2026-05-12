Gemini Intelligence: Η νέα γενιά AI που αυτοματοποιεί το Android!

Σύνοψη

Ανακοινώθηκε το Gemini Intelligence , η νέα σουίτα τεχνητής νοημοσύνης για το λειτουργικό Android.

Εισαγωγή της λειτουργίας Rambler , η οποία μετατρέπει πρόχειρες φωνητικές οδηγίες σε καθαρογραμμένα μηνύματα.

Δυνατότητα δημιουργίας Custom Widgets για την αρχική οθόνη με τη χρήση φυσικής γλώσσας.

Βαθιά ενσωμάτωση του Gemini στον Chrome για άμεσες περιλήψεις ιστοσελίδων, συγκρίσεις προϊόντων και συμπλήρωση πολύπλοκων φορμών.

Η τεχνητή νοημοσύνη αναλαμβάνει πλέον την εκτέλεση σύνθετων εργασιών πολλαπλών βημάτων, όπως краτήσεις.

Το rollout ξεκινά το καλοκαίρι του 2026 σε επιλεγμένες συσκευές Samsung και Google Pixel.

Η Google προχώρησε σε μια από τις σημαντικότερες ανακοινώσεις για το μέλλον του mobile οικοσυστήματός της, παρουσιάζοντας επίσημα το Gemini Intelligence. Σύμφωνα με την Mindy Brooks, Αντιπρόεδρο Product Management της εταιρείας, ο στόχος είναι η πλήρης μετάβαση του Android από ένα παραδοσιακό λειτουργικό σύστημα (Operating System) σε ένα προληπτικό σύστημα νοημοσύνης (Intelligence System). Ο πυρήνας αυτής της αλλαγής δεν έγκειται στην απλή προσθήκη ενός chatbot, αλλά στη ριζική αυτοματοποίηση των καθημερινών εργασιών του χρήστη.

Το κύριο πλεονέκτημα του Gemini Intelligence είναι η ικανότητά του να αυτοματοποιεί διαδικασίες που μέχρι σήμερα απαιτούσαν τον συντονισμό πολλών διαφορετικών εφαρμογών. Το AI της Google αναλαμβάνει να λειτουργήσει ως ένας πραγματικός ψηφιακός αντιπρόσωπος. Ο χρήστης μπορεί να δώσει μια εντολή για την οργάνωση μιας μετακίνησης ή την αγορά προϊόντων, και το Gemini διαχειρίζεται τα ενδιάμεσα βήματα —από την εύρεση της διαδρομής και τον έλεγχο διαθεσιμότητας, μέχρι την τελική κράτηση— εξοικονομώντας σημαντικό χρόνο.

Η λειτουργία Rambler: Τέλος στα ακατάστατα φωνητικά μηνύματα

Η πιο ενδιαφέρουσα, ίσως, προσθήκη για τον μέσο χρήστη είναι το "Rambler". Η λειτουργία αυτή λύνει το πρόβλημα της ασύνδετης, προφορικής σκέψης. Οι χρήστες συχνά δυσκολεύονται να συντάξουν ένα ξεκάθαρο μήνυμα όταν βιάζονται, οδηγώντας σε μακροσκελή και δυσνόητα voice memos. Με το Rambler, ο χρήστης μπορεί να υπαγορεύσει τις σκέψεις του ακριβώς όπως του έρχονται στο μυαλό, με παύσεις, διορθώσεις και "εεε". Το Gemini αναλύει τον ήχο, απομονώνει την ουσία και συντάσσει ένα καθαρό, δομημένο και επαγγελματικό κείμενο, έτοιμο προς αποστολή. Η συγκεκριμένη λειτουργία υπόσχεται να αλλάξει τον τρόπο που επικοινωνούμε εν κινήσει.

Custom Widgets μέσω φυσικής γλώσσας

Μια ακόμη καινοτομία εντοπίζεται στην παραμετροποίηση του user interface (UI). Μέχρι τώρα, η προσθήκη γραφικών στοιχείων (widgets) περιοριζόταν στις προεπιλογές που προσέφεραν οι εκάστοτε developers. Το Gemini Intelligence επιτρέπει στον χρήστη να δημιουργήσει τα δικά του widgets αποκλειστικά με εντολές φυσικής γλώσσας. Ζητώντας από το σύστημα "θέλω ένα widget που να μου δείχνει τις επόμενες τρεις συναντήσεις μου και τον καιρό στην πόλη που θα ταξιδέψω αύριο", το Android κατασκευάζει αυτόματα το αντίστοιχο γραφικό στοιχείο και το τοποθετεί στην αρχική οθόνη. Αυτή η δυναμική προσαρμογή βάζει τις σημαντικότερες πληροφορίες πάντα σε πρώτο πλάνο.

Ο Chrome αποκτά τις δυνάμεις του Gemini

Η ενσωμάτωση του Gemini Intelligence στον browser Chrome για τις Android συσκευές είναι επίσης κομβική. Η Google γνωρίζει ότι η συντριπτική πλειοψηφία των αναζητήσεων και των αγορών γίνεται μέσω του κινητού. Πλέον, το AI στον Chrome αναλαμβάνει ενεργό ρόλο: συνοψίζει εκτενή άρθρα και ιστοσελίδες δίνοντας τα βασικά σημεία (bullet points), συγκρίνει προϊόντα από διαφορετικά e-shops στην ίδια οθόνη, και αναλαμβάνει να συμπληρώσει αυτόματα εξαιρετικά πολύπλοκες φόρμες με βάση τα δεδομένα που γνωρίζει για τον χρήστη, μειώνοντας την τριβή στις διαδικτυακές συναλλαγές.

Διαθεσιμότητα και υποστηριζόμενες συσκευές

Το λανσάρισμα του Gemini Intelligence δεν θα γίνει καθολικά σε όλα τα Android smartphones ταυτόχρονα. Η Google ανακοίνωσε ότι η διάθεση των λειτουργιών θα ξεκινήσει μέσα στο καλοκαίρι, δίνοντας προτεραιότητα σε επιλεγμένες συσκευές της Samsung (όπως η νέα σειρά Galaxy S26) και, φυσικά, στα δικά της Google Pixel smartphones. Αργότερα μέσα στη χρονιά, τα χαρακτηριστικά αυτά θα γίνουν διαθέσιμα και στο ευρύτερο οικοσύστημα συσκευών που μπορούν να υποστηρίξουν τις απαιτήσεις των σύγχρονων μοντέλων τεχνητής νοημοσύνης.

