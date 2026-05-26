Ferrari Luce: Το πρώτο ηλεκτρικό supercar της εταιρείας με σχεδιασμό από τον Jony Ive!

Σύνοψη

Ιστορικό Ορόσημο: Η Ferrari Luce αποτελεί το πρώτο αμιγώς ηλεκτρικό μοντέλο παραγωγής στην ιστορία της μάρκας από το Maranello.

Η Ferrari Luce αποτελεί το πρώτο αμιγώς ηλεκτρικό μοντέλο παραγωγής στην ιστορία της μάρκας από το Maranello.

Το αμάξωμα και το εσωτερικό φέρουν την υπογραφή του Sir Jony Ive και της σχεδιαστικής εταιρείας του, LoveFrom.

Εξοπλίζεται με τρεις ηλεκτροκινητήρες συνολικής απόδοσης άνω των 1.000 ίππων, προσφέροντας αυτονομία 500 χιλιομέτρων (κύκλος WLTP).

Εκτενής χρήση τιτανίου, ανακυκλωμένου αλουμινίου και αεροπορικού κρύσταλλου, με πλήρη απουσία φυσικών διακοπτών στο ταμπλό.

Η αυτοκινητοβιομηχανία διανύει τη φάση της πλήρους εξηλεκτρίσης, και η Ferrari προχώρησε στα επίσημα αποκαλυπτήρια του δικού της αμιγώς ηλεκτρικού οράματος. Η Ferrari Luce δεν αποτελεί απλώς την αλλαγή του κινητήριου συνόλου από εσωτερικής καύσης σε μπαταρία, αλλά τον επαναπροσδιορισμό της αλληλεπίδρασης μεταξύ οδηγού και μηχανής. Για την υλοποίηση αυτού του εγχειρήματος, η εταιρεία από το Maranello συνεργάστηκε στενά με τον Jony Ive, τον πρώην Chief Design Officer της Apple, και την ομάδα του στην LoveFrom.

Το αποτέλεσμα είναι ένα όχημα που παντρεύει την ιταλική μηχανολογική παράδοση με τον βιομηχανικό μινιμαλισμό της Silicon Valley, εστιάζοντας εξίσου στην αεροδυναμική απόδοση και στη ριζική απλοποίηση της εμπειρίας χρήσης.

Τι είναι η Ferrari Luce και ποια τα τεχνικά χαρακτηριστικά της;

Η Ferrari Luce είναι το πρώτο αμιγώς ηλεκτρικό supercar της ιταλικής αυτοκινητοβιομηχανίας. Συνδυάζει προηγμένη αεροδυναμική, αρχιτεκτονική μπαταρίας 800V και τρεις ηλεκτροκινητήρες συνολικής απόδοσης άνω των 1.000 ίππων, επιτυγχάνοντας αυτονομία 500 χιλιομέτρων. Ο σχεδιασμός της φέρει την υπογραφή του Jony Ive, εγκαινιάζοντας μια νέα, ψηφιοποιημένη και μινιμαλιστική αισθητική κατεύθυνση για την εταιρεία.

Παρά το συνολικό βάρος των 2.260 κιλών, η απόλυτη αεροδυναμική υπεροχή (με τον χαμηλότερο συντελεστή οπισθέλκουσας στην ιστορία της εταιρείας) και η προηγμένη αρχιτεκτονική των 800V επιτρέπουν στη Ferrari Luce να καταγράφει καταιγιστικές επιδόσεις. Το σύστημα μετάδοσης κίνησης αποτελείται από τέσσερις συγχρονισμένους ηλεκτροκινητήρες μόνιμου μαγνήτη με ακτινική ροή (radial flux), οι οποίοι αντλούν τεχνογνωσία απευθείας από την F80 και τον μηχανοκίνητο αθλητισμό. Οι κινητήρες αυτοί επιτυγχάνουν μέγιστη ταχύτητα περιστροφής 30.000 rpm στον εμπρός άξονα και 25.500 rpm στον πίσω, αποδίδοντας μέγιστη συνδυαστική ισχύ 1.050 ίππων (cv). Το αποτέλεσμα είναι η επιτάχυνση από στάση στα 100 km/h να ολοκληρώνεται σε μόλις 2,5 δευτερόλεπτα και στα 200 km/h σε 6,8 δευτερόλεπτα, με την τελική ταχύτητα του αμιγώς ηλεκτρικού Grand Tourer να υπερβαίνει τα 310 km/h.

Κινητήριο Σύνολο: Τρεις ηλεκτροκινητήρες (ένας στον εμπρός άξονα, δύο στον πίσω - Torque Vectoring).

Τρεις ηλεκτροκινητήρες (ένας στον εμπρός άξονα, δύο στον πίσω - Torque Vectoring).

Εκτιμώμενη άνω των 1.000 ίππων.

Μπαταρία 95 kWh με αρχιτεκτονική 800V για υπερταχεία φόρτιση (10-80% σε κάτω από 18 λεπτά).

Έως 500 χιλιόμετρα βάσει του προτύπου WLTP.

Η προσέγγιση της Ferrari στον τομέα του ήχου για την αμιγώς ηλεκτρική Luce παραμένει αυστηρά αυθεντική και λειτουργική, καταρρίπτοντας ολοκληρωτικά τον μύθο του «αθόρυβου» EV. Αντί για την προσομοίωση τεχνητών ήχων από κινητήρες εσωτερικής καύσης, το σύστημα συλλαμβάνει τα πραγματικά ηχητικά κύματα από τις ηλεκτρομηχανικές δονήσεις των αξόνων, τα οποία εξισορροπούνται και ενισχύονται (τόσο εξωτερικά όσο και εσωτερικά) προκειμένου να προσφέρουν φυσική, οργανική ακουστική ανάδραση κατά την παραμετροποίηση της ροπής.

