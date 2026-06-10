BYD Flash Charging: Το νέο δίκτυο φορτιστών 1500kW έρχεται στην Ευρώπη για 10-70% σε 5 λεπτά!

Σύνοψη

Ανάπτυξη νέων σταθμών ταχυφόρτισης "Flash Charging" 1500kW, οι οποίοι προσφέρουν τριπλάσια ισχύ σε σύγκριση με τους ισχυρότερους υπάρχοντες φορτιστές (όπως οι V4 Superchargers της Tesla).

Η φόρτιση από το 10% έως το 70% ολοκληρώνεται σε μόλις 5 λεπτά για οχήματα με τη νέα Blade Battery 2.0, όπως το Denza Z9 GT.

Η τιμή ανά kWh αναμένεται να διατηρηθεί κάτω από τα 0,60€, χάρη στη χρήση τοπικών μπαταριών αποθήκευσης που φορτίζουν τη νύχτα με χαμηλότερες χρεώσεις ρεύματος.

Στόχος η εγκατάσταση 300 μονάδων στο Ηνωμένο Βασίλειο έως το 2026 και συνολικά 3.000 σταθμών στην Ευρώπη έως το 2027, με υποστήριξη για όλα τα EV μέσω βύσματος CCS2.

Το σύστημα δεν επιβαρύνει το τοπικό δίκτυο, καθώς αντλεί ισχύ από τις ενσωματωμένες μπαταρίες (BESS), επιτρέποντας ευκολότερη εγκατάσταση σε περιοχές με αδύναμες ηλεκτρικές υποδομές.

Η ταχύτητα φόρτισης και η επάρκεια των υποδομών παραμένουν τα βασικά κριτήρια για την οριστική μετάβαση στην ηλεκτροκίνηση. Η BYD, αναγνωρίζοντας τις τεχνικές απαιτήσεις της ευρωπαϊκής αγοράς, προχωρά στην υλοποίηση του δικτύου Flash Charging. Πρόκειται για ένα τεχνολογικό οικοσύστημα ικανό να παρέχει ισχύ φόρτισης 1500kW, επαναπροσδιορίζοντας τα όρια της ταχυφόρτισης και απειλώντας ευθέως την κυριαρχία του δικτύου Supercharger της Tesla.

Με την εγκατάσταση ήδη των πρώτων σταθμών σε Γερμανία και Ηνωμένο Βασίλειο, η κινεζική αυτοκινητοβιομηχανία ετοιμάζεται για ένα επιθετικό πλάνο επέκτασης, το οποίο προβλέπει 3.000 φορτιστές σε ευρωπαϊκό έδαφος έως το 2027.

Τι είναι οι ταχυφορτιστές Flash Charging της BYD;

Οι ταχυφορτιστές Flash Charging της BYD λειτουργούν μέσω αρχιτεκτονικής υψηλής τάσης 1000V, προσφέροντας δυνατότητα αναπλήρωσης μπαταρίας από 10% έως 70% σε μόλις 5 λεπτά. Ενσωματώνουν τοπικές μονάδες αποθήκευσης ενέργειας (BESS) για την αποφυγή υπερφόρτωσης του δικτύου και χρησιμοποιούν το ευρωπαϊκό πρότυπο βυσμάτων CCS2.

Η ικανότητα παράδοσης 1500kW (ή 1.5 Megawatt) είναι ασύλληπτη για τα σημερινά ευρωπαϊκά δεδομένα, όπου οι ισχυρότεροι φορτιστές περιορίζονται στα 350kW-400kW (π.χ. Ionity, Alpitronic) και οι νεότεροι V4 της Tesla αγγίζουν θεωρητικά τα 500kW. Ωστόσο, η απόδοση αυτού του συστήματος βασίζεται σε δύο πυλώνες.

Ο πρώτος πυλώνας αφορά τον ίδιο τον σταθμό. Οι παραδοσιακοί ταχυφορτιστές αντλούν ενέργεια απευθείας από το δίκτυο, απαιτώντας τεράστιους βιομηχανικούς υποσταθμούς. Η BYD λύνει αυτό το τεχνικό εμπόδιο ενσωματώνοντας Μονάδες Αποθήκευσης Ενέργειας Μπαταρίας (BESS). Το σύστημα αποθήκευσης ESS 370 kWh της BYD φορτίζεται σταδιακά κατά τη διάρκεια της νύχτας (όταν τα τιμολόγια ρεύματος είναι εκτός αιχμής και το δίκτυο δεν πιέζεται). Όταν ένα όχημα συνδεθεί, το ρεύμα των 1500A (1500kW) παρέχεται με τη μορφή "στιγμιαίας έκρηξης" ενέργειας απευθείας από την μπαταρία του σταθμού, και όχι από το ηλεκτρικό δίκτυο του δήμου.

