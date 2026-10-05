Πώς να εντοπίσετε κρυφές κάμερες και μη ασφαλή Wi-Fi στα ταξίδια σας

Σύνοψη

Αποφύγετε τα δημόσια δίκτυα Wi-Fi χρησιμοποιώντας VPN (π.χ. Kaspersky VPN) ή προμηθευτείτε eSIM πριν το ταξίδι σας για ασφαλή πρόσβαση στο διαδίκτυο.

Ελέγξτε τον χώρο διαμονής για κρυφές κάμερες παρατηρώντας για κόκκινη ή λευκή λάμψη στο σκοτάδι, ελέγχοντας καθρέφτες με φακό και χρησιμοποιώντας την κάμερα του smartphone σας.

Περιορίστε την έκθεση των δεδομένων σας μέσω έξυπνων οικιακών συσκευών αποσυνδέοντας τους προσωπικούς σας λογαριασμούς και απενεργοποιώντας λειτουργίες όπως το μικρόφωνο.

Προστατεύστε τις φυσικές συσκευές σας ρυθμίζοντας σύντομο χρόνο αυτόματου κλειδώματος, αποθηκεύοντας έγγραφα σε ασφαλή θησαυροφυλάκια (Kaspersky Password Manager) και ενεργοποιώντας τον απομακρυσμένο εντοπισμό.

Κάθε ταξίδι, είτε αφορά επαγγελματικές υποχρεώσεις είτε αναψυχή, συνεπάγεται αναπόφευκτα μια προσωρινή αλλαγή διεύθυνσης και την προσαρμογή σε έναν εντελώς άγνωστο χώρο, είτε πρόκειται για δωμάτιο ξενοδοχείου είτε για ενοικιαζόμενο διαμέρισμα βραχυχρόνιας μίσθωσης. Καθώς οι ταξιδιώτες καλούνται να εμπιστευτούν υποδομές για τις οποίες δεν έχουν κανέναν απολύτως έλεγχο, το ερώτημα που προκύπτει αφορά τον τρόπο με τον οποίο μπορούν να επιβεβαιώσουν αν το προσωρινό τους κατάλυμα πληροί τις βασικές προϋποθέσεις ασφαλείας, τόσο σε φυσικό όσο και σε ψηφιακό επίπεδο.

Η Kaspersky προσφέρει μια σειρά από αναλυτικές και εξαιρετικά χρήσιμες συμβουλές για την ασφαλή περιήγηση στο σύγχρονο ψηφιακό τοπίο, οι οποίες έχουν σχεδιαστεί για να βοηθήσουν τον χρήστη να προστατεύσει τα προσωπικά του δεδομένα και να εξασφαλίσει μια απρόσκοπτη διαμονή.

Πώς μπορούμε να διασφαλίσουμε την ιδιωτικότητα μας στα δίκτυα των ξενοδοχείων;

Τα δημόσια δίκτυα Wi-Fi στα ξενοδοχεία συχνά στερούνται επαρκούς κρυπτογράφησης και ελέγχου ταυτότητας, επιτρέποντας την υποκλοπή ή αλλοίωση της διαδικτυακής δραστηριότητας από τρίτους, ενώ υπάρχει πάντα ο κίνδυνος σύνδεσης σε ψεύτικα hotspots (όπως «Hotel_Guest_2») που δημιουργήθηκαν ακριβώς για την παρακολούθηση των επισκεπτών. Η χρήση ενός αξιόπιστου VPN, όπως το Kaspersky VPN, ή η αγορά μιας eSIM μέσω υπηρεσιών όπως το Kaspersky eSIM Store πριν την αναχώρηση, αποτελούν τις πλέον ενδεδειγμένες λύσεις προστασίας

