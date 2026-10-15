ZF LIFETEC Infrared Belt: Οι υπέρυθρες ζώνες ασφαλείας που παρακολουθούν τη σωστή χρήση

Σύνοψη

Η ZF LIFETEC ανακοίνωσε την ανάπτυξη της "Infrared Belt", μιας νέας ζώνης ασφαλείας που ενσωματώνει υπέρυθρη υπογραφή.

Η τεχνολογία επιτρέπει στις εσωτερικές κάμερες του οχήματος να αναγνωρίζουν με απόλυτη ακρίβεια εάν η ζώνη φοριέται σωστά, ανεξαρτήτως φωτισμού ή ρουχισμού.

Η μαζική παραγωγή προγραμματίζεται για τον Αύγουστο του 2026, καλύπτοντας όλα τα καθίσματα της καμπίνας του αυτοκινήτου.

Το σύστημα εναρμονίζεται πλήρως με τον κανονισμό 2023/4523 της Ε.Ε. και τις επερχόμενες αυστηρότερες προδιαγραφές του οργανισμού Euro NCAP (Vision 2030).

Η ZF LIFETEC παρουσίασε την «Infrared Belt», η οποία πρόκειται να ενσωματωθεί στα νέα οχήματα, εναρμονιζόμενη πλήρως με τις ολοένα και πιο αυστηρές προδιαγραφές των διεθνών οργανισμών αξιολόγησης. Πρόκειται ουσιαστικά για μια ζώνη ασφαλείας επόμενης γενιάς, η οποία κατασκευάζεται από ύφασμα με ειδικά νήματα που φέρουν ακριβείς φασματικές ιδιότητες.

Πώς λειτουργεί η υπέρυθρη ανίχνευση στο εσωτερικό της καμπίνας

Μέχρι σήμερα, οι παραδοσιακοί αισθητήρες στις πόρπες των ζωνών ασφαλείας μπορούσαν να αναγνωρίσουν αποκλειστικά και μόνο εάν το μεταλλικό έλασμα έχει ασφαλίσει μέσα στην υποδοχή, παρέχοντας μηδενική πληροφορία για την πραγματική θέση του ιμάντα πάνω στο σώμα του επιβάτη. Η προσέγγιση της ZF LIFETEC προσφέρει λύση σε αυτό το πρόβλημα, δημιουργώντας μια σταθερή και υψηλής αντίθεσης οπτική υπογραφή που οι κάμερες μπορούν να ερμηνεύσουν με εξαιρετική ακρίβεια. Οι υπέρυθρες κάμερες, λειτουργώντας στο δικό τους οπτικό φάσμα, ανιχνεύουν άμεσα τις διαφορές στην ανάκλαση και την απορρόφηση των υλικών που υπάρχουν στο εσωτερικό του αυτοκινήτου.

Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι το σύστημα μπορεί να ξεχωρίσει τη ζώνη από τον ρουχισμό, το δέρμα ή τις επιφάνειες των καθισμάτων, λειτουργώντας άψογα κάτω από οποιεσδήποτε συνθήκες φωτισμού εντός του οχήματος. Μέσω έξυπνων αλγορίθμων ανίχνευσης, οι αυτοκινητοβιομηχανίες έχουν πλέον τη δυνατότητα να επιβεβαιώνουν εάν η ζώνη περνάει σωστά πάνω από τον ώμο ή εάν ο επιβάτης την έχει περάσει λανθασμένα κάτω από το χέρι του ή πίσω από την πλάτη του, μειώνοντας δραματικά τους κινδύνους κατά τη διάρκεια μιας σύγκρουσης. Η λύση αποδεικνύεται εντυπωσιακά πιο αξιόπιστη από τις συμβατικές κάμερες RGB, οι οποίες συχνά «μπερδεύονται» από οπτικές αντανακλάσεις ή φόντα με πανομοιότυπα χρώματα.

Η νομοθεσία της Ε.Ε. και οι προδιαγραφές του Euro NCAP

Η ενσωμάτωση τέτοιων προηγμένων συστημάτων παρακολούθησης στην καμπίνα των επιβατών δεν αποτελεί απλώς μια σχεδιαστική επιλογή των κατασκευαστών, αλλά μια ξεκάθαρη κανονιστική υποχρέωση που διαμορφώνει τον χάρτη της αυτοκίνησης για τα επόμενα χρόνια. Σύμφωνα με τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό 2023/4523, ο οποίος τέθηκε σε ισχύ από τις 7 Ιουλίου 2026, όλα τα νέα οχήματα που λαμβάνουν έγκριση τύπου στην Ευρωπαϊκή Ένωση υποχρεούνται να φέρουν συστήματα ανίχνευσης κόπωσης και απόσπασης προσοχής βασισμένα σε κάμερες.

Παράλληλα, ο ανεξάρτητος οργανισμός Euro NCAP, μέσω της στρατηγικής Vision 2030, στρέφει πλέον την προσοχή του στη συνολική και πραγματική απόδοση των συστημάτων συγκράτησης κατά τη διάρκεια ενός ατυχήματος. Στο άμεσο μέλλον, τα οχήματα θα πρέπει να αναγνωρίζουν όχι μόνο την παρουσία του επιβάτη, αλλά και τη βέλτιστη προστασία του, επιβάλλοντας τη χρήση οπτικοακουστικών προειδοποιήσεων εάν εντοπιστεί λανθασμένη χρήση της ζώνης ασφαλείας.

Η μαζική παραγωγή της "Infrared Belt" για όλα τα καθίσματα ξεκίνησε τον Αύγουστο του 2026, προσφέροντας στις αυτοκινητοβιομηχανίες το κατάλληλο τεχνολογικό υπόβαθρο για να εναρμονιστούν με αυτές τις αυστηρές απαιτήσεις προστασίας. Η εταιρεία σχεδιάζει να παρουσιάσει λεπτομερώς τη νέα της υλοποίηση στο διεθνές συνέδριο AIRBAG 2026, το οποίο θα διεξαχθεί τον Δεκέμβριο στο Mannheim της Γερμανίας.