Αυτή η μηχανική προσέγγιση επιτρέπει στην BYD να διατηρήσει το κόστος χρέωσης κάτω από τα 0,60€ σύμφωνα με τον Bono Ge, επικεφαλής της BYD UK, τιμή σημαντικά χαμηλότερη από τα τρέχοντα ευρωπαϊκά δεδομένα ταχυφόρτισης αυτοκινητόδρομων, τα οποία συχνά ξεπερνούν τα 0,75€/kWh.

Ο δεύτερος πυλώνας είναι η τεχνολογία των κυψελών στο ίδιο το αυτοκίνητο. Το σύστημα ξεδιπλώνει τις πλήρεις δυνατότητές του μόνο όταν συνδυάζεται με τη νέα Blade Battery 2.0 της BYD. Χρησιμοποιώντας χημεία φωσφορικού σιδήρου λιθίου (LFP) και τη νέα αρχιτεκτονική ιόντων FlashPass, η μπαταρία υποστηρίζει ρυθμούς φόρτισης 8C έως 10C. Το πρώτο όχημα που εκμεταλλεύεται το πρότυπο είναι το Denza Z9 GT (brand πολυτελείας της BYD), το οποίο κάνει την άφιξή του στην Ευρώπη με μπαταρία 122kWh.

Οι χρόνοι είναι εντυπωσιακοί:

10% έως 70% (Ανάκτηση αρκετών εκατοντάδων χιλιομέτρων) σε μόλις 5 λεπτά .

(Ανάκτηση αρκετών εκατοντάδων χιλιομέτρων) σε μόλις . 10% έως 97% (Ουσιαστικά πλήρης φόρτιση) σε 9 λεπτά .

(Ουσιαστικά πλήρης φόρτιση) σε . Ακόμα και σε ακραίες θερμοκρασίες -30°C, η φόρτιση 20% έως 97% ολοκληρώνεται σε 12 λεπτά, λύνοντας οριστικά το πρόβλημα της θερμικής υποβάθμισης στους χειμερινούς μήνες των βόρειων ευρωπαϊκών χωρών.

Διάθεση, συμβατότητα και ο ευρωπαϊκός χάρτης

Το πλάνο υλοποίησης ξεκινά άμεσα. Το Ηνωμένο Βασίλειο θα δεχθεί 300 φορτιστές σε νευραλγικούς κόμβους, με την εταιρεία να βρίσκεται σε προχωρημένες συζητήσεις με αλυσίδες σούπερ μάρκετ και 40 αντιπροσωπείες που έχουν ήδη την απαιτούμενη αδειοδότηση. Το συνολικό ευρωπαϊκό σχέδιο στοχεύει στην παρουσία 3.000 σημείων Flash Charging έως το 2027, εξασφαλίζοντας ένα σταθμό ανά 50 χιλιόμετρα στους κεντρικούς άξονες μετακίνησης.

Είναι κρίσιμο να σημειωθεί πως το δίκτυο της BYD θα είναι απολύτως "ανοιχτό". Με τη χρήση του τυποποιημένου βύσματος CCS2, ιδιοκτήτες Volkswagen, Tesla, Polestar και οποιουδήποτε άλλου EV θα μπορούν να χρησιμοποιούν τους φορτιστές. Η φυσική διαφορά είναι πως, επειδή η αρχιτεκτονική 400V των περισσότερων σημερινών EV περιορίζει το ρυθμό αποδοχής ενέργειας στα 250kW, αυτά τα οχήματα θα λαμβάνουν τη μέγιστη ενέργεια που επιτρέπει το λογισμικό τους.

Πώς μεταφράζεται αυτό για την ελληνική αγορά;

Η ανάπτυξη του Flash Charging Network είναι εξαιρετικά ελπιδοφόρα για τις απαιτήσεις και τους περιορισμούς της ελληνικής υποδομής. Οι περιορισμένες δυνατότητες του εθνικού δικτύου διανομής ρεύματος συχνά καθυστερούν ή μπλοκάρουν εντελώς την αδειοδότηση και εγκατάσταση ultra-rapid φορτιστών στους αυτοκινητοδρόμους και τις επαρχιακές αρτηρίες.

Η λύση του ενσωματωμένου BESS (Battery Energy Storage System) των 370 kWh παρακάμπτει ριζικά το πρόβλημα, καθώς οι σταθμοί δεν απαιτούν πολυδάπανες υποδομές και αναβαθμίσεις υποσταθμών μέσης τάσης, αφού "απορροφούν" ενέργεια με αργό ρυθμό. Εάν η BYD εντάξει την Ελλάδα στο πλάνο των 3.000 φορτιστών (μέσω των τοπικών της αντιπροσώπων), αυτό θα μεταφραστεί σε άμεση εγκατάσταση ultra-rapid λύσεων σε κομβικά σημεία. Παράλληλα, η στόχευση τιμής κάτω από 0,60€/kWh ασκεί έντονη πίεση στους εγχώριους παρόχους ενέργειας, οι οποίοι για φόρτιση DC άνω των 150kW χρεώνουν συνήθως σημαντικά ακριβότερα.