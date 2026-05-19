Google Search: Η μεγαλύτερη αναβάθμιση των τελευταίων 25 ετών, σύμφωνα με την εταιρεία...

Σύνοψη

Παγκόσμια διαθεσιμότητα Gemini 3.5 Flash: Το νέο μοντέλο της Google ενσωματώνεται ως η προεπιλεγμένη μηχανή πίσω από το AI Mode του Google Search για όλους τους χρήστες.

Το νέο μοντέλο της Google ενσωματώνεται ως η προεπιλεγμένη μηχανή πίσω από το AI Mode του Google Search για όλους τους χρήστες. Information Agents 24/7: Εισαγωγή νέων αυτόνομων πρακτόρων που λειτουργούν συνεχώς στο παρασκήνιο για να παρακολουθούν θέματα ενδιαφέροντος (από εύρεση σπιτιού μέχρι κυκλοφορίες sneakers) και να στέλνουν ειδοποιήσεις.

Εισαγωγή νέων αυτόνομων πρακτόρων που λειτουργούν συνεχώς στο παρασκήνιο για να παρακολουθούν θέματα ενδιαφέροντος (από εύρεση σπιτιού μέχρι κυκλοφορίες sneakers) και να στέλνουν ειδοποιήσεις. Agentic Booking & Calling: Το Search πλέον κλείνει τραπέζια, οργανώνει εξόδους και μπορεί να καλεί τηλεφωνικά τοπικές επιχειρήσεις (όπως υδραυλικούς ή κομμωτήρια) εκ μέρους του χρήστη (αρχικό λανσάρισμα στις ΗΠΑ).

Το Search πλέον κλείνει τραπέζια, οργανώνει εξόδους και μπορεί να καλεί τηλεφωνικά τοπικές επιχειρήσεις (όπως υδραυλικούς ή κομμωτήρια) εκ μέρους του χρήστη (αρχικό λανσάρισμα στις ΗΠΑ). Προγραμματισμός στο Search: Ενσωμάτωση του Google Antigravity για agentic coding απευθείας μέσα από τη μηχανή αναζήτησης.

Ενσωμάτωση του Google Antigravity για agentic coding απευθείας μέσα από τη μηχανή αναζήτησης. Διαθεσιμότητα: Τα Information Agents λανσάρονται το καλοκαίρι αποκλειστικά για τους συνδρομητές Google AI Pro και Ultra.

Η κεντρική παρουσίαση του Google I/O 2026 επιβεβαίωσε αυτό που πολλοί ανέμεναν: η μηχανή αναζήτησης της Google περνάει στο επόμενο εξελικτικό της στάδιο, αφήνοντας πίσω την απλή παράθεση συνδέσμων και υιοθετώντας τον ρόλο ενός πραγματικά αυτόνομου προσωπικού βοηθού. Με όχημα την τεχνητή νοημοσύνη, η εταιρεία ανακοίνωσε τη μεγαλύτερη αναβάθμιση του Google Search τα τελευταία 25 χρόνια, εισάγοντας το ισχυρό μοντέλο Gemini 3.5 Flash και τα νέα, πλήρως λειτουργικά AI Agents.

Η ενσωμάτωση του Gemini 3.5 Flash στο AI Mode

Η Google αποφάσισε να ανεβάσει τον πήχη της απόδοσης και της ταχύτητας καθιστώντας το Gemini 3.5 Flash την προεπιλεγμένη επιλογή στο AI Mode του Google Search σε παγκόσμιο επίπεδο. Το συγκεκριμένο μοντέλο έχει σχεδιαστεί για να υποστηρίζει με άνεση απαιτητικές ροές εργασίας που αφορούν τη λογική επεξεργασία, τη σύνθεση δεδομένων από πολλαπλές πηγές και τον προγραμματισμό.

Η μετάβαση αυτή έρχεται ως φυσικό επακόλουθο της τεράστιας απήχησης που είχε το AI Mode τον τελευταίο χρόνο. Ξεπερνώντας το 1 δισεκατομμύριο μηνιαίους ενεργούς χρήστες, η πλατφόρμα δέχεται πλέον έναν πρωτοφανή όγκο εξειδικευμένων και περίπλοκων ερωτημάτων. Οι χρήστες δεν αναζητούν απλώς λέξεις-κλειδιά, αλλά απαιτούν ολοκληρωμένες απαντήσεις. Η χρήση του Gemini 3.5 Flash εξασφαλίζει ότι το σύστημα μπορεί να διαχειριστεί αυτά τα ερωτήματα με σχεδόν μηδενική καθυστέρηση και υψηλή ακρίβεια.

