Η BYD παρουσιάζει το δικό της 4nm chip για αυτόνομη οδήγηση!

Σύνοψη

Η BYD αποκάλυψε επίσημα το "Xuanji A3", το πρώτο in-house chip αυτόνομης οδήγησης κινεζικής σχεδίασης στα 4nm.

Το σύστημα αξιοποιεί τρία ξεχωριστά chips, προσφέροντας συνδυαστική επεξεργαστική ισχύ που ξεπερνά τα 2.100 TOPS.

Υποστηρίζει αυτόνομη οδήγηση επιπέδου 3 και 4, ενσωματώνοντας το λογισμικό God's Eye ADAS.

Η αρχιτεκτονική του βελτιώνει την αποδοτικότητα χρήσης της υπολογιστικής ισχύος κατά 100%.

Η καθετοποιημένη στρατηγική απαλλάσσει τη BYD από εξωτερικούς προμηθευτές (όπως η Nvidia), μειώνοντας δραστικά το κόστος ενσωμάτωσης L3 δυνατοτήτων σε προσιτά EV.

Το τοπίο της ηλεκτροκίνησης μεταβάλλεται πλέον στο επίπεδο του πυριτίου. Κατά τη διάρκεια της παρουσίασης Intelligent Strategy Launch, η BYD προχώρησε στην επίσημη αποκάλυψη του Xuanji A3. Πρόκειται για το πρώτο chip υποβοήθησης οδήγησης (ADAS) αρχιτεκτονικής 4nm το οποίο σχεδιάζεται και αναπτύσσεται εξ ολοκλήρου in-house από την κινεζική αυτοκινητοβιομηχανία. Το συγκεκριμένο hardware προορίζεται για άμεση μαζική παραγωγή, καταργώντας την παραδοσιακή εξάρτηση των κατασκευαστών από εταιρείες τεχνολογίας και ημιαγωγών.

Το Xuanji A3 εξασφαλίζει συνδυαστική επεξεργαστική ισχύ άνω των 2.100 TOPS μέσω διάταξης τριών πυρήνων, υποστηρίζοντας τεχνολογίες αυτόνομης οδήγησης Level 3 και Level 4. Η συγκεκριμένη αρχιτεκτονική βρίσκεται ήδη σε φάση μαζικής παραγωγής.

Η μετάβαση στα 4nm αποτελεί ένα κομβικό τεχνολογικό όριο. Επιτρέπει την τοποθέτηση δισεκατομμυρίων επιπλέον τρανζίστορ στον ίδιο διαθέσιμο χώρο της μητρικής πλακέτας του οχήματος, αυξάνοντας δραματικά την ταχύτητα επεξεργασίας δεδομένων από τους αισθητήρες LiDAR, τις κάμερες υψηλής ανάλυσης και τα συστήματα ραντάρ υπερήχων. Αυτή η ταχύτητα είναι απολύτως απαραίτητη για τη λήψη αποφάσεων σε κλάσματα δευτερολέπτου, προκειμένου να καταστεί εφικτή και ασφαλής η αυτόνομη οδήγηση Level 3 (όπου ο οδηγός μπορεί να αποσπάσει την προσοχή του υπό συγκεκριμένες συνθήκες) και Level 4.

Ποια είναι τα οφέλη της καθετοποιημένης παραγωγής (in-house) για τη BYD;

Η καθετοποιημένη παραγωγή επιτρέπει στη BYD τον απόλυτο έλεγχο ολόκληρης της εφοδιαστικής αλυσίδας των συστημάτων υποβοήθησης οδήγησης. Σχεδιάζοντας το Xuanji A3 εσωτερικά, η εταιρεία αποφεύγει τις προμήθειες από τρίτους, συμπιέζοντας το τελικό κόστος κατασκευής. Αυτό εξασφαλίζει αυξημένα περιθώρια κέρδους και τη δυνατότητα τοποθέτησης premium τεχνολογιών σε φθηνότερα ηλεκτρικά οχήματα.

Η αγορά των αυτοκινητικών ημιαγωγών, και ειδικότερα αυτών που διαχειρίζονται το σύστημα Navigate on Autopilot (NOA), κυριαρχείται παραδοσιακά από λύσεις όπως το Nvidia Orin ή τα συστήματα της Horizon Robotics. Κατασκευάζοντας όχι μόνο τις μπαταρίες και τους ηλεκτροκινητήρες, αλλά πλέον και τον «εγκέφαλο» του οχήματος, η BYD καθίσταται πρακτικά άτρωτη απέναντι σε μελλοντικές ελλείψεις μικροτσίπ ή γεωπολιτικούς περιορισμούς. Η καθετοποίηση αυτή μεταφράζεται άμεσα στον τελικό καταναλωτή μέσω επιθετικής τιμολογιακής πολιτικής.

