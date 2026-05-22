Xiaomi YU7: Το νέο προσιτό ηλεκτρικό SUV ξεπερνά το Tesla Model Y σε αυτονομία

Σύνοψη

Η Xiaomi παρουσίασε το YU7 Standard Edition με τιμή εκκίνησης τα 233.500 RMB (~$32.400 / ~€30.000) στην Κίνα.

Η νέα τιμή καθιστά το YU7 κατά $4.350 φθηνότερο από το βασικό Tesla Model Y, διορθώνοντας την αρχική μικρή διαφορά των $1.450.

Εξοπλίζεται με πίσω ηλεκτροκινητήρα 235 kW (315 hp) και μπαταρία LFP 73 kWh της CATL με ηλεκτρική αρχιτεκτονική 752V.

Προσφέρει 643 χιλιόμετρα αυτονομίας (κύκλος CLTC), δηλαδή 50 χιλιόμετρα περισσότερα από το ανταγωνιστικό μοντέλο της Tesla.

Η παλιά εισαγωγική έκδοση μετονομάζεται σε Long Range Edition (μπαταρία 96.3 kWh, 835 χλμ. αυτονομία).

Η αγορά των ηλεκτρικών οχημάτων βρίσκεται σε φάση έντονης ανακατάταξης, και η Xiaomi αποδεικνύει ότι διαθέτει την ευελιξία να προσαρμόζει τη στρατηγική της με ταχύτητα που θα ζήλευαν παραδοσιακές αυτοκινητοβιομηχανίες. Η κινεζική εταιρεία προχώρησε σε μια σημαντική αναδιάρθρωση της γκάμας του πρώτου της ηλεκτρικού SUV, του YU7, λανσάροντας μια νέα, πιο προσιτή εισαγωγική έκδοση με την ονομασία Standard Edition. Στόχος της κίνησης αυτής είναι η ευθεία και αποτελεσματική αντιπαράθεση με τον κυρίαρχο της κατηγορίας, το Tesla Model Y.

Κατά τη διάρκεια της επίσημης παρουσίασης, ο CEO της Xiaomi, Lei Jun, μίλησε ανοιχτά για τις προκλήσεις της αγοράς και παραδέχθηκε ότι η αρχική τιμολογιακή προσέγγιση του YU7 χρειαζόταν διόρθωση. Όταν το SUV πρωτοεμφανίστηκε, η οικονομική διαφορά ανάμεσα στη βασική του έκδοση και το αντίστοιχο crossover της Tesla περιοριζόταν στα 10.000 RMB (περίπου 1.450 δολάρια). Η διοίκηση της Xiaomi διαπίστωσε γρήγορα ότι αυτό το οριακό πλεονέκτημα δεν επαρκούσε για να πείσει τους αγοραστές να απομακρυνθούν από μια καθιερωμένη επιλογή όπως το Model Y.

Η απάντηση της Xiaomi ήταν ριζική. Η προηγούμενη βασική έκδοση μετονομάστηκε σε Long Range Edition, διατηρώντας τα ανώτερα χαρακτηριστικά της, ενώ η νέα Standard Edition κατέλαβε τη θέση της στην αφετηρία της γκάμας. Η τιμή της νέας έκδοσης ορίστηκε στα 233.500 RMB (περίπου 32.400 δολάρια ή 30.000 ευρώ με βάση την τρέχουσα ισοτιμία). Με αυτόν τον τρόπο, η ψαλίδα της τιμής ανάμεσα στο βασικό YU7 και το Tesla Model Y διευρύνθηκε στα 30.000 RMB (4.350 δολάρια), δημιουργώντας ένα σαφές και ιδιαίτερα ελκυστικό οικονομικό κίνητρο για τους υποψήφιους αγοραστές.

