Firefox Project Nova: Η Mozilla επιβεβαιώνει το μεγάλο επανασχεδιασμό του 2026

Σύνοψη

Η Mozilla ανακοίνωσε το Project Nova, τον πρώτο μεγάλο επανασχεδιασμό του Firefox μετά από έξι χρόνια, ο οποίος θα κυκλοφορήσει επίσημα σταδιακά εντός του 2026.

Το νέο UI εισάγει πιο στρογγυλεμένες γωνίες, «αιωρούμενα» στοιχεία, επανασχεδιασμένα εικονίδια και χρωματική παλέτα εμπνευσμένη από τη φωτιά.

Ενσωματώνονται εγγενώς κάθετες καρτέλες ( vertical tabs ), ομαδοποίηση καρτελών ( tab groups) , διαχωρισμός οθόνης ( split view ), ενώ επιστρέφει το Compact Mode.

Η σελίδα ρυθμίσεων απλοποιείται, προσφέροντας έναν κεντρικό διακόπτη για την πλήρη απενεργοποίηση όλων των λειτουργιών τεχνητής νοημοσύνης.

Οι χρήστες μπορούν να ενεργοποιήσουν το Nova από σήμερα στην έκδοση Firefox Nightly μέσω της ρύθμισης browser.nova.enabled στο about:config.

Η Mozilla ανακοίνωσε επίσημα την ανάπτυξη του Project Nova, της πιο εκτεταμένης αναβάθμισης της διεπαφής χρήστη (UI) και της εμπειρίας χρήσης (UX) του Firefox εδώ και μια εξαετία. Ο σχεδιασμός αυτός δεν αποτελεί απλώς μια αισθητική παρέμβαση, αλλά μια δομική ανασυγκρότηση του δημοφιλούς browser. Στόχος της Mozilla είναι να καταστήσει το πρόγραμμα περιήγησης πιο καθαρό, ταχύτερο και πιο προσαρμόσιμο στις σύγχρονες ανάγκες, χωρίς να αλλοιώσει την παραδοσιακή του ταυτότητα.

Η νέα φιλοσοφία σχεδιασμού εστιάζει στην οπτική ισορροπία και στη μείωση του ψηφιακού θορύβου. Τα στοιχεία της διεπαφής αποκτούν πιο απαλά, στρογγυλεμένα σχήματα και μια ανανεωμένη χρωματική παλέτα, η οποία αντλεί έμπνευση από τις αποχρώσεις της φωτιάς, με ζεστούς τόνους, βαθιά πορφυρά χρώματα και διακριτικές διαβαθμίσεις φωτεινότητας στις ενεργές καρτέλες. Τα μενού, τα πάνελ ρυθμίσεων και τα στοιχεία ελέγχου ενοποιούνται κάτω από μια κοινή σχεδιαστική γλώσσα, η οποία θα επεκταθεί σταδιακά και στις εκδόσεις για φορητές συσκευές (Android και iOS).

Εκτός από την αισθητική αναβάθμιση, το Project Nova φέρνει σημαντικές βελτιώσεις στη διαχείριση του χώρου εργασίας. Η Mozilla εισάγει επίσημα λειτουργίες που μέχρι πρότινος απαιτούσαν πρόσθετα τρίτων, όπως οι κάθετες καρτέλες (vertical tabs), η ομαδοποίηση καρτελών (tab groups) και η προβολή διαχωρισμένης οθόνης (split view). Παράλληλα, ανταποκρινόμενη στα παράπονα της κοινότητας των χρηστών, η εταιρεία επαναφέρει το Compact Mode, επιτρέποντας τη μείωση των αποστάσεων μεταξύ των στοιχείων του UI για όσους προτιμούν μέγιστη πυκνότητα πληροφοριών στην οθόνη τους.

