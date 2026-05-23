Νέα αυτοκίνητα: Προεγκατάσταση συστήματος αλκοολόμετρου από τις 7 Ιουλίου 2026

Σύνοψη

Νέα Ευρωπαϊκή Οδηγία: Από τις 7 Ιουλίου 2026, κανένα νέο αυτοκίνητο δεν θα μπορεί να ταξινομηθεί στην ΕΕ χωρίς την ειδική διεπαφή Alcolock.

Από τις 7 Ιουλίου 2026, κανένα νέο αυτοκίνητο δεν θα μπορεί να ταξινομηθεί στην ΕΕ χωρίς την ειδική διεπαφή Alcolock. Τι είναι η τεχνολογία: Μια τυποποιημένη θύρα που επιτρέπει τη σύνδεση ψηφιακού αλκοολόμετρου με το σύστημα ανάφλεξης του οχήματος.

Μια τυποποιημένη θύρα που επιτρέπει τη σύνδεση ψηφιακού αλκοολόμετρου με το σύστημα ανάφλεξης του οχήματος. Όχι καθολικό μπλοκάρισμα: Η προεγκατάσταση είναι υποχρεωτική για τους κατασκευαστές, αλλά η τοποθέτηση της ίδιας της συσκευής εξαρτάται από την εθνική νομοθεσία κάθε χώρας.

Η προεγκατάσταση είναι υποχρεωτική για τους κατασκευαστές, αλλά η τοποθέτηση της ίδιας της συσκευής εξαρτάται από την εθνική νομοθεσία κάθε χώρας. Παράλληλα μέτρα: Μαζί ενεργοποιούνται οι αναβαθμισμένες λειτουργίες του «μαύρου κουτιού» (EDR) και τα φώτα έκτακτης πέδησης.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση προχωρά στην εφαρμογή της επόμενης φάσης του Γενικού Κανονισμού Ασφάλειας Οχημάτων (GSR), φέρνοντας στο προσκήνιο μια τεχνολογική προσθήκη που αλλάζει τα δεδομένα στην παραγωγή των αυτοκινήτων. Από τις 7 Ιουλίου 2026, όλα τα νέα οχήματα που βγαίνουν από τις γραμμές παραγωγής και προορίζονται για τις αγορές των κρατών-μελών, συμπεριλαμβανομένης της Ελλάδας, πρέπει να διαθέτουν εργοστασιακή προεγκατάσταση για σύστημα αλκοολόμετρου, γνωστό στον κλάδο ως Alcolock.

Η συγκεκριμένη ρύθμιση δεν αποτελεί ξαφνική απόφαση, καθώς η σχετική υποδομή είχε αρχίσει να συζητείται και να ενσωματώνεται σταδιακά σε επίπεδο εγκρίσεων τύπου. Ωστόσο, η έλευση του Ιουλίου ορίζει το ορόσημο όπου κανένα επιβατικό ΙΧ, φορτηγό ή λεωφορείο δεν θα μπορεί να λάβει άδεια πρώτης κυκλοφορίας εάν δεν φέρει τη συγκεκριμένη ψηφιακή και ηλεκτρική αναμονή.

Τι είναι η διεπαφή Alcolock και πώς λειτουργεί

Η τεχνολογία πίσω από τη διάταξη αυτή αφορά μια τυποποιημένη θύρα διασύνδεσης. Οι κατασκευαστές αυτοκινήτων υποχρεούνται να τροποποιήσουν τις ηλεκτρονικές αρχιτεκτονικές των οχημάτων τους, ώστε να υπάρχει μια έτοιμη υποδοχή "plug and play".

Στην υποδοχή αυτή μπορεί να συνδεθεί μια συσκευή μέτρησης της αναπνοής (αλκοολόμετρο). Εάν το σύστημα ενεργοποιηθεί, ο οδηγός είναι υποχρεωμένος να φυσήξει στο ειδικό στόμιο πριν θέσει σε λειτουργία τον κινητήρα. Το αλκοολόμετρο αναλύει το δείγμα αέρα και, εάν τα επίπεδα αλκοόλ βρίσκονται πάνω από το νόμιμο όριο που έχει οριστεί, στέλνει σήμα στην κεντρική μονάδα ελέγχου (ECU) του αυτοκινήτου, η οποία με τη σειρά της κλειδώνει τη μίζα και εμποδίζει την εκκίνηση.

