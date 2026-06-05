Huawei xPixel: Οι νέοι προβολείς αυτοκινήτων προβάλλουν έγχρωμη εικόνα 120 ιντσών!

Σύνοψη

Η Huawei παρουσίασε στο Beijing Auto Show το σύστημα προβολέων xPixel, ικανό για πλήρως έγχρωμη (RGB) προβολή εικόνας.

Το σύστημα μετατρέπει κάθε επιφάνεια σε οθόνη 100 έως 120 ιντσών, κατάλληλη για προβολή ταινιών, βιντεοπαιχνιδιών και ενδείξεων πλοήγησης (AR).

Διαθέτει λειτουργίες δυναμικής προσαρμογής του φωτισμού σε συνθήκες ομίχλης και βροχής, αποτρέποντας τη θάμβωση των απέναντι οδηγών.

Η πρώτη εμπορική εφαρμογή θα γίνει στο Aito M9 SUV, ωστόσο η έλευση του στην Ευρώπη ενδέχεται να συναντήσει νομικά εμπόδια λόγω των αυστηρών ευρωπαϊκών κανονισμών φωτισμού.

Η αυτοκινητοβιομηχανία ενσωματώνει διαρκώς νέες τεχνολογίες αιχμής, επιδιώκοντας να μετατρέψει το όχημα σε έναν πλήρη κόμβο ψυχαγωγίας και η Huawei προχωρά ένα βήμα παραπέρα με το ανανεωμένο σύστημα έξυπνων προβολέων xPixel.

Κατά τη διάρκεια του πρόσφατου Beijing Auto Show, η εταιρεία έκανε επίδειξη του πρώτου συστήματος φωτισμού αυτοκινήτου που προσφέρει πλήρως έγχρωμη (RGB) προβολή, δίνοντας τη δυνατότητα στα μπροστινά φώτα του οχήματος να λειτουργήσουν ως κινητός κινηματογράφος ή ως μια διαδραστική παιχνιδομηχανή με διαγώνιο που αγγίζει τις 120 ίντσες. Εκτός από την προβολή ταινιών και βιντεοπαιχνιδιών, τα φώτα απεικονίζουν δεδομένα πλοήγησης στο οδόστρωμα και προσαρμόζουν αυτόματα τη θερμοκρασία χρώματος ανάλογα με τις εκάστοτε καιρικές συνθήκες (βροχή, ομίχλη).

Η Huawei εξέλισσε την πλατφόρμα XPixel εδώ και αρκετά χρόνια, διαθέτοντας στην αγορά μονόχρωμες εκδόσεις υψηλής ανάλυσης με στόχο τη βελτιστοποίηση της δέσμης φωτός. Η φετινή, ριζική αναβάθμιση εισάγει την τεχνολογία RGB LED ελεγχόμενων pixel που σημαίνει πρακτικά ότι κάθε pixel που εκπέμπεται από τον προβολέα λειτουργεί αυτόνομα και παράγει όλο το φάσμα χρωμάτων.

Η εταιρεία παρουσίασε τρία βασικά σενάρια χρήσης της νέας τεχνολογίας:

Υπαίθριος Κινηματογράφος (Drive-in): Το όχημα μπορεί να σταθμεύσει απέναντι από έναν τοίχο ή μια επίπεδη επιφάνεια και να προβάλλει ταινίες και σειρές σε διαγώνιο 100 έως 120 ιντσών, καταργώντας την ανάγκη για εξωτερικούς φορητούς προβολείς.

Το όχημα μπορεί να σταθμεύσει απέναντι από έναν τοίχο ή μια επίπεδη επιφάνεια και να προβάλλει ταινίες και σειρές σε διαγώνιο 100 έως 120 ιντσών, καταργώντας την ανάγκη για εξωτερικούς φορητούς προβολείς. Διαδραστικό Gaming: Τα φώτα μπορούν να προβάλλουν γραφικά βιντεοπαιχνιδιών απευθείας στο έδαφος μπροστά από το αυτοκίνητο.

Τα φώτα μπορούν να προβάλλουν γραφικά βιντεοπαιχνιδιών απευθείας στο έδαφος μπροστά από το αυτοκίνητο. Επαυξημένη Πραγματικότητα (AR) στην άσφαλτο: Ίσως η πιο ενδιαφέρουσα τεχνολογικά λειτουργία. Το XPixel προβάλλει κατευθυντήρια βέλη (turn-by-turn navigation) πάνω στο οδόστρωμα, υποδεικνύοντας στον οδηγό πού πρέπει να στρίψει.