Παρά τη μείωση της τιμής, τα τεχνικά δεδομένα της Standard Edition δείχνουν ότι δεν έχουν γίνει συμβιβασμοί στην ουσία της κατασκευής. Το ηλεκτρικό SUV βασίζεται σε μια προηγμένη ηλεκτρική αρχιτεκτονική 752V, η οποία εξασφαλίζει εξαιρετικά γρήγορους χρόνους φόρτισης και υψηλή ενεργειακή απόδοση. Για την αποθήκευση της ενέργειας χρησιμοποιείται μια μπαταρία λιθίου-φωσφόρου σιδήρου (LFP) χωρητικότητας 73.0 kWh, την οποία προμηθεύει η CATL, ο μεγαλύτερος κατασκευαστής μπαταριών παγκοσμίως.

Στον τομέα των επιδόσεων, η Standard Edition διαθέτει έναν μονό ηλεκτροκινητήρα τοποθετημένο στον πίσω άξονα. Ο κινητήρας αποδίδει ισχύ 235 kW, η οποία μεταφράζεται σε 315 ίππους, και ροπή 528 Nm. Η επιλογή της πίσω κίνησης και η αφαίρεση του μπροστινού ηλεκτροκινητήρα που υπήρχε στις ακριβότερες εκδόσεις είχε ένα επιπλέον θετικό αποτέλεσμα: το συνολικό βάρος του οχήματος μειώθηκε κατά 115 κιλά, διαμορφώνοντας το απόβαρο στα 2.200 κιλά. Η μείωση του βάρους συμβάλλει άμεσα στη διατήρηση της δυναμικής συμπεριφοράς του αυτοκινήτου στο δρόμο.

Η αυτονομία αποτελεί ένα από τα ισχυρότερα χαρτιά του νέου μοντέλου. Σύμφωνα με τον επίσημο κινεζικό κύκλο δοκιμών Light-Duty Vehicle Test Cycle (CLTC), το Xiaomi YU7 Standard Edition μπορεί να διανύσει έως και 643 χιλιόμετρα (400 μίλια) με μία πλήρη φόρτιση. Η επίδοση αυτή δίνει στο YU7 ένα σαφές πλεονέκτημα της τάξεως των 50 χιλιομέτρων έναντι της βασικής έκδοσης του Tesla Model Y, ενισχύοντας τη θέση του ως μια άκρως ανταγωνιστική εναλλακτική λύση για καθημερινή αλλά και υπεραστική χρήση.

Η αναδιοργάνωση της γκάμας αφήνει την έκδοση Long Range Edition να απευθύνεται σε όσους θέτουν ως απόλυτη προτεραιότητα την απόσταση. Η συγκεκριμένη έκδοση χρησιμοποιεί μια μεγαλύτερη μπαταρία χωρητικότητας 96.3 kWh, προσφέροντας την εντυπωσιακή αυτονομία των 835 χιλιομέτρων (CLTC). Παράλληλα, στην κορυφή της γκάμας παραμένει η έκδοση Max, η οποία εστιάζει στις καταιγιστικές επιδόσεις με σύστημα τετρακίνησης.

Η κίνηση αυτή της Xiaomi αντικατοπτρίζει τον τρόπο με τον οποίο οι τεχνολογικές εταιρείες που εισέρχονται στην αυτοκίνηση αντιλαμβάνονται τον ανταγωνισμό. Αντί να εμμένουν σε ένα αρχικό πλάνο που δεν απέδιδε τα αναμενόμενα μερίδια αγοράς, προχωρούν σε άμεση αναδιάρθρωση των προϊόντων τους, εκμεταλλευόμενες τις καθετοποιημένες γραμμές παραγωγής τους και τις στενές σχέσεις με κορυφαίους προμηθευτές όπως η CATL. Το YU7 Standard Edition αποτελεί πλέον τον βασικό μοχλό πίεσης της Xiaomi, όχι μόνο για την εγχώρια αγορά της Κίνας, αλλά και για τα μελλοντικά της σχέδια επέκτασης στις διεθνείς αγορές, όπου η σχέση τιμής προς απόδοση παραμένει ο καθοριστικός παράγοντας επιτυχίας.