Η παροχή δωρεάν ασύρματου ίντερνετ αποτελεί πλέον τον κανόνα στα περισσότερα καταλύματα παγκοσμίως, ωστόσο, η ευκολία πρόσβασης συνοδεύεται συχνά από σημαντικά κενά στην αρχιτεκτονική ασφαλείας του δικτύου. Όταν ο χρήστης συνδέεται σε ένα μη κρυπτογραφημένο δίκτυο, τα δεδομένα που ανταλλάσσει με τους servers μπορούν να υποκλαπούν με σχετική ευκολία από κακόβουλους παράγοντες που βρίσκονται σε κοντινή εμβέλεια. Για την αντιμετώπιση αυτών των ευπαθειών, οι ειδικοί κυβερνοασφάλειας συνιστούν την ενεργοποίηση ενός Εικονικού Ιδιωτικού Δικτύου (VPN), το οποίο αναλαμβάνει να κρυπτογραφήσει όλη τη διαδικτυακή δραστηριότητα και να αποκρύψει την πραγματική διεύθυνση IP του χρήστη, δημιουργώντας πρακτικά ένα προστατευμένο κανάλι επικοινωνίας μεταξύ της συσκευής και του παγκόσμιου ιστού. Έτσι, οι προσωπικές πληροφορίες διατηρούνται ασφαλείς ακόμη και όταν η υποδομή του καταλύματος είναι ευάλωτη. Εναλλακτικά, η πλήρης αποφυγή των δημόσιων δικτύων καθίσταται εφικτή μέσω της απόκτησης μιας eSIM, η οποία επιτρέπει την αδιάλειπτη πρόσβαση στο διαδίκτυο μέσω αξιόπιστων δικτύων κινητής τηλεφωνίας.

Ποια είναι τα βήματα για τον εντοπισμό κρυφών καμερών σε ενοικιαζόμενα δωμάτια;

Ο έλεγχος περιλαμβάνει τη συσκότιση του δωματίου για τον εντοπισμό κόκκινης ή λευκής λάμψης από υπέρυθρα LED, την ενδελεχή εξέταση ανιχνευτών καπνού, ξυπνητηριών και φορτιστών USB, καθώς και τη χρήση φακού στους καθρέφτες για την αποκάλυψη εγκαταστάσεων διπλής όψεως. Ακόμη, η κάμερα του smartphone μπορεί να αποκαλύψει τη διακριτική μωβ λάμψη των υπέρυθρων φακών που ενδέχεται να κρύβονται σε κορνίζες ή αεραγωγούς.

Αν και τα περιστατικά τοποθέτησης εξοπλισμού παρακολούθησης σε δωμάτια ξενοδοχείων παραμένουν στατιστικά σπάνια, η πιθανότητα να καταγράφεται η ιδιωτική ζωή ενός ταξιδιώτη χωρίς τη συγκατάθεση του προκαλεί δικαιολογημένη ανησυχία. Η εφαρμογή μερικών απλών αλλά στοχευμένων μέτρων προφύλαξης κατά την άφιξη στο κατάλυμα μπορεί να αποτρέψει δυσάρεστες εκπλήξεις. Ξεκινώντας με την παρατήρηση του χώρου στο απόλυτο σκοτάδι, ο επισκέπτης έχει την ευκαιρία να εντοπίσει τις χαρακτηριστικές λάμψεις των LED που χρησιμοποιούνται συνήθως για νυχτερινή λήψη. Ο έλεγχος πρέπει να επεκτείνεται σε καθημερινά αντικείμενα που διαθέτουν συνεχή παροχή ρεύματος ή επαρκή χώρο για την απόκρυψη μικροηλεκτρονικών κυκλωμάτων. Η τεχνική του φακού πάνω στον καθρέφτη παραμένει μια αξιόπιστη μέθοδος για τον εντοπισμό κατόπτρων διπλής όψεως, καθώς αποκαλύπτει εάν υπάρχει κενό μεταξύ του αντικειμένου που ακουμπάει στο τζάμι και της αντανάκλασης του.

Τι κινδύνους κρύβουν οι έξυπνες οικιακές συσκευές (IoT) των καταλυμάτων;

Συσκευές όπως έξυπνα ηχεία, κάμερες, κλειδαριές και θερμοστάτες συλλέγουν συνεχώς δεδομένα ήχου, εικόνας και χρήσης, τα οποία ενδέχεται να αποθηκεύονται στο cloud του παρόχου ή στην ίδια τη συσκευή. Συνίσταται η αποφυγή σύνδεσης προσωπικών λογαριασμών streaming, η απενεργοποίηση αισθητήρων που δεν χρειάζονται (όπως κάμερες και μικρόφωνα) και ο εντοπισμός των συνδεδεμένων συσκευών IoT στο δίκτυο Wi-Fi μέσω εργαλείων όπως το Kaspersky mobile app.

