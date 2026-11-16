Η Γερμανία απαγορεύει τα οχήματα των BYD, Nio και Geely από στρατιωτικές εγκαταστάσεις λόγω ασφαλείας

Σύνοψη

Απαγόρευση εισόδου σε στρατιωτικές βάσεις της Γερμανίας για οχήματα με προηγμένους αισθητήρες κατασκευασμένα στην Κίνα.

Οι ιδιοκτήτες στρατιωτικοί υποχρεούνται να σταθμεύουν τα αυτοκίνητά τους εκτός των στρατοπέδων και να εισέρχονται πεζοί.

Η στρατιωτική υπηρεσία πληροφοριών (MAD) ανακάλυψε εγκληματολογικά στοιχεία διαρροής δεδομένων από κινεζικά drones.

Άμεση αντικατάσταση χιλιάδων μη επανδρωμένων αεροσκαφών (όπως της DJI) με αντίστοιχα ευρωπαϊκά συστήματα.

Οι ένοπλες δυνάμεις της Γερμανίας προχώρησαν στην αυστηρή απαγόρευση εισόδου για οχήματα κατασκευασμένα από κινεζικές εταιρείες στους χώρους των στρατιωτικών εγκαταστάσεων της χώρας, εγείροντας σοβαρά ζητήματα σχετικά με την ασφάλεια των δεδομένων και την ψηφιακή κατασκοπεία. Το γερμανικό υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε επίσημα ότι οι προηγμένοι αισθητήρες που ενσωματώνονται στα σύγχρονα συνδεδεμένα αυτοκίνητα, συμπεριλαμβανομένων των καμερών υψηλής ανάλυσης, των ραντάρ και των μικροφώνων, αποτελούν δυνητική απειλή για την εθνική ασφάλεια, εφόσον εισέρχονται σε διαβαθμισμένους χώρους.

Τα σύγχρονα ηλεκτρικά οχήματα λειτουργούν πλέον ως τεράστιοι υπολογιστικοί κόμβοι συλλογής δεδομένων, καταγράφοντας με απόλυτη ακρίβεια το περιβάλλον στο οποίο κινούνται. Ανταποκρινόμενη στις ενδείξεις των υπηρεσιών πληροφοριών, η διοίκηση της Bundeswehr ξεκαθάρισε πως μοντέλα εταιρειών όπως η BYD, η Nio και η Geely εμπίπτουν στους νέους κανονισμούς ελεγχόμενης πρόσβασης. Η οδηγία δεν αφορά την πλήρη απαγόρευση πώλησης ή χρήσης των οχημάτων από τους στρατιωτικούς στην πολιτική τους ζωή, ωστόσο, επιβάλλει στο προσωπικό να αφήνει τα εν λόγω αυτοκίνητα αποκλειστικά στους εξωτερικούς χώρους στάθμευσης πριν προσεγγίσει τις πύλες των στρατοπέδων. Οι εσωτερικοί κανονισμοί προσαρμόζονται αναλόγως των δυνατοτήτων του εξοπλισμού των οχημάτων και της τοπικής επικινδυνότητας της εκάστοτε στρατιωτικής μονάδας.

Η έντονη δυσπιστία απέναντι στην κινεζική τεχνολογία δεν περιορίζεται στα οχήματα καθημερινής μετακίνησης. Η γερμανική Στρατιωτική Υπηρεσία Πληροφοριών (MAD) διεξήγαγε εκτενείς ελέγχους σε εμπορικά διαθέσιμα drones που χρησιμοποιούνταν μέχρι πρότινος από τις μονάδες του στρατού για σκοπούς εκπαίδευσης. Η έρευνα αποκάλυψε ψηφιακά ίχνη τα οποία υποδηλώνουν προσπάθειες άντλησης δεδομένων και μεταφοράς τους σε διακομιστές τρίτων μερών. Αποτέλεσμα των σχετικών ανακαλύψεων ήταν η άμεση διακοπή χρήσης των κινεζικών drones, παρατηρώντας πως μέχρι το 2024 οι διοικητές των μονάδων είχαν την ελευθερία να προμηθεύονται τα συγκεκριμένα συστήματα με ελάχιστες γραφειοκρατικές διαδικασίες, γεγονός που οδήγησε στην απόκτηση χιλιάδων μονάδων. Το υπουργείο δεσμεύτηκε να αντικαταστήσει τον υπάρχοντα στόλο με αντίστοιχα συστήματα ευρωπαϊκής ή εγχώριας κατασκευής ώστε να διασφαλιστεί η τεχνολογική κυριαρχία των ενόπλων δυνάμεων.

