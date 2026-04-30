Οικοσύστημα Human × Car × Home: Οι πράσινες τεχνολογίες και η στρατηγική βιωσιμότητας της Xiaomi

Σύνοψη

Η Xiaomi δημοσίευσε την όγδοη ετήσια έκθεση ESG για το 2025, προωθώντας τη βιωσιμότητα εντός του έξυπνου οικοσυστήματος "Human × Car × Home".

Οι δαπάνες για έρευνα και ανάπτυξη το 2025 άγγιξαν τα 33,1 δισεκατομμύρια RMB, απασχολώντας 25.457 εργαζομένους (το 45% του συνολικού δυναμικού).

Ανακοινώθηκαν τρία νέα μεγάλα μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης (σειρά MiMo-V2), βασισμένα στις αρχές της «Αξιόπιστης Τεχνητής Νοημοσύνης».

Ενσωματώθηκε 100% ανακυκλωμένο αλουμίνιο στα mid-plates των σειρών Xiaomi 15T και REDMI K90.

Το ασφαλές λειτουργικό MiTEE θωρακίζει τα ψηφιακά περιουσιακά στοιχεία εντός της συσκευής, ενώ τα αιτήματα δεδομένων (DSR) διεκπεραιώνονται πλέον σε 15 ημέρες, ταχύτερα από τον ευρωπαϊκό GDPR.

Η εταιρεία πέτυχε πιστοποιήσεις ISO 50001 στα εργοστάσιά της, ανακυκλώνοντας πάνω από 2 εκατομμύρια smartphones σε 24 χώρες.

Η όγδοη ετήσια Έκθεση Περιβαλλοντικών, Κοινωνικών και Διακυβερνητικών Θεμάτων (ESG) της Xiaomi για το 2025 επικεντρώνεται στην πλήρη ενσωμάτωση πρακτικών βιωσιμότητας στο οικοσύστημα "Human × Car × Home". Η εταιρεία κατέγραψε δαπάνες 33,1 δισ. RMB στην έρευνα και ανάπτυξη, λάνσαρε προηγμένα μοντέλα παραγωγικής τεχνητής νοημοσύνης, και εφάρμοσε αυστηρότερους χρόνους διαχείρισης δεδομένων (15 ημέρες), μειώνοντας ταυτόχρονα το ενεργειακό της αποτύπωμα μέσω εκτεταμένης χρήσης ανακυκλωμένων υλικών και πράσινης ενέργειας στα εργοστάσιά της.

Τεχνητή Νοημοσύνη και στρατηγικές επενδύσεις

Η προσέγγιση της Xiaomi στη βιωσιμότητα ταυτίζεται με τη στρατηγική της για τεχνολογική υπεροχή και το premiumization των προϊόντων της. Για το 2025, οι επενδύσεις στον τομέα της Έρευνας και Ανάπτυξης ανήλθαν στο εντυπωσιακό ποσό των 33,1 δισεκατομμυρίων RMB. Το δυναμικό του R&D τμήματος αριθμεί 25.457 άτομα, μέγεθος που αντιστοιχεί στο 45% του συνολικού ανθρώπινου δυναμικού του Ομίλου.

Η ανάπτυξη της Τεχνητής Νοημοσύνης (AI) βρίσκεται στο επίκεντρο αυτών των επενδύσεων. Η Xiaomi εφάρμοσε μια αρχιτεκτονική που βασίζεται σε «βασικά μοντέλα + παράγωγα μοντέλα βασισμένα σε σενάρια», διευκολύνοντας την ενδυνάμωση του οικοσυστήματος "Human × Car × Home". Στο πλαίσιο αυτό, λανσαρίστηκαν τρία νέα μοντέλα AI: το Xiaomi MiMo-V2-Pro (βασικό μοντέλο), το πολυτροπικό MiMo-V2-Omni και το μοντέλο ομιλίας MiMo-V2-TTS. Το μοντέλο MiMo-V2-Pro κατέγραψε ραγδαία αποδοχή, κατακτώντας την 1η θέση στον εβδομαδιαίο όγκο κλήσεων της πλατφόρμας API OpenRouter μέσα στην πρώτη εβδομάδα κυκλοφορίας του, ενώ κατέλαβε την 8η θέση παγκοσμίως στον δείκτη Artificial Analysis Intelligence Index. Παράλληλα, η εταιρεία εισήγαγε το πλαίσιο «Αξιόπιστης Τεχνητής Νοημοσύνης», με γνώμονα τη διασφάλιση της δικαιοσύνης, της ασφάλειας και της ιδιωτικότητας απέναντι στο διαρκώς μεταβαλλόμενο παγκόσμιο ρυθμιστικό περιβάλλον.

Ασφάλεια δεδομένων και ιδιωτικότητα

Στον τομέα της προστασίας δεδομένων, το 100% των τεχνικών εγκαταστάσεων της Xiaomi καλύπτεται από την πιστοποίηση ISO 27001, ενώ φέρει και την πιστοποίηση ISO 27701 για τα Συστήματα Διαχείρισης Πληροφοριών Ιδιωτικότητας. Προκειμένου να θωρακίσει τα ευαίσθητα δεδομένα εντός των συσκευών, η Xiaomi ανέπτυξε το αυτόνομο και απομονωμένο λειτουργικό σύστημα MiTEE. Το συγκεκριμένο σύστημα διασφαλίζει ότι ευαίσθητες πληροφορίες, όπως βιομετρικά δεδομένα (πρότυπα προσώπου), κωδικοί πληρωμών και ψηφιακά κλειδιά οχημάτων, δεν μεταφέρονται ποτέ εκτός του τερματικού.

