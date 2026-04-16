BYD και CATL φέρνουν πλήρη φόρτιση ηλεκτρικών οχημάτων σε λιγότερο από 10 λεπτά

Σύνοψη

Η BYD παρουσίασε επίσημα την τεχνολογία Flash Charging και την Blade Battery 2.0, επιτυγχάνοντας φόρτιση 10% - 97% σε 9 λεπτά.

Ακόμα και σε ακραίες συνθήκες (-30°C), ο χρόνος ανέρχεται στα 12 λεπτά για φόρτιση από το 20% στο 97%.

Το οικοσύστημα βασίζεται σε νέους ταχυφορτιστές ιλιγγιώδους απόδοσης που φτάνουν τα 1.500 kW.

Η τεχνολογία ξεκινά το παγκόσμιο λανσάρισμά της στην Ευρώπη μέσω του πολυτελούς Denza Z9 GT.

Απαντώντας άμεσα, η CATL προχώρησε σε συνεργασία με την SAIC-GM-Wuling για την ανάπτυξη αντίστοιχης τεχνολογίας (10% - 80% σε 10 λεπτά).

Η μεγαλύτερη τεχνολογική τροχοπέδη για την καθολική αποδοχή των ηλεκτρικών οχημάτων (EVs), ο χρόνος φόρτισης, φαίνεται να οδηγείται στην οριστική της επίλυση. Οι δύο παγκόσμιοι κολοσσοί της κατασκευής μπαταριών, η BYD και η CATL, έχουν πλέον εισέλθει σε έναν αγώνα δρόμου που μετατοπίζει τα όρια της χημείας των στοιχείων και της διαχείρισης θερμότητας, φέρνοντας στην αγορά λύσεις που εκμηδενίζουν το χρονικό χάσμα ανάμεσα στον παραδοσιακό ανεφοδιασμό και την ηλεκτρική φόρτιση.

Το σημείο καμπής διαμορφώθηκε από την BYD, η οποία πρόσφατα προχώρησε στα αποκαλυπτήρια της δεύτερης γενιάς της τεχνολογίας της, παρουσιάζοντας την Blade Battery 2.0 σε συνδυασμό με την πλατφόρμα Flash Charging. Τα νούμερα που ανακοινώθηκαν είναι ενδεικτικά της τεχνολογικής εξέλιξης: Ένα όχημα μπορεί να φορτίσει από το 10% στο 70% μέσα σε 5 λεπτά. Για την επίτευξη του 97% από το 10%, ο απαιτούμενος χρόνος διαμορφώνεται στα 9 λεπτά.

Το μυστικό πίσω από αυτή την επίδοση δεν περιορίζεται μόνο στη χημεία της μπαταρίας, αλλά στην ανάπτυξη υποδομών Flash Charging που μπορούν να προσφέρουν έως και 1.500 kW. Η ισχύς αυτή είναι 50% μεγαλύτερη σε σχέση με τους φορτιστές πρώτης γενιάς της εταιρείας. Για να γίνει κατανοητό το μέγεθος, οι περισσότεροι σύγχρονοι ταχυφορτιστές (DC Fast Chargers) στην Ευρώπη σήμερα αποδίδουν από 150 kW έως 350 kW.

Επιπλέον, η BYD επέλυσε το πρόβλημα της αυξημένης εσωτερικής αντίστασης και της μείωσης της απόδοσης σε χαμηλές θερμοκρασίες. Με τη νέα θερμική διαχείριση, η φόρτιση σε περιβάλλον -30°C (από το 20% στο 97%) πραγματοποιείται σε 12 λεπτά, καταρρίπτοντας το επιχείρημα πως η ηλεκτροκίνηση δυσλειτουργεί στα ψυχρά κλίματα. Το μότο "Ready in 5, Full in 9, Cold Add 3" συνοψίζει πλήρως τη φιλοσοφία της νέας πλατφόρμας.

Η συγκεκριμένη τεχνολογία παύει να αποτελεί προνόμιο αποκλειστικά της ασιατικής αγοράς. Η εταιρεία προχωρά στην επίσημη επέκταση της στην Ευρώπη, έχοντας ως "όχημα" τη νέα premium κατηγορία της. Όπως επιβεβαίωσε η Stella Li, Εκτελεστική Αντιπρόεδρος της BYD, το πολυτελές ηλεκτρικό shooting brake, Denza Z9 GT, αποτελεί το πρώτο βήμα για το παγκόσμιο rollout της τεχνολογίας FLASH Charging. Αυτή η εξέλιξη αναμένεται να ασκήσει ασφυκτική πίεση στους ευρωπαίους κατασκευαστές που ακόμα παλεύουν να κατεβάσουν τους χρόνους στο φάσμα των 20-30 λεπτών.

Η εταιρεία δεν αρκείται στις εξαγγελίες. Έχει ήδη προχωρήσει στην εγκατάσταση χιλιάδων τέτοιων σταθμών (5.193 σταθμούς σε 310 πόλεις της Κίνας), με στόχο να φτάσει τους 20.000 έως το τέλος του 2026. Μάλιστα, η συνεργασία της με αλυσίδες fast food (όπως η KFC) για δημιουργία σταθμών "9-minute one-stop" αλλάζει ριζικά το μοντέλο χρήσης των οδικών ταξιδιών.

Παρατηρώντας τις κινήσεις της BYD, η CATL επιτάχυνε τις διαδικασίες. Με μια νέα στρατηγική συνεργασία με τη SAIC-GM-Wuling Auto, η εταιρεία έχει ξεκινήσει την ανάπτυξη ενός δικού της οικοσυστήματος αστραπιαίας φόρτισης, υποσχόμενη χρόνους 10 λεπτών (ή λιγότερο) για την αναπλήρωση από το 10% στο 80%. Εδώ η προσέγγιση της CATL εστιάζει παράλληλα στην τεχνολογία εναλλαγής μπαταριών, εξασφαλίζοντας μια ολιστική προσέγγιση στη μείωση του χρόνου αναμονής.

Με τη ματιά του Techgear

Η έλευση των τεχνολογιών που εκμηδενίζουν το χρόνο φόρτισης αποτελεί την κορυφαία είδηση της βιομηχανίας. Ωστόσο, οφείλουμε να διαχωρίσουμε τα εντυπωσιακά τεχνικά χαρακτηριστικά από τις σκληρές ενεργειακές απαιτήσεις. Ένας σταθμός φόρτισης με 10 θέσεις των 1.500 kW απαιτεί θεωρητικά σύνδεση ισχύος 15 Megawatt (MW) — ισχύς που αντιστοιχεί στην κατανάλωση ενός μεσαίου βιομηχανικού πάρκου.

Είναι προφανές πως το υπάρχον ηλεκτρικό δίκτυο, τόσο σε ευρωπαϊκό όσο και σε ελληνικό επίπεδο, αδυνατεί να διαχειριστεί τέτοιες αιχμές ζήτησης. Η λύση βρίσκεται αναπόφευκτα στην εγκατάσταση τεράστιων συσσωρευτών τοπικά στους σταθμούς, οι οποίοι θα φορτίζουν με σταθερό ρυθμό από το δίκτυο και θα "αδειάζουν" ακαριαία την ενέργεια τους στα οχήματα. Η καινοτομία των 9 λεπτών υφίσταται στα εργαστήρια και τις συσκευές, αλλά ο τελικός νικητής σε αυτόν τον αγώνα θα είναι εκείνος που θα μπορέσει να χτίσει —ή να παρακάμψει— τους περιορισμούς του ενεργειακού δικτύου κάθε κράτους.