Xiaomi: Η πρώτη εταιρεία τεχνολογίας στο πρόγραμμα Vision Gran Turismo με το νέο πρωτότυπο hypercar

Σύνοψη

Η Xiaomi διοργάνωσε στις 30 Οκτωβρίου 2026 στο Μόναχο ειδική εκδήλωση για την παρουσίαση του σχεδιαστικού της οράματος γύρω από το πρωτότυπο hypercar Xiaomi Vision Gran Turismo.

Οι παρευρισκόμενοι είχαν την ευκαιρία να δοκιμάσουν το όχημα ψηφιακά μέσω του βιντεοπαιχνιδιού Gran Turismo 7.

Στο πλαίσιο του VGT Fastest Lap Challenge, ο Moritz Löhner σημείωσε τον καλύτερο χρόνο (1:23.236) κερδίζοντας μια εμπειρία οδήγησης στην πίστα του Nürburgring.

Η Xiaomi καταγράφεται πλέον ως η 36η μάρκα και η πρώτη εταιρεία τεχνολογίας που συμμετέχει στο μακροχρόνιο πρόγραμμα Vision Gran Turismo.

Η σύγκλιση της αυτοκινητοβιομηχανίας με τον κλάδο της υψηλής τεχνολογίας αποκτά μια νέα, απτή μορφή μέσα από τις πρόσφατες πρωτοβουλίες των μεγάλων κατασκευαστών ηλεκτρονικών ειδών. Η Xiaomi προχώρησε στη διοργάνωση του Xiaomi Vision Gran Turismo Experience Event στο Μόναχο της Γερμανίας, εστιάζοντας αποκλειστικά στο σχεδιαστικό της όραμα για την κατηγορία των hypercars. Η κεντρική θεματική της εκδήλωσης περιστράφηκε γύρω από το πρωτότυπο αυτοκίνητο Xiaomi Vision Gran Turismo, αναλύοντας διεξοδικά τη φιλοσοφία πίσω από την ανάπτυξή του, ενώ παράλληλα προσέφερε στους παρευρισκόμενους τη δυνατότητα να βιώσουν διαδραστικές εμπειρίες εικονικής οδήγησης μέσω του εξομοιωτή Gran Turismo 7.

Τον σχεδιαστικό πυρήνα του οχήματος ανέλαβε να παρουσιάσει ο Jean-Arthur Madelaine, Head of Design του Xiaomi Europe R&D and Design Center της Xiaomi Auto. Κατά τη διάρκεια της ομιλίας του, ο επικεφαλής σχεδιασμού ανέλυσε τους τρόπους με τους οποίους η κατασκευάστρια επαναπροσδιορίζει τα αισθητικά και αεροδυναμικά όρια των σύγχρονων hypercars, προετοιμάζοντας το έδαφος για την πρακτική δοκιμή που ακολούθησε. Οι συμμετέχοντες προσκλήθηκαν να μεταφέρουν τη θεωρία στην πράξη, οδηγώντας εικονικά το Xiaomi Vision Gran Turismo μέσα στο περιβάλλον του Gran Turismo 7 και δοκιμάζοντας τις δεξιότητές τους στο ειδικά διαμορφωμένο Gran Turismo 7 Challenge.

Κορυφαία στιγμή της βραδιάς αποτέλεσε η διεξαγωγή του VGT Fastest Lap Challenge, μιας αναμέτρησης εντός πίστας όπου ο Moritz Löhner επικράτησε του ανταγωνισμού, καταγράφοντας τον εντυπωσιακό χρόνο 1:23.236. Η νίκη του εξασφάλισε μία αποκλειστική εμπειρία Xiaomi Racetrack Experience στην πραγματική πίστα του Nürburgring, ενώ οι υπόλοιποι διακριθέντες της διοργάνωσης έλαβαν πακέτα που περιείχαν συλλεκτικά προϊόντα της σειράς Gran Turismo. Η σύνθεση των προσκεκλημένων αποδείχθηκε ιδιαίτερα πολυσυλλεκτική, συγκεντρώνοντας μέλη της κοινότητας της Xiaomi, δημιουργούς περιεχομένου και δημοσιογράφους από τους τομείς του gaming, της τεχνολογίας, της αυτοκίνησης και του lifestyle.

Η ένταξη της Xiaomi στο πρόγραμμα Vision Gran Turismo συνοδεύεται από ένα σημαντικό ορόσημο, καθώς γίνεται η 36η μάρκα και ταυτόχρονα η πρώτη αμιγώς εταιρεία τεχνολογίας που εισέρχεται στον συγκεκριμένο θεσμό. Το πρόγραμμα Vision Gran Turismo εγκαινιάστηκε το 2013, προσκαλώντας κορυφαίες μάρκες να οραματιστούν και να σχεδιάσουν πρωτότυπα αυτοκίνητα αποκλειστικά για τον τίτλο της Polyphony Digital. Μέσα στην τελευταία δεκαετία, το πρόγραμμα έχει φιλοξενήσει 50 μοντέλα από τις μεγαλύτερες αυτοκινητοβιομηχανίες του πλανήτη, λειτουργώντας ως μια γέφυρα που ενώνει τον σχεδιασμό αυτοκινήτων με την κουλτούρα των εικονικών αγώνων ταχύτητας.

Το Xiaomi Vision GT είχε πραγματοποιήσει την παγκόσμια πρεμιέρα του νωρίτερα μέσα στο έτος, κατά τη διάρκεια του Mobile World Congress (MWC) 2026 στη Βαρκελώνη, μέσα από την παρουσίαση του Li Tianyuan, Chief Designer της Xiaomi Auto. Ακολούθησε η φυσική του εμφάνιση στην έκθεση Auto China 2026 στο Πεκίνο, για να καταλήξει σήμερα στη μορφή μιας πλήρως διαδραστικής εμπειρίας οδήγησης για το παγκόσμιο κοινό των gamers.

Το συγκεκριμένο βήμα εναρμονίζεται πλήρως με την ευρύτερη στρατηγική της Xiaomi Corporation, η οποία από την ίδρυσή της τον Απρίλιο του 2010 εξελίσσεται διαρκώς πέρα από την αγορά των smartphones. Τον Ιούνιο του 2026, ο αριθμός των μηνιαίων ενεργών χρηστών (MAU) παγκοσμίως ανήλθε στα 766,5 εκατομμύρια, τη στιγμή που η πλατφόρμα Consumer AIoT της εταιρείας φιλοξενεί πλέον περίπου 1.160,8 εκατομμύρια συνδεδεμένες έξυπνες συσκευές, χωρίς να συνυπολογίζονται τα smartphones και οι φορητοί υπολογιστές.

Με την αναβάθμιση της στρατηγικής της τον Οκτώβριο του 2023 και την εισαγωγή του οικοσυστήματος «Human × Car × Home», η εταιρεία επιδιώκει την απρόσκοπτη σύνδεση των προσωπικών συσκευών, των προϊόντων έξυπνου σπιτιού και των αυτοκινήτων. Η συμμετοχή στο Gran Turismo 7 αποτελεί ουσιαστικά το ψηφιακό αποκορύφωμα αυτής της φιλοσοφίας, προσφέροντας μια ματιά στο μέλλον των υψηλών επιδόσεων.