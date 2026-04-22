Νέα μπαταρία ηλεκτρικών οχημάτων της CATL φορτίζει από 10% στο 98% μέσα σε 6.5 λεπτά!

Σύνοψη

Η CATL παρουσίασε την 3η γενιά της μπαταρίας LFP (φωσφορικού σιδήρου-λιθίου) με την ονομασία Shenxing, η οποία φορτίζει από 10% έως 98% σε μόλις 6 λεπτά και 27 δευτερόλεπτα.

Η νέα μπαταρία ξεπερνά ξεκάθαρα σε ταχύτητα φόρτισης την πρόσφατη Blade Battery 2.0 της BYD, εδραιώνοντας την κυριαρχία της CATL.

Διατηρεί το 90% της χωρητικότητάς της μετά από 1.000 κύκλους υπερταχείας φόρτισης, ακυρώνοντας τον φόβο της ταχείας φθοράς των στοιχείων.

Σε ακραίες συνθήκες ψύχους (-30°C), η φόρτιση (20% - 98%) ολοκληρώνεται σε 9 λεπτά χάρη στο εξελιγμένο σύστημα αυτοθέρμανσης.

Η εσωτερική αντίσταση έχει μειωθεί στο ρεκόρ των 0,25 milliohms, εξασφαλίζοντας ελάχιστη παραγωγή θερμότητας.

Για τους οδηγούς ηλεκτρικών οχημάτων, η τεχνολογία αυτή αναμένεται να μειώσει τον χρόνο παραμονής στους σταθμούς φόρτισης κάτω από τον χρόνο που απαιτείται για την αγορά ενός καφέ.

Η βιομηχανία της ηλεκτροκίνησης διανύει ένα στάδιο ραγδαίων τεχνολογικών εξελίξεων. Κατά τη διάρκεια του Super Tech Day στο Πεκίνο, η Contemporary Amperex Technology Co., Limited (CATL) παρουσίασε την τρίτη γενιά της μπαταρίας λιθίου-φωσφορικού σιδήρου (LFP), γνωστή ως Shenxing. Τα επίσημα τεχνικά δεδομένα καταγράφουν κορυφαίες επιδόσεις στην ταχύτητα αναπλήρωσης ενέργειας, επαναπροσδιορίζοντας τα φυσικά όρια των μπαταριών LFP.

Η ανακοίνωση έρχεται ως άμεση απάντηση στον βασικό ανταγωνιστή της, τη BYD, η οποία παρουσίασε πρόσφατα τη Blade Battery 2.0 (με χρόνο φόρτισης στα 9 λεπτά). Η υπέρβαση των περιορισμών που αφορούν τη διαχείριση της θερμότητας και την εσωτερική αντίσταση κατά την ταχυφόρτιση (DC fast charging) αποτελεί το κεντρικό στοιχείο της νέας αρχιτεκτονικής.

Η νέα LFP μπαταρία Shenxing 3ης γενιάς της CATL φορτίζει από το 10% έως το 98% της χωρητικότητάς της σε ακριβώς 6 λεπτά και 27 δευτερόλεπτα. Η διαδικασία αναπλήρωσης από το 10% στο 80% διαρκεί μόλις 3 λεπτά και 44 δευτερόλεπτα, καταρρίπτοντας τα υφιστάμενα παγκόσμια ρεκόρ και προσφέροντας τη βέλτιστη λύση για τις ανάγκες των ηλεκτρικών οχημάτων μεγάλων αποστάσεων.

Τα αναλυτικά δεδομένα φόρτισης, βάσει των μετρήσεων της CATL, διαμορφώνονται ως εξής:

10% έως 35%: 1 λεπτό.

10% έως 80%: 3 λεπτά και 44 δευτερόλεπτα.

10% έως 98%: 6 λεπτά και 27 δευτερόλεπτα.

Λειτουργία σε ακραίο ψύχος (-30°C): Φόρτιση από το 20% έως το 98% σε 9 λεπτά.

Ποιες τεχνολογικές καινοτομίες επιτρέπουν την υπερταχεία φόρτιση της CATL Shenxing;

Η επίδοση της Shenxing 3ης γενιάς οφείλεται στη δραστική μείωση της εσωτερικής αντίστασης, η οποία καταγράφει το ιστορικό χαμηλό των 0,25 milliohms — νούμερο κατά 50% μικρότερο από τον μέσο όρο της βιομηχανίας. Παράλληλα, η επιφάνεια ψύξης της κυψέλης έχει τετραπλασιαστεί, διασφαλίζοντας χαμηλές θερμοκρασίες λειτουργίας και ελαχιστοποίηση της θερμικής καταπόνησης κατά τη ροή ρεύματος.