Πώς επηρεάζει η νέα διαχείριση AI και ιδιωτικότητας τον τελικό χρήστη;

Η ιδιωτικότητα παραμένει ο κεντρικός πυλώνας της στρατηγικής της Mozilla, ιδιαίτερα σε μια περίοδο έντονης πίεσης από τον ανταγωνισμό των Chromium-based browsers. Με το Project Nova, τα εργαλεία προστασίας, όπως το ενσωματωμένο VPN και η ιδιωτική περιήγηση (Private Browsing), έρχονται στο προσκήνιο, καθιστώντας την πρόσβαση σε αυτά πιο άμεση. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η προσθήκη του εικονιδίου της φλόγας στη γραμμή εργαλείων, το οποίο επιτρέπει τον άμεσο τερματισμό της ιδιωτικής συνεδρίας και τη διαγραφή όλων των δεδομένων και cookies με ένα κλικ, χωρίς να χρειάζεται να κλείσει ολόκληρο το παράθυρο.

Η σημαντικότερη ίσως αλλαγή αφορά τη διαχείριση της τεχνητής νοημοσύνης. Σε αντίθεση με άλλους κατασκευαστές που επιβάλλουν AI εργαλεία στους χρήστες, η Mozilla επιλέγει την οδό του απόλυτου ελέγχου. Στη νέα, απλοποιημένη σελίδα ρυθμίσεων, ενσωματώνεται μια ειδική ενότητα για τα AI Controls. Εκεί, οι χρήστες μπορούν να διαχειριστούν τις τοπικές μεταφράσεις, να περιορίσουν τα μεγάλα γλωσσικά μοντέλα (LLMs) σε μια πλευρική εργαλειοθήκη ή να απενεργοποιήσουν πλήρως κάθε λειτουργία AI με έναν και μόνο κεντρικό διακόπτη.

Ταυτόχρονα, ενισχύεται η τεχνολογία Enhanced Tracking Protection. Στην τρέχουσα έκδοση, η προστασία από τη δημιουργία ψηφιακού αποτυπώματος περιορίζει τις πληροφορίες που εκχωρούνται στις ιστοσελίδες σχετικά με τη συσκευή και τον browser, μειώνοντας τον αριθμό των μοναδικά αναγνωρίσιμων χρηστών κατά μεσοσταθμικό ποσοστό 14% σε γενικές γραμμές και έως 49% στα συστήματα macOS.

Πώς να ενεργοποιήσετε το Project Nova από σήμερα στο Firefox

Αν και η τελική έκδοση του Project Nova αναμένεται να διατεθεί στο ευρύ κοινό αργότερα εντός του έτους, η Mozilla επιτρέπει ήδη τη δοκιμή του σχεδιασμού μέσω των καναλιών ανάπτυξης. Η διαδικασία ενεργοποίησης απαιτεί τη χρήση της έκδοσης Firefox Nightly και την τροποποίηση των προχωρημένων παραμέτρων του browser.

Για να ενεργοποιήσετε το νέο UI, ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα:

Κατεβάστε και εγκαταστήστε την τελευταία έκδοση του Firefox Nightly στον υπολογιστή σας. Πληκτρολογήστε τη διεύθυνση about:config στη γραμμή διευθύνσεων και πατήστε Enter. Αποδεχτείτε την προειδοποίηση κινδύνου για την τροποποίηση των προτιμήσεων. Στο πεδίο αναζήτησης που εμφανίζεται, εισάγετε την τιμή browser.nova.enabled. Μετατρέψτε την τιμή από False σε True κάνοντας κλικ στο κουμπί εναλλαγής στο δεξί άκρο της γραμμής. Πραγματοποιήστε επανεκκίνηση του Firefox για να εφαρμοστούν οι αλλαγές.

Μετά την επανεκκίνηση, θα παρατηρήσετε άμεσα τα «αιωρούμενα» στοιχεία της γραμμής διευθύνσεων, το νέο σχήμα των καρτελών και το ανασχεδιασμένο περιβάλλον στη σελίδα των ρυθμίσεων.

