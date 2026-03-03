Xiaomi Vision GT: Αποκαλύφθηκαν τα χαρακτηριστικά του ηλεκτρικού hypercar

Σύνοψη

Επίσημο ντεμπούτο του φυσικού πρωτοτύπου Xiaomi Vision Gran Turismo στο Mobile World Congress 2026 της Βαρκελώνης.

Ηλεκτρικό hypercar βασισμένο σε αρχιτεκτονική 900V Silicon Carbide, με εκτιμώμενη απόδοση που αγγίζει τους 1.900 ίππους.

Καινοτόμο σύστημα "Accretion Rims" με μαγνητικά, σταθερά τάσια τροχών για μηδενική αεροδυναμική αντίσταση κατά την περιστροφή.

Ενσωμάτωση στο παιχνίδι Gran Turismo 7, καθιστώντας τη Xiaomi τον πρώτο Κινέζο κατασκευαστή στα 28 χρόνια του προγράμματος Vision GT.

Ο σχεδιασμός του εσωτερικού ακολουθεί τη φιλοσοφία "Sofa Racer", καταργώντας τα παραδοσιακά όρια μεταξύ καθισμάτων και ταμπλό.

Η παρουσίαση επί ευρωπαϊκού εδάφους επιβεβαιώνει την επικείμενη επέκταση της Xiaomi Auto στην Ευρώπη (και κατ' επέκταση στην ελληνική αγορά) το 2027.

Η παρουσία της Xiaomi στο Mobile World Congress 2026 της Βαρκελώνης επιβεβαιώνει την οριστική μετάβαση της εταιρείας από έναν παραδοσιακό κατασκευαστή ηλεκτρονικών ειδών σε έναν υπολογίσιμο παίκτη της παγκόσμιας αυτοκινητοβιομηχανίας. Στο επίκεντρο της φετινής έκθεσης δεν βρέθηκαν μόνο τα νέα smartphones, αλλά και το Xiaomi Vision Gran Turismo, ένα εντυπωσιακό ηλεκτρικό hypercar concept.

Η επιλογή της ευρωπαϊκής έκθεσης τεχνολογίας, αντί για κάποιο τοπικό σαλόνι αυτοκινήτου στην Κίνα, αποτελεί ξεκάθαρη δήλωση προθέσεων. Η εταιρεία, η οποία παρέδωσε 410.000 ηλεκτρικά οχήματα (EVs) το 2025 ξεπερνώντας τον αρχικό της στόχο, προετοιμάζει το έδαφος για την επίσημη είσοδο της στην ευρωπαϊκή αγορά το 2027.

Το Vision GT λειτουργεί ως η τεχνολογική "βιτρίνα" της Xiaomi Auto. Μέσω αυτού του πρωτοτύπου, η εταιρεία επιδεικνύει τις δυνατότητες των τμημάτων Έρευνας και Ανάπτυξης (R&D), στα οποία περιλαμβάνεται πλέον και το νέο κέντρο στο Μόναχο της Γερμανίας. Παρότι το συγκεκριμένο όχημα προορίζεται πρωτίστως για το ψηφιακό περιβάλλον του PlayStation, το φυσικό μοντέλο πλήρους κλίμακας που εκτίθεται στο MWC ενσωματώνει πραγματικές, μετρήσιμες τεχνολογίες που ενδέχεται να βρουν τον δρόμο τους στα μελλοντικά μοντέλα παραγωγής της εταιρείας.

Αρχιτεκτονική 900V και απόδοση 1.900 ίππων

Η βάση του Xiaomi Vision Gran Turismo είναι η ιδιόκτητη πλατφόρμα 900V Silicon Carbide (SiC) της εταιρείας, μια αναβαθμισμένη εκδοχή της αρχιτεκτονικής που συναντάμε ήδη στην παραγωγή των SU7 και YU7. Η χρήση καρβιδίου του πυριτίου (SiC) στους μετατροπείς επιτρέπει τη διαχείριση τεράστιων θερμικών φορτίων και προσφέρει κορυφαία αποδοτικότητα κατά τη μεταφορά ενέργειας από τη μπαταρία στους ηλεκτροκινητήρες.