Πρακτική χρησιμότητα και οδική συμπεριφορά

Πέρα από τις λειτουργίες που μαγνητίζουν το βλέμμα στα σαλόνια αυτοκινήτων, ο πυρήνας του συστήματος XPixel αφορά την ενεργητική ασφάλεια και η πραγματική καινοτομία κρύβεται στη δυναμική αλλαγή της θερμοκρασίας χρώματος. Κατά την οδήγηση σε πυκνή ομίχλη ή έντονη βροχόπτωση, το σύστημα τροποποιεί αυτομάτως τη συχνότητα του φωτός για να επιτύχει μέγιστη διείσδυση στο οπτικό πεδίο. Αυτό επιλύει ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα των σύγχρονων λευκών προβολέων LED, οι οποίοι συχνά αντανακλούν το φως πάνω στα σταγονίδια του νερού, "τυφλώνοντας" τον ίδιο τον οδηγό.

Ταυτόχρονα, μέσω των ενσωματωμένων αισθητήρων και των καμερών του οχήματος, οι προβολείς αναγνωρίζουν τους επερχόμενους οδηγούς ή τους πεζούς. Δημιουργούν ακαριαία "σκοτεινές ζώνες", απενεργοποιώντας συγκεκριμένα pixel, για να αποτρέψουν τη θάμβωση των υπόλοιπων χρηστών του οδικού δικτύου. Παράλληλα, το λογισμικό λαμβάνει δεδομένα από το GPS και το σύστημα διεύθυνσης, προσαρμόζοντας τη γωνία φωτισμού στην καμπυλότητα των επερχόμενων στροφών, φωτίζοντας ουσιαστικά το δρόμο πριν καν ο οδηγός στρίψει το τιμόνι.

Η εφαρμογή και τα νομικά εμπόδια στην Ευρώπη

Η πρώτη εμπορική τοποθέτηση του συστήματος XPixel έχει προγραμματιστεί για την ανανεωμένη έκδοση του Aito M9, ενός premium ηλεκτρικού SUV που δημιουργήθηκε μέσω της συνεργασίας της Huawei με την αυτοκινητοβιομηχανία Seres. Το συγκεκριμένο μοντέλο διατίθεται στην κινεζική αγορά μέσω του δικτύου HIMA (Harmony Intelligent Mobility Alliance).

Ωστόσο, η διαδρομή της συγκεκριμένης τεχνολογίας προς τις ευρωπαϊκές αγορές και, κατ' επέκταση, τη χώρα μας, συνοδεύεται από σημαντικές νομικές και πρακτικές προκλήσεις. Η Κίνα διαθέτει ένα εξαιρετικά ευέλικτο ρυθμιστικό πλαίσιο, επιτρέποντας την ταχεία εφαρμογή τέτοιων λύσεων. Αντίθετα, οι ρυθμιστικές αρχές της Ευρωπαϊκής Ένωσης αντιμετωπίζουν τα προηγμένα συστήματα φωτισμού (Matrix LED, λέιζερ) με αυστηρότητα, αξιολογώντας διαρκώς τον κίνδυνο που επιφέρει η εκθαμβωτική λάμψη τους.

Στην Ελλάδα και την υπόλοιπη Ευρώπη, το ενδεχόμενο να επιτραπεί σε ένα όχημα να προβάλλει έγχρωμα κινούμενα γραφικά (όπως σύμβολα πλοήγησης) στο οδόστρωμα, δημιουργεί ανησυχίες για απόσπαση της προσοχής των άλλων οδηγών. Το πιθανότερο είναι πως οι ευρωπαϊκές εκδόσεις παρόμοιων συστημάτων θα φέρουν "κομμένες" δυνατότητες, περιορίζοντας τη χρήση του υπαίθριου κινηματογράφου αποκλειστικά όταν το όχημα παραμένει ακινητοποιημένο με δεμένο χειρόφρενο.

Τέλος, προκύπτει το ζήτημα του κόστους κτήσης και συντήρησης. Ήδη οι συμβατικοί έξυπνοι προβολείς αποτελούν ένα από τα ακριβότερα εξαρτήματα στα σύγχρονα αυτοκίνητα, μετατρέποντας ακόμη και τις μικρές υλικές ζημιές σε δαπανηρές επισκευές. Η ενσωμάτωση πλήρως έγχρωμων RGB projectors υψηλής ανάλυσης αναμένεται να αυξήσει δραματικά το κόστος αντικατάστασης σε περίπτωση τρακαρίσματος, στοιχείο που θα συμπαρασύρει προς τα πάνω και τα κόστη των ασφαλιστηρίων συμβολαίων, ενώ ίσως καταστήσει τα συγκεκριμένα φωτιστικά σώματα πρωτεύοντα στόχο για κλοπές εξαρτημάτων.