BYD: Νέος ρομποτικός σταθμός 1000kW με ενσωματωμένα φωτοβολταϊκά και φόρτιση στο 70% σε 5 λεπτά

Σύνοψη

Η BYD παρουσίασε στο Άμπου Ντάμπι το πρώτο ολοκληρωμένο σύστημα που συνδυάζει παραγωγή ηλιακής ενέργειας, τοπική αποθήκευση και αυτοματοποιημένη ρομποτική φόρτιση.

Τα οχήματα που διαθέτουν τη συμβατή τεχνολογία μπαταριών φορτίζουν από το 10% στο 70% σε μόλις 5 λεπτά χάρη στο σύστημα Flash Charging, το οποίο επιτυγχάνει παροχή ισχύος έως και 1.500 kW.

Η αρχιτεκτονική του σταθμού συνεργάζεται άμεσα με το λογισμικό Automated Valet Parking, επιτρέποντας στον οδηγό να αποβιβαστεί καθώς το όχημα παρκάρει και συνδέεται αυτόνομα.

Το πλάνο εξάπλωσης της εταιρείας προβλέπει την εγκατάσταση 6.000 ταχυφορτιστών παγκοσμίως μέχρι τα τέλη του 2027, εκ των οποίων οι 3.000 προορίζονται για εγκατάσταση στην ευρωπαϊκή αγορά.

Η BYD προχώρησε στην επίσημη παρουσίαση ενός ολοκληρωμένου οικοσυστήματος φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων στο Άμπου Ντάμπι, το οποίο ενσωματώνει για πρώτη φορά ταυτόχρονες λειτουργίες παραγωγής ηλιακής ενέργειας, τοπικής αποθήκευσης και πλήρως ρομποτικής διαχείρισης.

Η εγκατάσταση αντικατοπτρίζει την επιθετική τεχνολογική κατεύθυνση της εταιρείας για την απόλυτη αυτοματοποίηση των διαδικασιών αναπλήρωσης ενέργειας, εξαλείφοντας εντελώς την ανάγκη φυσικής παρουσίας και χειρωνακτικής εμπλοκής από την πλευρά του οδηγού.

Μέσω του συνδυασμού προηγμένου λογισμικού τεχνητής νοημοσύνης και βιομηχανικής ρομποτικής, η νέα πλατφόρμα επιχειρεί να επιλύσει ουσιαστικά προβλήματα της καθημερινής χρήσης των ηλεκτρικών αυτοκινήτων παρέχοντας ταχύτητες που προσεγγίζουν ή και ξεπερνούν τους χρόνους ανεφοδιασμού των παραδοσιακών κινητήρων εσωτερικής καύσης.

Ο μηχανικός πυρήνας του συστήματος περιστρέφεται γύρω από έναν ειδικά σχεδιασμένο βραχίονα που αναλαμβάνει τον εντοπισμό και τη σύνδεση του καλωδίου στο όχημα. Κατά τη διάρκεια της λειτουργίας, η κινητή μονάδα αξιοποιεί σύνθετα συστήματα οπτικής καθοδήγησης σε συνδυασμό με αισθητήρες ανάδρασης δύναμης προκειμένου να διασφαλίσει την απόλυτη ευθυγράμμιση του βύσματος με τη θύρα φόρτισης του αυτοκινήτου. Οι ενσωματωμένοι αισθητήρες αναλύουν σε πραγματικό χρόνο τη φυσική αντίσταση κατά την εισαγωγή, διασφαλίζοντας ότι η σύνδεση πραγματοποιείται με την απαραίτητη ακρίβεια ώστε να υποστηριχθεί με ασφάλεια η μεταφορά ακραίων φορτίων ρεύματος χωρίς να προκαλούνται φθορές από μηχανική καταπόνηση. Μόλις ολοκληρωθεί ο κύκλος αναπλήρωσης ενέργειας, ο βραχίονας αποσυνδέει το καλώδιο και κλείνει αυτόματα το προστατευτικό κάλυμμα του οχήματος επιστρέφοντας στην αρχική του θέση.

Αναπόσπαστο κομμάτι αυτής της αυτοματοποιημένης εμπειρίας αποτελεί η πλήρης ενοποίηση με την τεχνολογία Automated Valet Parking που αναπτύσσει εντατικά η BYD. Οι ιδιοκτήτες των συμβατών μοντέλων αποκτούν τη δυνατότητα να αποβιβαστούν στην είσοδο της εγκατάστασης και να απομακρυνθούν άμεσα, αφήνοντας το αυτοκίνητο να πλοηγηθεί εντελώς αυτόνομα προς τον διαθέσιμο σταθμό. Το όχημα ευθυγραμμίζεται με ακρίβεια εκατοστών στον καθορισμένο χώρο στάθμευσης, επικοινωνεί ψηφιακά και δίνει εντολή στον κεντρικό διακομιστή του φορτιστή να εκκινήσει τη διαδικασία της σύνδεσης χωρίς καμία περαιτέρω έγκριση. Η αφαίρεση του ανθρώπινου παράγοντα από τη διαδικασία προσφέρει πρακτικά πλεονεκτήματα άνεσης, ιδιαίτερα σε γεωγραφικές περιοχές όπου επικρατούν ακραίες καιρικές συνθήκες και η παρατεταμένη παραμονή σε υπαίθριους χώρους κρίνεται δυσάρεστη.