Η εποχή των Search Agents: Information Agents στο παρασκήνιο

Το πιο σημαντικό στοιχείο των νέων ανακοινώσεων είναι η εισαγωγή των Search Agents. Δεν μιλάμε πλέον για ένα σύστημα που ανταποκρίνεται μόνο όταν ο χρήστης πατάει το κουμπί της αναζήτησης. Τα νέα Information Agents της Google σχεδιάστηκαν για να λειτουργούν στο παρασκήνιο, 24 ώρες το 24ωρο, επεξεργαζόμενα διαρκώς νέα δεδομένα από ολόκληρο τον ιστό.

Αν για παράδειγμα αναζητάτε ένα νέο διαμέρισμα με πολύ συγκεκριμένες προδιαγραφές (συγκεκριμένη περιοχή, όροφος, αποδοχή κατοικίδιων, εύρος τιμής), μπορείτε να «τροφοδοτήσετε» το Information Agent με όλες αυτές τις παραμέτρους. Το σύστημα θα σαρώνει συνεχώς πλατφόρμες αγγελιών, μεσιτικά sites και blogs, συνδυάζοντας πραγματικά δεδομένα, και θα σας στείλει ειδοποίηση μόνο όταν βρεθεί ακριβώς αυτό που ψάχνετε. Αντίστοιχα, το σύστημα μπορεί να παρακολουθεί την αγορά για την κυκλοφορία συλλεκτικών sneakers ή για σημαντικές αλλαγές σε μετοχές, συνθέτοντας άμεσα τις πληροφορίες και προτείνοντας συγκεκριμένες ενέργειες.

Σύμφωνα με την εταιρεία, τα Information Agents θα ξεκινήσουν να διατίθενται το φετινό καλοκαίρι, αρχικά αποκλειστικά για τους συνδρομητές των πακέτων Google AI Pro και Ultra.

Agentic Booking και Agentic Calling: Η AI αλληλεπιδρά με τον φυσικό κόσμο

Το βήμα που αποδεικνύει την πρακτική ισχύ της νέας πλατφόρμας είναι η αλληλεπίδραση των πρακτόρων με τοπικές επιχειρήσεις. Η Google επεκτείνει τις δυνατότητες του Agentic Booking, επιτρέποντας στους χρήστες να ζητούν εξαιρετικά σύνθετα πράγματα. Μπορείτε να ζητήσετε από το Search να «βρει ένα ιδιωτικό δωμάτιο καραόκε για έξι άτομα την Παρασκευή το βράδυ που να σερβίρει φαγητό αργά». Το σύστημα όχι μόνο θα ελέγξει τη διαθεσιμότητα, αλλά θα σας παρέχει άμεσα τα links για να ολοκληρώσετε την κράτηση.

Ακόμα πιο εντυπωσιακό είναι το Agentic Calling. Η Google δίνει τη δυνατότητα στο AI να καλεί τηλεφωνικά επιχειρήσεις εκ μέρους του χρήστη. Είτε πρόκειται για κλείσιμο ραντεβού για κούρεμα, είτε για συνεννόηση με τεχνικό για επισκευή στο σπίτι, το σύστημα αναλαμβάνει την επικοινωνία. Αν και αυτή η λειτουργικότητα αποτελεί τεράστια εξέλιξη για την καθημερινότητα των χρηστών, θα περιοριστεί αρχικά αποκλειστικά στην αγορά των ΗΠΑ, ξεκινώντας από αυτό το καλοκαίρι.

Google Antigravity και Agentic Coding

Για τους προγραμματιστές και τους φανατικούς της τεχνολογίας, η ενσωμάτωση του Google Antigravity μέσα στο ίδιο το περιβάλλον αναζήτησης ανοίγει νέους δρόμους. Συνδυάζοντας την πλατφόρμα ανάπτυξης πρακτόρων της εταιρείας με το Gemini 3.5 Flash, το Search έχει πλέον τη δυνατότητα να γράφει, να δοκιμάζει και να δομεί κώδικα ως ολοκληρωμένη απάντηση στο ερώτημα του χρήστη. Οι χρήστες θα μπορούν να ζητούν πολύπλοκα scripts ή τμήματα λογισμικού, και το AI δεν θα επιστρέφει απλώς παραδείγματα από forums, αλλά θα δημιουργεί on-the-fly λειτουργικό κώδικα, μορφοποιημένο με ακρίβεια.