Παράλληλα, στον τομέα της ψυχαγωγίας, η καμπίνα εξοπλίζεται με ένα κορυφαίο ηχοσύστημα 21 ηχείων και ενισχυτή 24 καναλιών συνολικής απόδοσης 3.000W. Ενσωματώνοντας την πατενταρισμένη τεχνολογία Ferrari Audio Signature, το σύστημα διαθέτει έξι εξειδικευμένα προφίλ ακρόασης (Studio, Concerto, Immersive, Opera, Electronic και Solo), με την ακουστική κάθε οχήματος να μετριέται και να πιστοποιείται μεμονωμένα στο εργοστάσιο για την εξασφάλιση της απόλυτης υψηλής πιστότητας (High-Fidelity).

Η σχεδιαστική φιλοσοφία του Jony Ive στο αμάξωμα

Το εξωτερικό της Ferrari Luce διαφοροποιείται αισθητά από τα τρέχοντα μοντέλα όπως η SF90 XX ή η 296 GTB. Ο Jony Ive εφάρμοσε την αρχή της "αφαιρετικής σχεδίασης”, με τους αεραγωγούς αντί να αποτελούν επιθετικά σχεδιαστικά στοιχεία, να είναι πλήρως ενσωματωμένοι στις ρευστές γραμμές του αμαξώματος, εξυπηρετώντας αποκλειστικά τη διαχείριση της θερμότητας της μπαταρίας και την παραγωγή κάθετης δύναμης.

Η εκτενής χρήση ενός ενιαίου, πανοραμικού κρυστάλλου που ξεκινά από το καπό και καταλήγει στο πίσω μέρος του οχήματος, δημιουργεί την ψευδαίσθηση μιας "γυάλινης σταγόνας". Η απουσία εμφανών χειρολαβών και οι κρυφοί αισθητήρες LiDAR για τα συστήματα υποβοήθησης οδήγησης (ADAS) ενισχύουν τον αεροδυναμικό συντελεστή οπισθέλκουσας, μεγιστοποιώντας παράλληλα την αυτονομία.

Μινιμαλισμός και τεχνολογική ολοκλήρωση στην καμπίνα

Η σχεδίαση της καμπίνας στη νέα Ferrari Luce επαναπροσδιορίζει τον όρο «οδηγοκεντρικότητα», φέροντας την ισχυρή σχεδιαστική υπογραφή της ομάδας LoveFrom (Jony Ive και Marc Newson). Απομακρυνόμενη από τον στείρο εντυπωσιασμό των μεγάλων οθονών, η Luce υιοθετεί μια αρχιτεκτονική «εκλεπτυσμένης απλότητας».

Κεντρικό σημείο αναφοράς αποτελεί το τριάκτινο τιμόνι, το οποίο έχει σμιλευτεί από ένα ενιαίο κομμάτι 100% ανακυκλωμένου αλουμινίου, διαθέτοντας ανοδιωμένο φινίρισμα, γυάλινες λεπτομέρειες και δερμάτινη επένδυση, προσφέροντας κορυφαία απτική αίσθηση. Ο πίνακας οργάνων (binnacle) αποτελεί μια πολυεπίπεδη διάταξη που συγχωνεύει την ψηφιακή πληροφορία με τα μηχανικά όργανα, ενώ το «Multigraph» προσθέτει μια αναλογική πινελιά πολυτέλειας, συνδυάζοντας μηχανικούς δείκτες με ψηφιακό υπόβαθρο (για ένδειξη χρόνου, πυξίδας ή χρονομέτρου 60 δευτερολέπτων).

Η κεντρική κονσόλα λειτουργεί ως μια αυτόνομη, αιωρούμενη μονάδα, ντυμένη με premium ιταλικό δέρμα και Alcantara, η οποία ενσωματώνει έναν επιλογέα ταχυτήτων από ανοδιωμένο αλουμίνιο. Επιπλέον, για την ενίσχυση της εργονομίας και της ασφάλειας κατά την οδήγηση, βασικές λειτουργίες όπως ο κλιματισμός, η ταχύτητα του ανεμιστήρα και η θέρμανση/αερισμός των καθισμάτων ελέγχονται αποκλειστικά από φυσικούς διακόπτες άμεσης πρόσβασης, αφήνοντας τις δευτερεύουσες ρυθμίσεις για την ψηφιακή οθόνη.

Η διάδραση γίνεται κυρίως μέσω απτικών επιφανειών στο τιμόνι, κατασκευασμένων από κατεργασμένο τιτάνιο, οι οποίες προσφέρουν ακριβή μηχανική ανάδραση σε κάθε πίεση. Το λειτουργικό σύστημα (OS) της Luce είναι in-house ανάπτυξη της Ferrari, βελτιστοποιημένο για άμεση απόκριση, ελαχιστοποιώντας την απόσπαση προσοχής κατά την οδήγηση σε υψηλές ταχύτητες.

Το αποτέλεσμα είναι μια πενταθέσια, ευρύχωρη καμπίνα που λειτουργεί λιγότερο ως ένα τυπικό cockpit supercar και περισσότερο ως ένα αριστούργημα προηγμένου βιομηχανικού σχεδιασμού.

Διαθεσιμότητα και τιμή της Ferrari Luce

Η Ferrari Luce στοχεύει στην κορυφή της κατηγορίας των ηλεκτρικών hypercars/supercars, ανταγωνιζόμενη προτάσεις όπως η Rimac Nevera. Η παραγωγή της θα είναι περιορισμένη και η διάθεση της στην ευρωπαϊκή αγορά θα ξεκινήσει το τέταρτο τρίμηνο του 2026, με την τιμή εκκίνησης στα 550.000 ευρώ.