Όσον αφορά τη διαλειτουργικότητα μεταξύ πολλαπλών συσκευών, τα δεδομένα προστατεύονται μέσω τεσσάρων αρχών: Authorization First, End-to-End & No Trace, Consistent Protection και Secure Link. Εξαιρετικά σημαντική είναι η βελτίωση στους χρόνους διαχείρισης δεδομένων. Η εταιρεία τυποποίησε το χρονικό πλαίσιο επεξεργασίας των αιτημάτων (DSR) σε 15 ημέρες παγκοσμίως. Η συγκεκριμένη επίδοση είναι δραστικά ταχύτερη από το περιθώριο του ενός μήνα που επιβάλλει ο ευρωπαϊκός Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων (GDPR), επιτυγχάνοντας ποσοστό ανταπόκρισης 100%.

Κυκλική οικονομία και ανακυκλωμένα υλικά

Η Xiaomi υιοθετεί τη φιλοσοφία των 3R (Reduce, Reuse, Recycle). Η μετάβαση προς τη χρήση βιώσιμων υλικών είναι πλέον εμφανής στη γραμμή παραγωγής της. Τα mid-plates των smartphones των σειρών Xiaomi 15T και REDMI K90 κατασκευάζονται πλέον από 100% ανακυκλωμένο χυτό αλουμίνιο, το οποίο διατηρεί την υψηλή αντοχή και θερμική αγωγιμότητα. Επιπρόσθετα, τα περιβλήματα των φορτιστών αξιοποιούν ανακυκλωμένο πλαστικό σε ποσοστό 30%. Η χρήση ανακυκλωμένων υλικών επεκτείνεται και στην αυτοκινητοβιομηχανία, με τη σειρά ηλεκτρικών οχημάτων YU7 να χρησιμοποιεί 14,2% ανακυκλωμένο αλουμίνιο και τη σειρά SU7 να φτάνει το 19%.

Η έμφαση στη μείωση της ενεργειακής κατανάλωσης οδήγησε την εταιρεία στο λανσάρισμα τεχνολογίας εξαιρετικά χαμηλής κατανάλωσης για φορτιστές 100W το 2025, η οποία σε κατάσταση αναμονής εκτιμάται ότι θα εξοικονομήσει εκατοντάδες εκατομμύρια κιλοβατώρες ετησίως. Αντίστοιχα στον τομέα των λευκών συσκευών, η βελτιστοποίηση της συσκευασίας των ψυγείων μείωσε τη χρήση διογκωμένου πολυστυρενίου (EPS) κατά 620 γραμμάρια ανά μονάδα, εξοικονομώντας συνολικά περίπου 310 τόνους EPS ετησίως. Τα προγράμματα ανταλλαγής αναδείχθηκαν σε κομβικό σημείο της κυκλικής οικονομίας της εταιρείας. Το 2025 εγκαταστάθηκαν υποδομές ανταλλαγής σε 14 αγορές, επεκτείνοντας το πρόγραμμα σε 24 χώρες συνολικά και επιτρέποντας την ανακύκλωση άνω των 2 εκατομμυρίων smartphones κατά τη διάρκεια του έτους. Το πρόγραμμα καλύπτει μια ευρεία γκάμα, από ηλεκτρικά σκούτερ και έξυπνα ρολόγια, μέχρι τηλεοράσεις.

Βιομηχανική κλιματική ανθεκτικότητα

Οι δεσμεύσεις της εταιρείας είναι πλήρως εναρμονισμένες με τον στόχο των 1,5 °C της Συμφωνίας του Παρισιού. Οι μονάδες παραγωγής, συμπεριλαμβανομένων των Xiaomi Smart Factory και Xiaomi EV Factory, έλαβαν την πιστοποίηση ενεργειακής διαχείρισης ISO 50001. Ειδικά στο εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικών οχημάτων, το σύστημα επεξεργασίας καυσαερίων (regenerative thermal oxidizer) ανακτά τη θερμότητα, αποφέροντας ετήσια ανάκτηση 38.333 GJ. Επιπλέον, η τεχνολογία χύτευσης Xiaomi HyperCasting μείωσε το λειτουργικό φορτίο, εξοικονομώντας περίπου 1,82 εκατομμύρια kWh ηλεκτρικής ενέργειας ετησίως.

Στον τομέα των logistics, η εταιρεία μείωσε τις εκπομπές ρύπων κατά 2.471 τόνους ισοδύναμου διοξειδίου του άνθρακα το 2025, μέσω της μετατόπισης των μεταφορών από αεροπορικές σε θαλάσσιες και σιδηροδρομικές. Η Xiaomi προμηθεύτηκε περισσότερες από 40 εκατομμύρια kWh πράσινης ηλεκτρικής ενέργειας το ίδιο έτος, αυξάνοντας τον όγκο κατά δέκα φορές σε σχέση με το προηγούμενο έτος. Το εργοστάσιο έξυπνων οικιακών συσκευών προωθεί την άμεση σύνδεση φωτοβολταϊκών συστημάτων, με στόχο μέχρι το 2026 η ηλιακή ενέργεια να καλύπτει το 15% των ετήσιων αναγκών του σε ηλεκτρισμό. Η εταιρεία επενδύει επίσης στρατηγικά στην αλυσίδα εφοδιασμού οχημάτων νέας ενέργειας, εστιάζοντας σε ελαφριά υλικά και συστήματα θερμικής διαχείρισης.

Με συνεχή παρουσία στη λίστα Fortune Global 500 για έξι συνεχόμενα έτη και με πάνω από 718 εκατομμύρια ενεργούς χρήστες (MAU) τον Μάρτιο του 2025, η Xiaomi αποδεικνύει την επιτυχημένη εξέλιξη του οικοσυστήματος AIoT, το οποίο συνέδεε πάνω από 943 εκατομμύρια συσκευές στο τέλος του τριμήνου.