Σύμφωνα με τα επίσημα τεχνικά χαρακτηριστικά, το σύστημα μετάδοσης κίνησης είναι ικανό να αποδώσει περίπου 1.900 ίππους (hp). Η ισχύς αυτή τοποθετεί το Vision GT στην απόλυτη κορυφή των ηλεκτρικών hypercars, ξεπερνώντας κατά πολύ τις επιδόσεις του ήδη ακραίου SU7 Ultra (των περίπου 1.548 ίππων). Η ικανότητα της πλατφόρμας 900V εξασφαλίζει επίσης θεωρητικούς χρόνους φόρτισης ρεκόρ, αν και στο πλαίσιο ενός track-focused concept, η έμφαση δίνεται κυρίως στη σταθερή παροχή ισχύος χωρίς απώλειες λόγω υπερθέρμανσης.

Αεροδυναμική υπεροχή και το σύστημα "Accretion Rims"

Η σχεδιαστική γλώσσα του Vision GT υποτάσσεται πλήρως στους νόμους της αεροδυναμικής. Το αμάξωμα είναι εξαιρετικά χαμηλό και πλατύ, δημιουργώντας μια επιθετική σιλουέτα. Ο επικεφαλής σχεδιασμού της Xiaomi Auto, Li Tianyuan, παρουσίασε ένα όχημα με συντελεστή οπισθέλκουσας μόλις 0.29, παρά την παραγωγή αρνητικής άντωσης της τάξης του -1.2 και βαθμολογία αεροδυναμικής απόδοσης 4.1.

Η κεντρική καμπίνα έχει σχήμα δάκρυ (teardrop) για να διευκολύνει την ομαλή ροή του αέρα, ενώ το εξωτερικό περίβλημα διαθέτει εκτενείς αεραγωγούς. Ο αέρας εισέρχεται από το εμπρός μέρος, διασχίζει το αμάξωμα μέσω διαμορφωμένων καναλιών και εξέρχεται από τον τεράστιο πίσω διαχύτη (diffuser), ο οποίος ενσωματώνει τα χαρακτηριστικά δακτυλιοειδή πίσω φώτα. Το όχημα διαθέτει προβολείς σχήματος "T", πόρτες τύπου scissor και ένα κεντρικό πτερύγιο (shark fin) στην οροφή για τη σταθεροποίηση της ροής του αέρα στις υψηλές ταχύτητες.

Η πλέον αξιοσημείωτη μηχανολογική καινοτομία, ωστόσο, εντοπίζεται στους τροχούς. Η Xiaomi παρουσίασε τα λεγόμενα "Accretion Rims". Πρόκειται για ένα σύστημα τροχών όπου τα αεροδυναμικά καλύμματα συνδέονται μαγνητικά. Κατά την κίνηση του οχήματος, τα καλύμματα παραμένουν απολύτως σταθερά, ενώ οι τροχοί περιστρέφονται ελεύθερα από πίσω τους. Αυτός ο μηχανισμός εξαλείφει την αεροδυναμική αντίσταση που προκαλείται συνήθως από την περιστροφή των τροχών, βελτιώνοντας την ψύξη των carbon-ceramic φρένων και δημιουργώντας ταυτόχρονα ένα εντυπωσιακό οπτικό αποτέλεσμα αιώρησης.

Εσωτερικό "Sofa Racer" και Τεχνητή Νοημοσύνη

Απομακρυνόμενη από τα στενά, κλειστοφοβικά cockpits των παραδοσιακών αγωνιστικών αυτοκινήτων, η Xiaomi εισάγει τη φιλοσοφία "Sofa Racer". Ο εσωτερικός χώρος των δύο επιβατών είναι σχεδιασμένος ως μια ενιαία, συνεχόμενη επιφάνεια. Το ταμπλό, τα καθίσματα και οι επενδύσεις των θυρών ενώνονται δημιουργώντας ένα φουτουριστικό περιβάλλον που θυμίζει περισσότερο lounge παρά αγωνιστικό όχημα.

