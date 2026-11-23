Η Tesla ξεκίνησε τη διάθεση της νέας έκδοσης Full Self-Driving (FSD) v15, αναβαθμίζοντας συνολικά το νευρωνικό δίκτυο αυτόνομης οδήγησης των οχημάτων της.

Σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση της εταιρείας και τις αναλυτικές σημειώσεις έκδοσης που δημοσιεύτηκαν μέσω του λογαριασμού Tesla Super Intelligence στο X, η αναβάθμιση επιτυγχάνει 25 φορές καλύτερη διαχείριση περιστατικών κρίσιμης ασφάλειας.

Η βελτίωση του δείκτη κρίσιμων παρεμβάσεων προκύπτει από έναν νέο κωδικοποιητή όρασης, ο οποίος εκπαιδεύτηκε σε εκατομμύρια βίντεο από το διαδίκτυο για υψηλότερη γενίκευση και αποδοτικότητα δεδομένων. Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι ο κοινός αυτός κωδικοποιητής δεν περιορίζεται στα επιβατικά αυτοκίνητα με FSD, αλλά μοιράζεται πλέον σε ολόκληρο το οικοσύστημα τεχνητής νοημοσύνης της εταιρείας, καλύπτοντας τόσο τον στόλο των Robotaxi όσο και το ανθρωποειδές ρομπότ Optimus.

Το νέο Tesla Reality View και η οπτικοποίηση σε πραγματικό χρόνο

Η πιο εμφανής αλλαγή στην καμπίνα του οχήματος είναι η εισαγωγή του Tesla Reality View, ενός συστήματος ζωντανής οπτικοποίησης που επιτρέπει στον οδηγό να βλέπει και να ελέγχει τις επόμενες κινήσεις που σχεδιάζει το FSD. Αντί να συνθέτει ξεχωριστά σήματα από επιμέρους μοντέλα, το Reality View λειτουργεί ως μια ενιαία γενετική απεικόνιση που μεταδίδει συνεχώς εικόνα από μια εικονική κάμερα τοποθετημένη πάνω από το όχημα, καταναλώνοντας μάλιστα λιγότερη συνολική υπολογιστική ισχύ σε σύγκριση με την προηγούμενη γενιά.

Οι οδηγοί μπορούν να προσαρμόσουν την προβολή στην κεντρική οθόνη επιλέγοντας ανάμεσα σε πλήρη οθόνη, χάρτη, διαιρεμένη προβολή ή τη λειτουργία ηρεμίας για λιγότερους οπτικούς περισπασμούς. Οι επερχόμενες στροφές της πλοήγησης εμφανίζονται πλέον απευθείας μέσα στην οπτικοποίηση της οδήγησης, ενώ οι ήχοι των φλας έχουν γίνει πιο διακριτικοί και εξασθενούν μετά από λίγους παλμούς.

Παράλληλα, η πλοήγηση για την αρχή και το τέλος κάθε διαδρομής εκπαιδεύεται πλέον από τις προτιμήσεις διαδρομών ολόκληρου του στόλου της Tesla, με μελλοντικές ενημερώσεις της σειράς v15 να επεκτείνουν τη λειτουργία σε ολόκληρο το μήκος της διαδρομής. Στον τομέα της στάθμευσης, το σύστημα αξιοποιεί το προσωπικό ιστορικό παρκαρίσματος του οδηγού για την επιλογή θέσης, προβάλλοντας ταυτόχρονα πολλαπλές εναλλακτικές επιλογές στάθμευσης στον χάρτη του προορισμού.

Βελτιωμένη ανίχνευση εμποδίων, καμερών ταχύτητας και λειτουργία Bike Rack Mod

Ένα μεγάλο μέρος της αναβάθμισης εστιάζει σε πρακτικές αδυναμίες προηγούμενων εκδόσεων, βελτιώνοντας την αναγνώριση οδικών σημάτων, μικρών ζώων, αντικειμένων στο οδόστρωμα, λακκουβών και βαθιών στάσιμων υδάτων. Επιπλέον, η διαχείριση της ταχύτητας προσαρμόζεται πιο φυσικά ανάλογα με το επιλεγμένο προφίλ οδήγησης, τα όρια ταχύτητας, τις σχολικές ζώνες και τις δυσμενείς καιρικές συνθήκες, ενώ το σύστημα αυτόματης επιλογής σχέσης (Autoshift) ενοποιείται πλέον με τις προβλέψεις του FSD.

Σημαντική προσθήκη αποτελεί η λειτουργία Speed Camera Slowdown, χάρη στην οποία το όχημα επιβραδύνει αυτόματα όταν εντοπίσει κάμερα ελέγχου ταχύτητας. Ο οδηγός διατηρεί τη δυνατότητα να ακυρώσει την επιβράδυνση πατώντας το πεντάλ του γκαζιού ή αυξάνοντας το προφίλ ταχύτητας, και εφόσον προχωρήσει σε ακύρωση δύο φορές στην ίδια κάμερα, το αυτοκίνητο αποθηκεύει την τοποθεσία ώστε να μην επιβραδύνει ξανά στο μέλλον.

Για όσους μεταφέρουν εξοπλισμό στο πίσω μέρος του οχήματος, η έκδοση v15 προσθέτει το Bike Rack Mode, επιτρέποντας την ενεργοποίηση του FSD (Supervised) ακόμα και όταν έχει τοποθετηθεί σχάρα ποδηλάτων ή παρόμοιο αξεσουάρ στον κοτσαδόρο. Όταν η λειτουργία είναι ενεργή, το αυτοκίνητο σταματά στην άκρη κοντά στον προορισμό χωρίς να κάνει όπισθεν, απενεργοποιώντας παράλληλα τα Autopark, Summon και τις ηχητικές προειδοποιήσεις οπισθοπορείας.

Παρακολούθηση οδηγού και χρονοδιάγραμμα διάθεσης

Στις σημειώσεις έκδοσης περιλαμβάνονται επίσης αλλαγές στο σύστημα παρακολούθησης προσοχής του οδηγού, το οποίο λειτουργεί πλέον με μεγαλύτερη διαθεσιμότητα μέσω κάμερας ακόμα και όταν ο οδηγός φορά καπέλο ή γυαλιά ηλίου, μειώνοντας παράλληλα την αυστηρότητα των ειδοποιήσεων στα προφίλ υψηλότερης ταχύτητας.

Παρά τις εκτεταμένες αναβαθμίσεις, το FSD v15 (έκδοση λογισμικού 2026.38.6.11 / FSD v15.0.1) παραμένει ένα εποπτευόμενο σύστημα υποβοήθησης που απαιτεί τη διαρκή προσοχή του οδηγού, και όχι το πλήρως αυτόνομο λογισμικό χωρίς επίβλεψη που προορίζεται για μελλοντική ένταξη ιδιωτικών οχημάτων στον στόλο Robotaxi.

Η αρχική διάθεση ξεκίνησε για τα μέλη του προγράμματος Early Access, με τον Elon Musk να δηλώνει ότι η ευρεία διάθεση στους κατόχους οχημάτων Tesla προγραμματίζεται για τον Δεκέμβριο. Προς το παρόν, το FSD δεν έχει εγκριθεί στην Ελλάδα.