Η κύρια φυσική πρόκληση της φόρτισης με ρυθμό 10C είναι η ακραία παραγωγή θερμότητας, η οποία ιστορικά οδηγούσε σε υποβάθμιση της διάρκειας ζωής των στοιχείων (μέσω δημιουργίας δενδριτών στο λίθιο) και σε ραγδαία μείωση της ωφέλιμης χωρητικότητας. Η CATL πέτυχε να βελτιστοποιήσει την αγωγιμότητα των ηλεκτρολυτών και να ενισχύσει τα υλικά της ανόδου, ώστε να δέχονται το ηλεκτρικό φορτίο άμεσα, χωρίς να παρατηρούνται δομικές φθορές.

Σύμφωνα με τα εργαστηριακά δεδομένα της εταιρείας, η νέα μπαταρία διατηρεί άνω του 90% της αρχικής της χωρητικότητας ακόμα και μετά από 1.000 πλήρεις κύκλους υπερταχείας φόρτισης. Το συγκεκριμένο στατιστικό αποδεικνύει πως η πρωτοφανής ταχύτητα δεν επιτεύχθηκε εις βάρος της μακροζωίας του hardware, που παραμένει ένα από τα βασικά ζητούμενα των καταναλωτών. Επιπρόσθετα, το ενσωματωμένο σύστημα αυτοθέρμανσης της μπαταρίας μέσω παλμών επιλύει το παραδοσιακό μειονέκτημα των μπαταριών χημείας LFP στις πολύ χαμηλές θερμοκρασίες. Ακόμη και στους -30°C, η μπαταρία προθερμαίνεται άμεσα και δέχεται υψηλά φορτία, καθιστώντας την απολύτως αξιόπιστη. Παράλληλα με τη Shenxing, η CATL παρουσίασε και την 3η γενιά της μπαταρίας Qilin (η οποία βασίζεται σε χημεία NCM) και υπόσχεται ενεργειακή πυκνότητα 280 Wh/kg και αυτονομία που αγγίζει τα 1.000 χιλιόμετρα.

Πώς επηρεάζει η νέα τεχνολογία της CATL την ελληνική αγορά ηλεκτροκίνησης;

Η άφιξη ηλεκτρικών οχημάτων εξοπλισμένων με την μπαταρία Shenxing 3ης γενιάς στην Ελλάδα αναμένεται να μειώσει δραστικά τους χρόνους αναμονής στους σταθμούς DC φόρτισης. Καθώς οι χρόνοι παραμονής θα πέσουν αυστηρά κάτω από τα 10 λεπτά, η χρήση των σταθμών κατά μήκος του εθνικού οδικού δικτύου θα βελτιστοποιηθεί πλήρως, εξυπηρετώντας πολλαπλάσια οχήματα ανά ώρα.

Στην ελληνική πραγματικότητα, όπου η διείσδυση των EV αυξάνεται σταθερά αλλά οι υφιστάμενες υποδομές στους κεντρικούς οδικούς άξονες δέχονται υψηλή πίεση κατά τις περιόδους αιχμής, η ταχύτητα των 6,5 λεπτών αλλάζει ριζικά τα δεδομένα του ταξιδιού. Αντί ο οδηγός να αναγκάζεται να προγραμματίσει ένα υποχρεωτικό διάλειμμα 30-40 λεπτών για να ανακτήσει την απαραίτητη ενέργεια ώστε να ολοκληρώσει τη διαδρομή Αθήνα-Θεσσαλονίκη, η στάση ευθυγραμμίζεται πλέον χρονικά με τον απλό ανεφοδιασμό σε πρατήριο υγρών καυσίμων.

Ωστόσο, προκειμένου να αξιοποιηθεί στο 100% η ταχύτητα φόρτισης της Shenxing 3ης γενιάς, το εγχώριο δίκτυο πρέπει να αναβαθμιστεί μαζικά. Οι τρέχοντες ταχυφορτιστές των 50 kW ή ακόμη και των 120-150 kW δεν επαρκούν επ' ουδενί για να αποδώσουν τον μέγιστο ρυθμό που υποστηρίζει το hardware της CATL. Για τη φόρτιση μπαταριών με ρυθμό 10C απαιτούνται φορτιστές υπερυψηλής ισχύος (hyperchargers) ικανοί να παρέχουν 350 kW έως 500 kW. Η σταδιακή ενσωμάτωση τέτοιων προηγμένων κυψελών σε προσιτά μοντέλα παραγωγής πρόκειται να ασκήσει ισχυρή πίεση στους παρόχους δικτύων (CPOs) στην Ελλάδα, απαιτώντας άμεσες επενδύσεις σε ταχύτερα τερματικά, διασφαλίζοντας παράλληλα τη σταθερότητα του τοπικού δικτύου ηλεκτροδότησης. Για τον σκοπό αυτό, η ίδια η CATL ανακοίνωσε επενδύσεις για την εγκατάσταση 4.000 σταθμών υπερταχείας φόρτισης έως το τέλος του έτους παγκοσμίως.