Η BAIC παρουσίασε μπαταρία ιόντων νατρίου που αντέχει στους -40°C και φορτίζει σε μόλις 11 λεπτά

Σύνοψη

Η κινεζική αυτοκινητοβιομηχανία BAIC ανακοίνωσε την ολοκλήρωση του πρωτοτύπου της πρώτης της μπαταρίας ιόντων νατρίου.

Το νέο σύστημα υποστηρίζει αρχιτεκτονική υπερταχείας φόρτισης 4C, επιτρέποντας την πλήρη αναπλήρωση της ενέργειας (0-100%) σε περίπου 11 λεπτά.

Η ενεργειακή πυκνότητα αγγίζει τα 170 Wh/kg, επίδοση που ανταγωνίζεται ευθέως τις καθιερωμένες μπαταρίες φωσφορικού σιδήρου λιθίου (LFP).

Λύνει το πρόβλημα του ψύχους, διατηρώντας πάνω από το 92% της χωρητικότητάς της σε θερμοκρασίες -20°C, με συνολικό εύρος λειτουργίας από -40°C έως 60°C.

Στις δοκιμές ασφαλείας, η μπαταρία δεν παρουσίασε ανάφλεξη ή έκρηξη ακόμα και υπό συνθήκες υπερφόρτισης 200% ή έκθεσης σε θερμοκρασίες 200°C.

Η εξέλιξη των μπαταριών ιόντων νατρίου: Η BAIC αλλάζει τα δεδομένα της ηλεκτροκίνησης

Η βιομηχανία των ηλεκτρικών οχημάτων (EVs) βασίζεται σχεδόν αποκλειστικά στο λίθιο για την τροφοδοσία των κινητήρων. Ωστόσο, το υψηλό κόστος εξόρυξης, οι γεωπολιτικές εξαρτήσεις και οι τεχνικοί περιορισμοί των συστημάτων λιθίου, ειδικά σε ακραίες θερμοκρασίες, αναγκάζουν τους κατασκευαστές να αναζητήσουν βιώσιμες εναλλακτικές.

Η κινεζική αυτοκινητοβιομηχανία BAIC (Beijing Automotive Group) ανακοίνωσε ένα σημαντικό τεχνολογικό ορόσημο, ολοκληρώνοντας τον κύκλο ανάπτυξης ενός νέου πρωτοτύπου μπαταρίας ιόντων νατρίου (sodium-ion) που ενσωματώνεται στην ευρύτερη πλατφόρμα «Aurora» της εταιρείας.

Τα τεχνικά χαρακτηριστικά που δημοσιοποιήθηκαν καταδεικνύουν ότι το νάτριο παύει να αποτελεί μια απλή πειραματική εναλλακτική χαμηλής απόδοσης. Αντιθέτως, ωριμάζει ταχύτατα, καλύπτοντας το κενό απόδοσης σε σχέση με τις παραδοσιακές αρχιτεκτονικές, ενώ ταυτόχρονα προσφέρει λύσεις σε χρόνια προβλήματα των ηλεκτρικών αυτοκινήτων, όπως ο χρόνος παραμονής στους σταθμούς φόρτισης και η ραγδαία πτώση της αυτονομίας κατά τους χειμερινούς μήνες.

Αρχιτεκτονική 4C και ενεργειακή πυκνότητα στα 170 Wh/kg

Το σημαντικότερο ίσως στοιχείο της ανακοίνωσης της BAIC αφορά τον συνδυασμό της ενεργειακής πυκνότητας με την ταχύτητα φόρτισης. Σύμφωνα με τα εργαστηριακά δεδομένα, η νέα πρισματική διάταξη κελιών επιτυγχάνει ενεργειακή πυκνότητα κυττάρου που ξεπερνά τα 170 Watt-hours ανά κιλό (Wh/kg). Αυτό το νούμερο είναι εξαιρετικά κρίσιμο για τη βιομηχανία, καθώς τοποθετεί τη μπαταρία νατρίου ακριβώς στην ίδια κατηγορία δυνατοτήτων με τις μπαταρίες LFP (Lithium Iron Phosphate), οι οποίες κυριαρχούν σήμερα στα προσιτά ηλεκτρικά οχήματα.

Παράλληλα, το πρωτότυπο της BAIC σχεδιάστηκε για να αντέχει σε ρυθμούς φόρτισης επιπέδου 4C. Ο όρος «4C» υποδηλώνει ότι η μπαταρία μπορεί να δεχθεί ρεύμα φόρτισης ίσο με τέσσερις φορές τη συνολική της χωρητικότητα. Στην πράξη, αυτό μεταφράζεται σε δυνατότητα πλήρους φόρτισης σε περίπου 11 λεπτά. Ο περιορισμός της θερμικής καταπόνησης των κελιών κατά τη διάρκεια μιας τόσο επιθετικής μεταφοράς φορτίου απαιτεί εξαιρετικά προηγμένη χημεία ηλεκτρολυτών και βελτιστοποιημένη εσωτερική αντίσταση, τομείς στους οποίους η BAIC φαίνεται να έχει καταθέσει περίπου 20 νέες πατέντες.

