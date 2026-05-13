Project Suncatcher: Το σχέδιο της Google για τροχιακά data centers με πυραύλους της SpaceX το 2027

Σύνοψη

Η Google βρίσκεται σε προχωρημένες συζητήσεις με τη SpaceX για την αποκλειστική χρήση πυραύλων της δεύτερης, με στόχο την εγκατάσταση διακομιστών τεχνητής νοημοσύνης στο Διάστημα.

Το Project Suncatcher της Google προβλέπει την εκτόξευση των πρώτων πρωτότυπων δορυφόρων εξοπλισμένων με τσιπ TPU έως τις αρχές του 2027, σε συνεργασία με την Planet Labs.

Η μεταφορά των υποδομών AI σε τροχιά εξασφαλίζει συνεχή τροφοδοσία μέσω ηλιακής ενέργειας, παρακάμπτοντας τα όρια των επίγειων ηλεκτρικών δικτύων.

Οι μηχανικοί αντιμετωπίζουν ακραίες τεχνικές προκλήσεις, όπως η αποβολή θερμότητας στο κενό του διαστήματος και η προστασία του hardware από την κοσμική ακτινοβολία.

Οι αυξανόμενες απαιτήσεις επεξεργαστικής ισχύος για την εκπαίδευση γλωσσικών μοντέλων έχουν φέρει τις τεχνολογικές εταιρείες αντιμέτωπες με τα φυσικά όρια των επίγειων ενεργειακών δικτύων. Η Google, προκειμένου να διασφαλίσει την απρόσκοπτη λειτουργία της υποδομής της, βρίσκεται σε απευθείας διαπραγματεύσεις με τη SpaceX του Elon Musk.

Αντικείμενο των συζητήσεων, όπως επιβεβαιώνεται από πρόσφατο ρεπορτάζ της Wall Street Journal, είναι η επίτευξη συμφωνίας για την εκτόξευση των πρώτων εμπορικών data centers σε χαμηλή τροχιά γύρω από τη Γη, μεταφέροντας το ενεργειακό και υπολογιστικό φορτίο εκτός της ατμόσφαιρας.

Τι είναι τα τροχιακά data centers και το Project Suncatcher της Google;

Τα τροχιακά data centers είναι διακομιστές τεχνητής νοημοσύνης τοποθετημένοι σε δορυφόρους, οι οποίοι τροφοδοτούνται αποκλειστικά από ηλιακή ενέργεια. Το Project Suncatcher, η σχετική πρωτοβουλία της Google που ανακοινώθηκε τον Νοέμβριο του 2025, προβλέπει την εκτόξευση των δύο πρώτων πρωτότυπων δορυφόρων με chip TPU έως τις αρχές του 2027, κατασκευασμένων σε συνεργασία με την Planet Labs.

Η συγκεκριμένη πρωτοβουλία στοχεύει στη δημιουργία ενός διασυνδεδεμένου δικτύου υπολογιστικών κόμβων, το οποίο θα λειτουργεί ως ένα ενιαίο cluster τεχνητής νοημοσύνης. Ο CEO της Alphabet, Sundar Pichai, έχει δηλώσει δημόσια ότι τα μικρά server racks εντός δορυφόρων θα δοκιμαστούν εκτενώς και, μέσα στην επόμενη δεκαετία, η εγκατάσταση υποδομών cloud στο Διάστημα θα αποτελεί τη συνήθη βιομηχανική πρακτική. Η αρχική επένδυση της Google (η οποία κατέχει ήδη το 6,1% της SpaceX και διατηρεί θέση στο διοικητικό συμβούλιο) αφορά αποκλειστικά την εξασφάλιση της μεταφορικής ικανότητας, καθώς τα συστήματα εκτόξευσης της SpaceX παραμένουν τα μόνα ικανά να υποστηρίξουν μαζικές αποστολές υψηλού φορτίου.

Οι τεχνικές προκλήσεις: Θερμική διαχείριση και κοσμική ακτινοβολία

Παρά τα προφανή πλεονεκτήματα –τη συνεχή έκθεση στην ηλιακή ακτινοβολία και την απουσία εμποδίων από χωροταξικές νομοθεσίες (NIMBY)– η ανάπτυξη AI hardware στο Διάστημα επιλύει ένα πρόβλημα δημιουργώντας ταυτόχρονα δύο νέα, θεμελιώδη ζητήματα φυσικής:

Στη Γη, οι servers ψύχονται μέσω της κυκλοφορίας αέρα ή μέσω υγρόψυξης. Στο κενό, η μεταφορά θερμότητας μέσω επαφής με τον αέρα είναι αδύνατη. Η μόνη μέθοδος αποβολής της τεράστιας θερμικής ενέργειας που παράγουν οι μονάδες TPU είναι η θερμική ακτινοβολία. Αυτό απαιτεί την προσθήκη γιγαντιαίων πάνελ αποβολής θερμότητας, αυξάνοντας δραματικά το βάρος και τον όγκο κάθε δορυφόρου. Παρεμβολές από την κοσμική ακτινοβολία: Οι επεξεργαστές εκτός ατμόσφαιρας εκτίθενται διαρκώς σε σωματίδια υψηλής ενέργειας. Η ακτινοβολία προκαλεί αλλοιώσεις στα δεδομένα της μνήμης, κάτι που καθιστά τους υπολογισμούς των νευρωνικών δικτύων αναξιόπιστους. Η προστασία απαιτεί εξειδικευμένη θωράκιση του hardware, η οποία μειώνει την αποδοτικότητα σε σχέση με τις επίγειες συστοιχίες.

Η μεταστροφή του Elon Musk και το τμήμα SpaceXAI

Από την πλευρά της SpaceX, η φιλοξενία των data centers της Google αποτελεί μόνο την αρχή. Μετά την επίσημη συγχώνευση της xAI με την μητρική εταιρεία τον Μάιο του 2026 και τη δημιουργία του νέου τμήματος SpaceXAI, ο Elon Musk επιχειρεί να μονοπωλήσει τις υποδομές επεξεργασίας στο διάστημα. Η εταιρεία κατέθεσε πρόσφατα αίτημα στην αρμόδια αμερικανική ρυθμιστική αρχή (FCC) για την αδειοδότηση 1.000.000 δορυφόρων ειδικά σχεδιασμένων για φιλοξενία data centers.

Στόχος της SpaceX είναι η επίτευξη συνολικής επεξεργαστικής χωρητικότητας 100 gigawatts, δημιουργώντας ένα κεντρικό πλεονέκτημα ενόψει της προγραμματισμένης δημόσιας εγγραφής (IPO) της εταιρείας. Οι συνομιλίες με την Google επιβεβαιώνουν την πρόθεση του Musk να λειτουργήσει τη SpaceX ταυτόχρονα ως πάροχο υποδομών δρομολόγησης (μέσω Starship) και ως πάροχο υπηρεσιών cloud.

