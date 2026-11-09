Ο Elon Musk σταματά το Tesla Cybertruck για να δώσει προτεραιότητα στο Cybercab

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Η γραμμή παραγωγής του Cybertruck στο Τέξας σταματά οριστικά το 2027.

Η γραμμή παραγωγής του Cybertruck στο Τέξας σταματά οριστικά το 2027. Ο βιομηχανικός χώρος θα αξιοποιηθεί για την κατασκευή του ρομποταξί Cybercab.

Ο βιομηχανικός χώρος θα αξιοποιηθεί για την κατασκευή του ρομποταξί Cybercab. Οι συνολικές πωλήσεις άγγιξαν τις 70.000 μονάδες, έναντι του αρχικού στόχου των 250.000 ετησίως.

Οι συνολικές πωλήσεις άγγιξαν τις 70.000 μονάδες, έναντι του αρχικού στόχου των 250.000 ετησίως. Το όχημα δεν έλαβε ποτέ έγκριση τύπου για τους ευρωπαϊκούς δρόμους λόγω επικίνδυνου σχεδιασμού για τους πεζούς.

Το ηλεκτρικό όχημα που συγκέντρωσε επάνω του τα βλέμματα ολόκληρου του πλανήτη κατά την επίσημη παρουσίαση του το 2019, οδεύει πλέον προς την ολοκλήρωση του κύκλου ζωής του νωρίτερα από το αναμενόμενο. Σύμφωνα με επίσημη τοποθέτηση του Elon Musk, η παραγωγή του Tesla Cybertruck αναμένεται να μειωθεί σταδιακά και να τερματιστεί οριστικά στην κεντρική μονάδα κατασκευής της εταιρείας μέχρι τα μέσα του 2027.

Η επιχειρηματική επιλογή σηματοδοτεί μια σαφή στροφή στις προτεραιότητες της Tesla, η οποία επιθυμεί να διαθέσει τον πολύτιμο βιομηχανικό χώρο και τους οικονομικούς πόρους της στην κατασκευή του Cybercab, του νέου οχήματος χωρίς τιμόνι και πεντάλ που προορίζεται αποκλειστικά για χρήση ως αυτόνομο ταξί.

Οι προσδοκίες που είχαν καλλιεργηθεί πριν από την κυκλοφορία του μοντέλου ήταν τεράστιες, με την αρχική τιμή να τοποθετείται κάτω από το ψυχολογικό όριο των 40.000 δολαρίων. Αντί αυτού, το τελικό προϊόν έφτασε στους καταναλωτές με πολυετή καθυστέρηση και με τιμολογιακή πολιτική που εκτόξευσε το κόστος κτήσης πάνω από τα 80.000 δολάρια για τις εκδόσεις διπλού κινητήρα. Η εμπορική πορεία αποδείχθηκε κατώτερη των περιστάσεων, καταγράφοντας λιγότερες από 70.000 πωλήσεις συνολικά, απέχοντας δραματικά από τον διακηρυγμένο στόχο της κατασκευής 250.000 μονάδων ετησίως. Η απουσία ενδιαφέροντος οδήγησε πρόσφατα την εταιρεία στη συσσώρευση απούλητων οχημάτων σε ειδικά διαμορφωμένους χώρους στάθμευσης, δημιουργώντας μεγάλα προβλήματα διαχείρισης αποθεμάτων.

Παράλληλα με την αδύναμη εμπορική απόδοση, η εικόνα της αυτοκινητοβιομηχανίας επλήγη σοβαρά από τις αλλεπάλληλες τεχνικές αστοχίες που εμφανίστηκαν κατά την καθημερινή χρήση από τους πρώτους ιδιοκτήτες. Η Εθνική Υπηρεσία Ασφάλειας Οδικής Κυκλοφορίας των ΗΠΑ αναγκάστηκε να εκδώσει πολλαπλές οδηγίες ανάκλησης για ελαττωματικά εξαρτήματα, συμπεριλαμβανομένου του πεντάλ επιτάχυνσης που κολλούσε στην πατημένη θέση και των εξωτερικών πάνελ του αμαξώματος που αποκολλώνταν κατά την κίνηση σε υψηλές ταχύτητες. Το εντυπωσιακό εξωτερικό περίβλημα από ανοξείδωτο ατσάλι, αν και διαφημίστηκε ως σχεδόν άτρωτο απέναντι σε πυροβολισμούς, αποδείχθηκε ιδιαίτερα ευαίσθητο στην έκθεση στις καιρικές συνθήκες, δυσκολεύοντας αφάνταστα τη συντήρηση από τους απλούς χρήστες.

Η στρατηγική μετάβαση στο Cybercab

Η επιλογή του Elon Musk να τερματίσει την παραγωγή νωρίτερα από τον προγραμματισμένο κύκλο ζωής δείχνει ξεκάθαρα πως το βάρος πέφτει πλέον στην ανάπτυξη τεχνολογιών πλήρως αυτόνομης οδήγησης. Το Cybercab αποτελεί το νέο μεγάλο στοίχημα της εταιρείας για την επόμενη δεκαετία, στοχεύοντας στην παροχή υπηρεσιών μεταφοράς χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση, σε άμεσο ανταγωνισμό με υπηρεσίες όπως η Waymo της Alphabet. Η παραγωγική δυναμικότητα του εργοστασίου στο Τέξας είναι απολύτως απαραίτητη για την ταχεία κλιμάκωση της κατασκευής του νέου αυτού μοντέλου, το οποίο φιλοδοξεί να προσφέρει φθηνές μετακινήσεις στα μεγάλα αστικά κέντρα με κόστος χαμηλότερο από αυτό της παραδοσιακής συντήρησης ενός ιδιωτικού αυτοκινήτου.

Οι αγορές αντέδρασαν θετικά στην ανακοίνωση, με τη μετοχή της αυτοκινητοβιομηχανίας να καταγράφει άνοδο της τάξης του 4,7% την επόμενη ημέρα. Οι αναλυτές της Wall Street είχαν επισημάνει εδώ και μήνες πως τα περιθώρια κέρδους πιέζονταν αφόρητα από το υψηλό κόστος παραγωγής των πάνελ από ανοξείδωτο ατσάλι, τα οποία απαιτούν εξειδικευμένο εξοπλισμό μορφοποίησης που δεν επιτρέπει γρήγορους ρυθμούς κατασκευής. Η απόφαση να διακοπεί ένα βιομηχανικό πρότζεκτ που απορροφούσε τεράστια κεφάλαια χωρίς να αποδίδει τα αναμενόμενα κέρδη κρίνεται από τους οικονομικούς παρατηρητές ως μια εξαιρετικά ορθολογική στρατηγική επιλογή για τη διασφάλιση της μακροπρόθεσμης ρευστότητας της φίρμας.

Παράλληλα, το Gigafactory του Τέξας αναμένεται να αναλάβει και την εντατική κατασκευή των ανθρωποειδών ρομπότ Optimus, τα οποία η εταιρεία σχεδιάζει να διαθέσει εμπορικά μέχρι το τέλος του 2027 με τιμή αγοράς ανάμεσα στις 20.000 και 30.000 δολάρια. Ο συνδυασμός κατασκευής ρομποταξί και ανθρωποειδών συστημάτων απαιτεί ριζικά διαφορετική διαρρύθμιση στους χώρους συναρμολόγησης, αποδεικνύοντας πως ο τερματισμός του ηλεκτρικού pickup ήταν επιβεβλημένος για να απελευθερωθούν οι απαραίτητες γραμμές παραγωγής.