Πώς λειτουργεί το σύστημα God's Eye ADAS στην πράξη;

Το σύστημα God's Eye ADAS είναι η αποκλειστική πλατφόρμα λογισμικού προηγμένης υποβοήθησης οδήγησης της BYD. Όταν λειτουργεί σε συνδυασμό με τη νέα αρχιτεκτονική του Xuanji A3 chip, πετυχαίνει διπλασιασμό (100% αύξηση) στην αποδοτικότητα της υπολογιστικής ισχύος. Το λογισμικό αναλύει ακαριαία τον όγκο δεδομένων των αισθητήρων, ελαχιστοποιώντας την καθυστέρηση (latency) στις εντολές του συστήματος διεύθυνσης.

Η αρμονική συνύπαρξη hardware και software (αμφότερα ανεπτυγμένα από την ίδια εταιρεία) εξαλείφει τα γνωστά προβλήματα ασυμβατότητας. Σε πολλά ανταγωνιστικά οχήματα, όπου το λογισμικό μιας εταιρείας προσπαθεί να «επικοινωνήσει» με τον επεξεργαστή μιας άλλης, παρατηρούνται απώλειες δεδομένων ή αυξημένες απαιτήσεις μνήμης. Η προσέγγιση της BYD εξασφαλίζει ότι κάθε κύκλος του ρολογιού στον επεξεργαστή των 4nm αφιερώνεται αυστηρά στην επεξεργασία της χωρικής αντίληψης του οχήματος, καθιστώντας την πλοήγηση ακριβέστερη.

Ποιος είναι ο αντίκτυπος στην αυτονομία και τη διαχείριση θερμότητας;

Η κατασκευή του chip στα 4nm μειώνει ραγδαία την παραγωγή θερμότητας και τις ενεργειακές απαιτήσεις της κεντρικής μονάδας. Αυτό περιορίζει τη λεγόμενη «παρασιτική κατανάλωση» ρεύματος από τη μπαταρία, αυξάνοντας την πραγματική αυτονομία του οχήματος. Λιγότερη εκλυόμενη θερμότητα σημαίνει μικρότερη ανάγκη για ενεργή ψύξη πίσω από το ταμπλό.

Ένα σταθερό πρόβλημα προηγούμενων κεντρικών υπολογιστών αυτόνομης οδήγησης ήταν η έντονη εκπομπή θερμότητας στην περιοχή της κονσόλας κατά τη διάρκεια συνεχούς χρήσης του Autopilot σε μεγάλες διαδρομές. Σε συνθήκες πραγματικής οδήγησης, ειδικά στο ζεστό κλίμα της Νότιας Ευρώπης το καλοκαίρι, η διαρκής λειτουργία εκατοντάδων αισθητήρων απαιτεί συνεχή ψύξη της πλακέτας, γεγονός που θέτει σε λειτουργία συμπιεστές και ανεμιστήρες, μειώνοντας άμεσα το διαθέσιμο φορτίο της μπαταρίας. Το Xuanji A3, χάρη στη λιθογραφία των 4nm, λύνει πρακτικά αυτό το ζήτημα: λειτουργεί πολύ πιο ψυχρά, εξοικονομώντας πολύτιμα kW από την κύρια μπαταρία Blade Battery 2.0, διατηρώντας ακέραια την εμπειρία οδήγησης.

Η παράλληλη εξέλιξη της έξυπνης καμπίνας με το BYD9000

Πέραν της υποβοήθησης οδήγησης, η BYD ενισχύει και το οικοσύστημα της καμπίνας. Το νέο in-house chip BYD9000, βασισμένο στην αρχιτεκτονική Arm v9 και εξοπλισμένο με ενσωματωμένο 5G baseband, προορίζεται για το infotainment. Με σκορ που αγγίζει τα 1.15 εκατομμύρια πόντους στο AnTuTu Car Edition, εξασφαλίζει άμεση απόκριση της οθόνης αφής, ταχεία εκτέλεση AI αλγορίθμων πολυμέσων και ομαλή λειτουργία πολλαπλών συνδεδεμένων οθονών.