Είναι κρίσιμο να διευκρινιστεί ότι η Ευρωπαϊκή Οδηγία επιβάλλει την ύπαρξη της προεγκατάστασης και όχι της ίδιας της συσκευής του αλκοολόμετρου. Οι αγοραστές καινούργιων αυτοκινήτων δεν θα βλέπουν ένα σωληνάκι να κρέμεται από το ταμπλό τους, ούτε θα απαιτείται έλεγχος για να ξεκινήσουν για την καθημερινή τους μετακίνηση.

Ο ρόλος των εθνικών κυβερνήσεων και οι στόχοι του μέτρου

Η απόφαση για το ποιος, πότε και πώς θα χρησιμοποιεί τη συσκευή Alcolock μετατίθεται αποκλειστικά στις εθνικές νομοθεσίες των κρατών-μελών. Σύμφωνα με τα στοιχεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ ευθύνεται για περίπου το 25% των θανατηφόρων τροχαίων ατυχημάτων στους ευρωπαϊκούς δρόμους.

Η ύπαρξη μιας έτοιμης, εργοστασιακής υποδομής λύνει το τεχνικό πρόβλημα της εκ των υστέρων μετατροπής ενός οχήματος. Έτσι, οι αρχές κάθε χώρας μπορούν να επιβάλλουν την τοποθέτηση της συσκευής Alcolock σε συγκεκριμένες ομάδες:

Επαγγελματίες οδηγούς: Εταιρείες logistics, στόλοι λεωφορείων και ταξί μπορούν να διασφαλίσουν ότι οι υπάλληλοί τους οδηγούν απολύτως νηφάλιοι. Καθ' έξιν παραβάτες: Τα δικαστήρια ή οι αρχές έκδοσης αδειών θα μπορούν, αντί για πλήρη αφαίρεση διπλώματος, να επιτρέπουν την οδήγηση μόνο με την προϋπόθεση ότι ο παραβάτης θα εγκαταστήσει Alcolock στο ιδιωτικό του όχημα με δικά του έξοδα.

Μελέτες του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Ασφάλειας Μεταφορών (ETSC) δείχνουν ότι η χρήση τέτοιων συστημάτων μειώνει τα ποσοστά υποτροπής έως και 95% σε σχέση με τα παραδοσιακά μέτρα, όπως τα πρόστιμα ή η προσωρινή αφαίρεση της άδειας οδήγησης.

Παράλληλες αλλαγές στον εξοπλισμό ασφαλείας

Η ενσωμάτωση της αναμονής Alcolock δεν έρχεται μεμονωμένα. Το πακέτο προδιαγραφών που τίθεται σε ισχύ περιλαμβάνει την υποχρεωτική παρουσία του εξελιγμένου Καταγραφέα Δεδομένων Συμβάντος (Event Data Recorder - EDR), του γνωστού «μαύρου κουτιού». Το σύστημα αυτό καταγράφει κρίσιμες παραμέτρους (ταχύτητα, κλίση, χρήση ζώνης, πίεση φρένου) 30 δευτερόλεπτα πριν και 10 δευτερόλεπτα μετά από μια σύγκρουση, ενώ πλέον περιλαμβάνει και πιο ακριβή δεδομένα για τις εκπομπές ρύπων.

Επιπλέον, καθιερώνεται το προσαρμοζόμενο σήμα φρεναρίσματος έκτακτης ανάγκης (Emergency Stop Signal). Όταν το όχημα επιβραδύνει απότομα με ταχύτητα άνω των 50 χλμ/ώρα, τα πίσω φώτα stop δεν θα μένουν σταθερά αναμμένα, αλλά θα αναβοσβήνουν με μεγάλη συχνότητα για να προειδοποιήσουν έγκαιρα τους οδηγούς που ακολουθούν, μειώνοντας την πιθανότητα καραμπόλας.

*Μπορείτε πλέον να προσθέσετε το Techgear.gr ως Προτιμώμενη Πηγή ενημέρωσης για τις αναζητήσεις σας στο Google Search!