Η παρατήρηση των διεθνών εξελίξεων φανερώνει πως η ανησυχία της γερμανικής κυβέρνησης ταυτίζεται με αντίστοιχες πρωτοβουλίες άλλων κρατών της Δύσης. Το Υπουργείο Άμυνας των ΗΠΑ έχει ήδη απαγορεύσει τη διέλευση οχημάτων της BYD στην Αεροπορική Βάση Kadena στην Οκινάουα της Ιαπωνίας από τα τέλη του προηγούμενου μήνα, υπό τον φόβο εντοπισμού θέσεων μαχητικών αεροσκαφών και αποθηκών πυρομαχικών από τα συστήματα γεωεντοπισμού και τις κάμερες των οχημάτων. Παρόμοιοι περιορισμοί τέθηκαν σε ισχύ στην Πολωνία, αναδεικνύοντας τον ευρύτερο προβληματισμό των συμμάχων του ΝΑΤΟ για την ενσωμάτωση καταναλωτικών προϊόντων ξένης τεχνολογίας στο στρατιωτικό τους οικοσύστημα.

Παρά τους περιορισμούς στους στρατιωτικούς χώρους, η εμπορική πορεία των κινεζικών εταιρειών στην Ευρώπη καταγράφει αξιοσημείωτη δυναμική. Η BYD υπερδιπλασίασε τις ταξινομήσεις της στη γερμανική αγορά το πρώτο δεκάμηνο του 2026, επιβεβαιώνοντας τη θερμή υποδοχή των καταναλωτών που αναζητούν τεχνολογικά προηγμένα ηλεκτρικά αυτοκίνητα με ανταγωνιστική τιμολόγηση. Η επιτυχία στις πωλήσεις έρχεται σε πλήρη αντίθεση με τις ρυθμιστικές κινήσεις των κυβερνήσεων, δημιουργώντας ένα εξαιρετικά σύνθετο τοπίο όπου οι πολίτες αγκαλιάζουν την καινοτομία ενώ οι κρατικές υπηρεσίες λαμβάνουν δραστικά μέτρα προστασίας της ιδιωτικότητας.

Με τη ματιά του Techgear

Η εξέλιξη της αυτοκίνησης μετατρέπει τα οχήματα από απλά μηχανικά μέσα μεταφοράς σε εξελιγμένους υπολογιστές με ρόδες, ικανούς να καταγράφουν terabytes δεδομένων μέσω των προηγμένων αισθητήρων και συστημάτων LiDAR. Η ανησυχία των μυστικών υπηρεσιών κρίνεται τεχνολογικά τεκμηριωμένη, καθώς η συνεχής σύνδεση με το cloud και η λειτουργία των over-the-air ενημερώσεων καθιστούν τη ροή πληροφοριών πρακτικά αόρατη στον τελικό χρήστη.

Το κρίσιμο ερώτημα που προκύπτει δεν περιορίζεται στο εάν οι κινεζικές εταιρείες μεταφέρουν δεδομένα στο Πεκίνο, αλλά εάν οι αντίστοιχες αμερικανικές και ευρωπαϊκές εταιρείες κατασκευής οχημάτων εφαρμόζουν όντως αυστηρότερα πρωτόκολλα κρυπτογράφησης, διασφαλίζοντας πως η τηλεμετρία παραμένει εντός των γεωγραφικών συνόρων της δικαιοδοσίας τους, προστατεύοντας τα δεδομένα των ιδιοκτητών τους.