Στο τεχνικό σκέλος της μεταφοράς ηλεκτρικών φορτίων, η δομή υποστηρίζει το πρωτόκολλο Flash Charging της εταιρείας το οποίο εξασφαλίζει εντυπωσιακούς χρόνους ολοκλήρωσης. Για τα αυτοκίνητα που εξοπλίζονται με τη δεύτερη γενιά της μπαταρίας τύπου Blade και διαθέτουν το αναβαθμισμένο κύκλωμα υψηλής τάσης, η πλατφόρμα αναπληρώνει την ενέργεια από το 10% έως το 70% της συνολικής χωρητικότητας μέσα σε ακριβώς πέντε λεπτά. Όταν ο χρήστης επιθυμεί ένα πληρέστερο γέμισμα για ταξίδι μεγάλων αποστάσεων, η μετάβαση από το 10% στο 97% διαρκεί συνολικά μόλις εννέα λεπτά. Η εργοστασιακή μέγιστη ισχύς του νέου φορτιστή αγγίζει τα 1.500 kW ανά σύνδεση, ωστόσο κατά τη διάρκεια της ζωντανής παρουσίασης στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα καταγράφηκε σταθερή παροχή 1.000 kW, ένα νούμερο το οποίο υπερβαίνει κατά πολύ τις δυνατότητες λειτουργίας των περισσότερων δημόσιων δικτύων σε παγκόσμιο επίπεδο.

Η διαχείριση ενός τόσο ακραίου ηλεκτρικού φορτίου προϋποθέτει ωστόσο τεράστια και άμεσα διαθέσιμα αποθέματα ενέργειας, γεγονός που καθιστά την απευθείας διασύνδεση με τον τοπικό πάροχο ρεύματος πρακτικά απαγορευτική χωρίς την πρόκληση άμεσων διακοπών. Η βιώσιμη λύση που εφαρμόζει η BYD στηρίζεται στην αρχιτεκτονική Solar-Storage-Charging (SSC), η οποία αναλαμβάνει τον ρόλο του τοπικού ενεργειακού ρυθμιστή. Ενσωματώνοντας συστοιχίες φωτοβολταϊκών πάνελ και ισχυρές βιομηχανικές μονάδες αποθήκευσης με συσσωρευτές υψηλής πυκνότητας, η εγκατάσταση συλλέγει και εναποθηκεύει το ρεύμα με διαρκή και σταθερό ρυθμό από τον ήλιο ή το δίκτυο, συγκεντρώνοντας την απαιτούμενη ενέργεια για να την απελευθερώσει ακαριαία στο αυτοκίνητο όταν καταγραφεί ζήτηση των 1.000+ kW. Η συγκεκριμένη τεχνολογική προσέγγιση παρέχει την ευελιξία ώστε ο σταθμός να λειτουργεί αξιόπιστα ακόμα και εντελώς ανεξάρτητα (off-grid), διευκολύνοντας την επέκταση του δικτύου σε απομακρυσμένες τοποθεσίες ή περιοχές όπου οι γραμμές μεταφοράς κρίνονται παρωχημένες.

Το επιχειρηματικό σχέδιο για την εμπορική εξάπλωση αυτού του οικοσυστήματος συνιστά κεντρικό άξονα της στρατηγικής που χαράσσει η κινεζική εταιρεία για την προσεχή τριετία. Μέχρι τα τέλη του 2026, ο προγραμματισμός προβλέπει την κατασκευή 100 ταχυφορτιστών τεχνολογίας Flash Charging στην ευρωπαϊκή ήπειρο. Ο μακροπρόθεσμος στόχος επιβάλλει την υλοποίηση 6.000 σημείων σε ολόκληρο τον κόσμο μέχρι τα τέλη του 2027, εκ των οποίων τα 3.000 προορίζονται αποκλειστικά για τους ευρωπαϊκούς αυτοκινητόδρομους. Αν και παραμένει αδιευκρίνιστο το ακριβές ποσοστό των σταθμών που θα φιλοξενεί εξοπλισμό ρομποτικών βραχιόνων εξαιτίας του υψηλού κόστους, η απόλυτη ταχύτητα εξάπλωσης αναδεικνύει τις προθέσεις του κατασκευαστή απέναντι στον δυτικό ανταγωνισμό.