Googlebooks: Η νέα γενιά laptops με AI, Gemini και υποστήριξη Android

Σύνοψη

Η Google αποκαλύπτει τα Googlebooks, τη νέα κατηγορία laptops που διαδέχεται ουσιαστικά τα Chromebooks.

Ενσωματώνουν τη λειτουργία "Magic Pointer", έναν έξυπνο κέρσορα που λειτουργεί με την υποστήριξη του Gemini AI.

Υποστηρίζουν άμεσα το περιβάλλον του Android με το "Cast My Apps", χωρίς την ανάγκη εξομοιωτών.

Κατασκευάζονται σε συνεργασία με μεγάλους κατασκευαστές (Asus, Dell, HP, Lenovo, Acer).

Αναμένεται να κυκλοφορήσουν στην αγορά το φθινόπωρο του 2026, φέροντας το νέο λειτουργικό σύστημα της Google.

Η Google αποκάλυψε την επόμενη μέρα του computing οικοσυστήματος της, η οποία φέρει το όνομα Googlebook. Πρόκειται για μια εντελώς νέα κατηγορία laptops, η οποία δεν βασίζεται απλώς στην περιήγηση στο διαδίκτυο όπως τα παραδοσιακά Chromebooks, αλλά σχεδιάστηκε από το μηδέν με επίκεντρο το Gemini Intelligence και τη βαθιά αλληλεπίδραση με τα Android smartphones.

Η παρουσίαση έδωσε στους χρήστες και τους επαγγελματίες του χώρου μια πρώτη, εξαιρετικά αναλυτική ματιά στις λειτουργίες που θα αλλάξουν τον τρόπο που εργαζόμαστε και παράγουμε περιεχόμενο.

Τι είναι τα νέα Googlebooks και πότε κυκλοφορούν;

Τα Googlebooks αποτελούν τη νέα κατηγορία laptops της Google, σχεδιασμένα εξ αρχής γύρω από το οικοσύστημα του Gemini AI. Διαθέτουν λειτουργίες όπως το "Magic Pointer" για άμεσες ενέργειες τεχνητής νοημοσύνης και δυνατότητα πλήρους χρήσης Android εφαρμογών (Cast My Apps). Κατασκευάζονται από εταιρείες όπως ASUS, Dell, HP και Lenovo, με την κυκλοφορία τους να αναμένεται το φθινόπωρο του 2026.

Αντίθετα με το παρελθόν, η ίδια η Google δεν θα παράγει απαραίτητα τα δικά της συστήματα εξολοκλήρου. Ακολουθώντας τη στρατηγική που έκανε δημοφιλή τα Chromebooks, οι hardware συνεργάτες (Acer, Asus, Dell, HP, και Lenovo) θα αναλάβουν την κατασκευή των μηχανημάτων, τα οποία θα βασίζονται σε συγκεκριμένες και αυστηρές προδιαγραφές υλικού από τη Google.

Το Magic Pointer και η δύναμη του Gemini

Η πιο σημαντική προσθήκη στο περιβάλλον χρήσης των Googlebooks είναι η υλοποίηση του Magic Pointer. Ο κέρσορας του ποντικιού παύει να είναι ένα απλό εργαλείο επιλογής και μετατρέπεται σε έναν ενεργό, έξυπνο βοηθό.

Κουνώντας στιγμιαία τον κέρσορα, το σύστημα αντιλαμβάνεται το πλαίσιο του τι προβάλλεται εκείνη τη στιγμή στην οθόνη. Εάν για παράδειγμα ο δείκτης βρίσκεται πάνω από μια ημερομηνία μέσα σε ένα email, το Magic Pointer αναδύεται και προτείνει αυτόματα τη δημιουργία μιας συνάντησης στο Google Calendar. Αν βρίσκεται πάνω από δύο φωτογραφίες, επιτρέπει τη συνδυαστική τους επεξεργασία μέσω των generative δυνατοτήτων του Gemini.

Παράλληλα, με τη λειτουργία Create your Widget, ο χρήστης μπορεί να ζητήσει από την τεχνητή νοημοσύνη τη δημιουργία εξατομικευμένων widgets για την επιφάνεια εργασίας. Το Gemini αναλαμβάνει να συγκεντρώσει δεδομένα από τις υπόλοιπες εφαρμογές της Google (όπως εισιτήρια από το Gmail, διαδρομές από το Maps) και να τα προβάλει συγκεντρωτικά σε ένα δυναμικό, διαρκώς ενημερωμένο πλαίσιο.

Cast My Apps: Το Android στον πυρήνα του Desktop

Η επιτυχία της νέας πλατφόρμας βασίζεται στη γεφύρωση του χάσματος μεταξύ smartphone και laptop. Τα Googlebooks εισάγουν το Cast My Apps (ή Quick Access, σύμφωνα με τις πρώιμες αναφορές). Το συγκεκριμένο εργαλείο επιτρέπει στους χρήστες να προβάλλουν και να χειρίζονται τις εφαρμογές που είναι εγκατεστημένες στο Android κινητό τους, απευθείας στην οθόνη του υπολογιστή.

Σύμφωνα με τα τεχνικά δεδομένα, η λειτουργία δεν θα απαιτεί κατέβασμα επιπλέον εξομοιωτών, ενώ το περιβάλλον χρήσης θα προσαρμόζεται αυτόματα ώστε να μην απαιτούνται άβολες κινήσεις που εξομοιώνουν τα αγγίγματα στην οθόνη (touch controls). Η ανταλλαγή αρχείων, η αναζήτηση δεδομένων και η διαχείριση ειδοποιήσεων γίνονται πλέον εγγενώς.

Το hardware και το σχεδιαστικό "glowbar"

Παρόλο που οι ακριβείς τεχνικές προδιαγραφές (επεξεργαστές, μεγέθη RAM, χωρητικότητες μπαταρίας) δεν αναλύθηκαν πλήρως στην αρχική ανακοίνωση, ορισμένα σχεδιαστικά στοιχεία έκαναν την εμφάνισή τους. Το πιο διακριτό από αυτά είναι το Glowbar. Πρόκειται για μια φωτιζόμενη μπάρα στο πίσω μέρος της οθόνης του laptop, η οποία πιθανότατα θα λειτουργεί ως ένδειξη δραστηριότητας της τεχνητής νοημοσύνης (Gemini processing) ή ως εργαλείο ειδοποιήσεων, δίνοντας στα Googlebooks μια απόλυτα χαρακτηριστική και αναγνωρίσιμη αισθητική ταυτότητα.

Τα ερωτήματα παραμένουν γύρω από το λειτουργικό σύστημα. Πηγές αναφέρουν πως ο πυρήνας θα είναι μια εξέλιξη του ChromeOS, συγχωνευμένος με στοιχεία του Android (οι φήμες κάνουν λόγο για το κωδικό όνομα Aluminium OS). Η Google πάντως δεσμεύτηκε πως τα συστήματα αυτά θα μπορούν να εκτελούν απαιτητικές εφαρμογές από το Google Play τοπικά, χωρίς να βασίζονται αποκλειστικά στο cloud.