Η ραγδαία ενσωμάτωση του Internet of Things (IoT) στον τομέα της φιλοξενίας σημαίνει ότι τα σύγχρονα ενοικιαζόμενα διαμερίσματα είναι συχνά εξοπλισμένα με τεχνολογίες που βελτιώνουν την άνεση, από καφετιέρες που ελέγχονται μέσω εφαρμογών μέχρι τηλεοράσεις έτοιμες για αναπαραγωγή περιεχομένου. Παρά την προφανή χρησιμότητά τους, οι παροχές αυτές μετατρέπουν τον χώρο διαμονής σε ένα περιβάλλον δυνητικής καταγραφής, αποκαλύπτοντας στοιχεία για τις συνήθειες του επισκέπτη στον διαχειριστή του καταλύματος ή ακόμη και σε επόμενους χρήστες. Η πλήρης αποφυγή αυτών των συστημάτων δεν θεωρείται ρεαλιστική προσέγγιση στις μέρες μας, επομένως η έμφαση πρέπει να δίνεται στην ορθή διαχείριση του ψηφιακού αποτυπώματος.

Ο ταξιδιώτης οφείλει να χρησιμοποιεί διαφορετικούς κωδικούς πρόσβασης για τις υπηρεσίες που χρησιμοποιεί προσωρινά και να ελέγχει αυστηρά τις ρυθμίσεις των λογαριασμών του μετά την επιστροφή του, αποσυνδέοντας απομακρυσμένα οποιαδήποτε άγνωστη συσκευή παραμένει ενεργή. Η λειτουργία παρακολούθησης έξυπνων οικιακών συσκευών που ενσωματώνεται στην εφαρμογή της Kaspersky προσφέρει επιπλέον τη δυνατότητα σάρωσης του τοπικού δικτύου για την πλήρη χαρτογράφηση του εξοπλισμού IoT που λειτουργεί στον χώρο.

Πώς θωρακίζουμε φυσικά και ψηφιακά τον εξοπλισμό μας πριν την αναχώρηση;

Η διασφάλιση των laptops και των smartphones απαιτεί τη ρύθμιση άμεσου αυτόματου κλειδώματος οθόνης, την αποθήκευση ευαίσθητων εγγράφων και κωδικών σε κρυπτογραφημένα περιβάλλοντα όπως το Kaspersky Password Manager, και την ενεργοποίηση υπηρεσιών απομακρυσμένου εντοπισμού. Η λειτουργία «Where Is My Device» της Kaspersky επιτρέπει στους χρήστες Android να εντοπίσουν και να διαγράψουν τα δεδομένα τους από απόσταση, μια δυνατότητα που σύντομα θα είναι διαθέσιμη και για συσκευές Windows.

Καθώς ο ταξιδιώτης μετακινείται διαρκώς μεταξύ αεροδρομίων, καφετεριών και δωματίων, οι συσκευές του αναπόφευκτα μένουν κάποιες φορές χωρίς συνεχή οπτική επαφή, αυξάνοντας τον κίνδυνο κλοπής ή μη εξουσιοδοτημένης φυσικής πρόσβασης. Το πρώτο και κρισιμότερο επίπεδο άμυνας βασίζεται στη μείωση του χρόνου που απαιτείται για το αυτόματο κλείδωμα της οθόνης, αποτρέποντας την ανάγνωση αποθηκευμένων δεδομένων όταν το smartphone ή το laptop δεν χρησιμοποιείται ενεργά.

Παράλληλα, έγγραφα υψίστης σημασίας, όπως σαρωμένα αντίγραφα διαβατηρίων και ταυτοτήτων, δεν πρέπει ποτέ να αποθηκεύονται χύμα στην τοπική μνήμη, αλλά να προστατεύονται μέσα από τη λειτουργία ασφαλούς θησαυροφυλακίου εξειδικευμένων λύσεων διαχείρισης κωδικών. Εφόσον το απευκταίο σενάριο της απώλειας γίνει πραγματικότητα, τα ενσωματωμένα συστήματα εντοπισμού των λειτουργικών συστημάτων ή οι προηγμένες λύσεις ασφαλείας αποτελούν το τελευταίο ανάχωμα για την απομακρυσμένη διαγραφή των δεδομένων, διασφαλίζοντας ότι οι προσωπικές πληροφορίες δεν θα καταλήξουν στα χέρια επιτήδειων.

Για την περαιτέρω υποστήριξη του κοινού, ο οδηγός Kaspersky Safe Travel Insights συνδυάζει ταξιδιωτικές εμπειρίες εργαζομένων από 20 και πλέον χώρες με πολύτιμες συμβουλές για τους ψηφιακούς κινδύνους που ελλοχεύουν σε διάφορους προορισμούς.