Εξάλειψη του «άγχους αυτονομίας» στο ψύχος

Όσοι διαθέτουν ηλεκτρικό όχημα γνωρίζουν καλά τη συμπεριφορά των μπαταριών λιθίου όταν ο υδράργυρος πέφτει. Η κινητικότητα των ιόντων λιθίου εντός του ηλεκτρολύτη μειώνεται δραματικά στις χαμηλές θερμοκρασίες, προκαλώντας κατακόρυφη πτώση της διαθέσιμης χωρητικότητας και, κατ' επέκταση, της αυτονομίας. Η τεχνολογία ιόντων νατρίου συμπεριφέρεται θεμελιωδώς διαφορετικά σε αυτόν τον τομέα.

Οι μηχανικοί της BAIC αναφέρουν ότι η νέα συστοιχία λειτουργεί απολύτως ομαλά σε ένα ακραίο θερμοκρασιακό εύρος, από τους -40°C έως τους 60°C. Το πλέον εντυπωσιακό στατιστικό αφορά τη διατήρηση της ενέργειας: ακόμα και σε συνθήκες μόνιμου παγετού στους -20°C, η μπαταρία είναι ικανή να αποδώσει πάνω από το 92% της ονομαστικής της χωρητικότητας. Αυτό καθιστά την τεχνολογία ιδανική για αγορές με βαρείς χειμώνες, όπου τα σημερινά οχήματα απαιτούν πολύπλοκα, ενεργοβόρα και βαριά συστήματα θερμικής διαχείρισης (heat pumps και battery heaters) για να διατηρήσουν στοιχειώδεις επιδόσεις.

Δοκιμές ακραίας ασφαλείας

Το ζήτημα της θερμικής διαφυγής αποτελεί τη βασική πηγή ανησυχίας για τις μπαταρίες υψηλής τάσης. Η BAIC προχώρησε σε εκτεταμένα stress tests, ξεπερνώντας τις απαιτήσεις των εθνικών προτύπων ασφαλείας της Κίνας.

Κατά τη διάρκεια δοκιμών υπερφόρτισης, η συστοιχία έφτασε στο 200% της μέγιστης θεωρητικής της χωρητικότητας χωρίς να σημειωθεί διάρρηξη του κελύφους, ανάφλεξη ή έκρηξη. Αντίστοιχα αποτελέσματα καταγράφηκαν και στις δοκιμές θερμικής καταπόνησης, όπου η μπαταρία θερμάνθηκε εξωτερικά στους 200°C, διατηρώντας την ακεραιότητά της. Η σταθερότητα του νατρίου μειώνει δραστικά τον κίνδυνο καταστροφικών πυρκαγιών, επιτρέποντας στους σχεδιαστές να αφαιρέσουν βαριά και ογκώδη υλικά θωράκισης, μειώνοντας το συνολικό βάρος του οχήματος.

Ο ανταγωνισμός και η βιομηχανική ενσωμάτωση

Η BAIC δεν παίζει μόνη της σε αυτή την κατηγορία. Ολόκληρο το οικοσύστημα των κινεζικών κατασκευαστών στρέφεται επιθετικά προς το νάτριο. Η CATL έχει ήδη παρουσιάσει τη σειρά Naxtra με ενεργειακή πυκνότητα στα 175 Wh/kg, με την Changan Automobile να αναμένεται να την ενσωματώσει σε οχήματα μαζικής παραγωγής. Αντίστοιχα, η BYD εξελίσσει την τρίτη γενιά της δικής της πλατφόρμας ιόντων νατρίου.

Η ευρεία διαθεσιμότητα και το εξαιρετικά χαμηλό κόστος του νατρίου (βρίσκεται εν αφθονία στους ωκεανούς) επιτρέπουν την απεξάρτηση από τις ευμετάβλητες τιμές μετάλλων όπως το λίθιο, το κοβάλτιο και το νικέλιο. Αν και η BAIC δεν έχει δώσει συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα για την ενσωμάτωση του πρωτοτύπου σε εμπορικά οχήματα, επιβεβαιώνει ότι έχει ολοκληρώσει την πιστοποίηση των διαδικασιών για τη μαζική παραγωγή των πρισματικών κελιών.

Αναμένεται ότι η τεχνολογία θα βρει αρχικά εφαρμογή σε αστικά οχήματα μικρών κατηγοριών και σε συστήματα σταθερής αποθήκευσης ενέργειας, προτού κλιμακωθεί για οχήματα μεγάλων αποστάσεων.

Με τη ματιά του Techgear

Η επιτυχία της BAIC να προσφέρει ρυθμούς φόρτισης 11 λεπτών σε μια χημεία ιόντων νατρίου εδραιώνει ένα νέο βιομηχανικό πρότυπο. Για την ελληνική αγορά, όπου οι υποδομές ταχείας φόρτισης DC αναπτύσσονται σταδιακά στους αυτοκινητόδρομους αλλά παραμένουν περιορισμένες στα αστικά κέντρα, τα οχήματα με δυνατότητα φόρτισης 4C αποκτούν ουσιαστικό πλεονέκτημα. Ένα αστικό EV με μια μικρή μπαταρία 45 kWh θα μπορεί να προσφέρει πραγματική αυτονομία 300-400 χιλιομέτρων, αναπληρώνοντας την ενέργειά του στον χρόνο που διαρκεί μια σύντομη στάση.

Επιπλέον, η πλήρης αναισθησία των συγκεκριμένων μπαταριών στο κρύο δίνει τη λύση για μετακινήσεις στη Βόρεια Ελλάδα και τις ορεινές περιοχές κατά τους χειμερινούς μήνες, μειώνοντας δραστικά την ανεξήγητη κατανάλωση ενέργειας εν στάσει.