Το τιμόνι έχει σχήμα πεταλούδας και λειτουργεί με τεχνολογία steer-by-wire. Πίσω του εκτείνεται μια πανοραμική οθόνη που αντικαθιστά τον κλασικό πίνακα οργάνων. Το λογισμικό της καμπίνας βασίζεται στο σύστημα MiMo της Xiaomi και προσαρμόζεται δυναμικά. Το σύστημα δεν διαθέτει πολύπλοκα, ένθετα μενού, αλλά προβάλλει αποκλειστικά τα δεδομένα τηλεμετρίας και πλοήγησης που απαιτούνται τη δεδομένη στιγμή, ανάλογα με το επιλεγμένο προφίλ οδήγησης.

Gran Turismo 7: Η πρώτη κινεζική συμμετοχή

Η ονομασία "Vision Gran Turismo" επιβεβαιώνει την απευθείας συνεργασία της Xiaomi με τη Sony Interactive Entertainment και την Polyphony Digital. Το όχημα θα προστεθεί το προσεχές διάστημα στο ρόστερ του δημοφιλούς εξομοιωτή οδήγησης Gran Turismo 7 στο PlayStation 5. Η συγκεκριμένη εξέλιξη έχει ιστορική σημασία για τη βιομηχανία, καθώς η Xiaomi γίνεται η πρώτη κινεζική αυτοκινητοβιομηχανία που λαμβάνει πρόσκληση να δημιουργήσει ένα αποκλειστικό όχημα για το πρόγραμμα VGT στα 28 χρόνια λειτουργίας του.

Η ένταξη στο Gran Turismo δίνει στη Xiaomi πρόσβαση σε εκατομμύρια παίκτες παγκοσμίως. Είναι μια στρατηγική επιλογή μάρκετινγκ που στοχεύει στην εξοικείωση του δυτικού κοινού με το brand, χτίζοντας μια κουλτούρα υψηλών επιδόσεων δίπλα σε ονόματα όπως η Ferrari, η Porsche και η McLaren.

Με τη ματιά του Techgear

Η αποκάλυψη του Xiaomi Vision Gran Turismo δεν είναι απλώς ένα εντυπωσιακό tech demo για τους φίλους του sim racing. Είναι η υπογραφή ενός κατασκευαστή που αρνείται να περιοριστεί στην ταμπέλα της "εταιρείας κινητών". Όταν η Xiaomi ανακοινώνει τεχνολογία 900V και μαγνητικούς τροχούς, δεν προβάλλει απλώς ψηφιακά renders. Η φυσική παρουσία του οχήματος στο MWC, γεμάτου με λειτουργικά αεροδυναμικά βοηθήματα και carbon-ceramic φρένα, καταδεικνύει τεράστια επένδυση στο R&D.

Για την ελληνική αγορά, η οποία αναμένει το 2027 το άνοιγμα της Xiaomi Auto στην Ευρώπη, το μήνυμα είναι σαφές: Η Xiaomi δεν έρχεται για να προσφέρει απλώς φθηνές εναλλακτικές απέναντι στα ευρωπαϊκά EVs. Χτίζει ένα τεχνολογικό υπόβαθρο που κοιτάζει στα μάτια τους παραδοσιακούς κατασκευαστές.

Σίγουρα, δεν θα δούμε το Vision GT στους ελληνικούς δρόμους. Θα δούμε όμως την αρχιτεκτονική 900V, τη διαχείριση λογισμικού χωρίς καθυστερήσεις και την τεχνογνωσία από τα αεροδυναμικά τούνελ να ενσωματώνονται στα επόμενα SU7 και YU7 που θα φτάσουν στις τοπικές αντιπροσωπείες.