Το Xiaomi Vision GT Έρχεται στο Gran Turismo 7 τον Οκτώβριο

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Η Xiaomi ανακοίνωσε την ένταξη του Xiaomi Vision GT στο Gran Turismo 7 μέσα στον Οκτώβριο.

Αποτελεί την 36η εταιρεία και το πρώτο tech brand που συμμετέχει επίσημα στο πρόγραμμα Vision Gran Turismo.

Ο τίτλος εισάγει το πρώτο EV Driving Experience, με εξειδικευμένες δοκιμασίες για τα Xiaomi SU7 Ultra και Vision GT.

Το όχημα διαθέτει κορυφαίο αεροδυναμικό συντελεστή 0,29 και ενσωματώνει το έξυπνο οικοσύστημα τεχνητής νοημοσύνης της Xiaomi στο εσωτερικό του.

Η επίσημη ανακοίνωση για την ένταξη του Xiaomi Vision Gran Turismo στο δημοφιλές Gran Turismo 7 πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του τρίτου γύρου του Gran Turismo World Series 2026 στη Σιγκαπούρη. Ο Kazunori Yamauchi, παραγωγός της θρυλικής σειράς, ανέβηκε στη σκηνή μαζί με τον Jean-Arthur Madelaine, Head of Design του Xiaomi Europe R&D and Design Center της Xiaomi Auto, για να επιβεβαιώσουν πως η ψηφιακή μεταφορά του concept car θα γίνει διαθέσιμη στους παίκτες παγκοσμίως μέσα στον Οκτώβριο. Αυτή η εξέλιξη σηματοδοτεί την πρώτη φορά που μια αμιγώς εταιρεία τεχνολογίας εντάσσεται στο εμβληματικό πρόγραμμα Vision Gran Turismo, καθιστώντας την Xiaomi το 36ο brand που συμμετέχει στη μακροχρόνια πρωτοβουλία της Polyphony Digital.

Παράλληλα με την προσθήκη του νέου ψηφιακού οχήματος, οι δύο εταιρείες αποκάλυψαν τη δημιουργία του πρώτου EV Driving Experience εντός του Gran Turismo 7. Η νέα in-game εμπειρία εστιάζει αποκλειστικά στα ηλεκτρικά οχήματα υψηλών επιδόσεων, προσφέροντας στους χρήστες ειδικά σχεδιασμένες δοκιμασίες οδήγησης και εκπαιδευτικά σενάρια με πρωταγωνιστές τόσο το Xiaomi Vision Gran Turismo όσο και το εντυπωσιακό Xiaomi SU7 Ultra. Μέσω αυτών των στοχευμένων προκλήσεων, οι παίκτες καλούνται να εξερευνήσουν σε βάθος τα μοναδικά χαρακτηριστικά της ακαριαίας επιτάχυνσης, της αναγεννητικής πέδησης και της δυναμικής συμπεριφοράς που χαρακτηρίζουν τα σύγχρονα ηλεκτρικά μοντέλα, πάντοτε μέσα από το πρίσμα του αυστηρά ρεαλιστικού μοντέλου φυσικής που προσφέρει ο τίτλος προσομοίωσης οδήγησης.

Η πρωτοβουλία Vision Gran Turismo ξεκίνησε αρχικά το 2013, καλώντας τις κορυφαίες αυτοκινητοβιομηχανίες του πλανήτη να σχεδιάσουν πρωτότυπα οχήματα χωρίς τους αυστηρούς περιορισμούς της μαζικής παραγωγής, αποκλειστικά για τις ανάγκες του βιντεοπαιχνιδιού. Κατά τη διάρκεια της τελευταίας δεκαετίας, το φιλόδοξο πρόγραμμα έχει αποτελέσει έναν δημιουργικό καμβά για περισσότερα από 50 διαφορετικά μοντέλα, γεφυρώνοντας το χάσμα ανάμεσα στον βιομηχανικό σχεδιασμό αυτοκινήτων, την προηγμένη μηχανική και την παγκόσμια κουλτούρα των ψηφιακών αγώνων ταχύτητας.

Η πρώτη φυσική εμφάνιση του Xiaomi Vision GT έλαβε χώρα νωρίτερα στη Βαρκελώνη, κατά τη διάρκεια του MWC 2026, όπου η επίσημη παρουσίαση από τον Chief Designer της Xiaomi Auto, Li Tianyuan, συγκέντρωσε το ενδιαφέρον της αυτοκινητοβιομηχανίας, προτού το εντυπωσιακό πρωτότυπο όχημα μεταφερθεί για περαιτέρω επίδειξη στην έκθεση Auto China 2026 στο Πεκίνο.

Ο μηχανολογικός και αισθητικός σχεδιασμός του Xiaomi Vision GT ακολουθεί πιστά τη φιλοσοφία «Sculpted by the Wind», παρακάμπτοντας την ανάγκη για υπερβολικά διαμορφωμένες επιφάνειες ή ογκώδη πρόσθετα αεροδυναμικά βοηθήματα. Η κεντρική δομή του οχήματος περιστρέφεται γύρω από μια αιωρούμενη καμπίνα που θυμίζει έντονα σταγόνα, προσφέροντας βελτιστοποιημένη αεροδυναμική συμπεριφορά σε κάθε χιλιοστό της εξωτερικής του επιφάνειας. Η αρχιτεκτονική δανείζεται στοιχεία από τα μοντέλα παραγωγής Xiaomi SU7 και Xiaomi YU7, εξελίσσοντας τις ήδη υπάρχουσες τεχνικές λύσεις, όπως τους σταυροειδείς προβολείς που αναλαμβάνουν διπλό ρόλο λειτουργώντας παράλληλα ως ενεργοί οδηγοί για τη βέλτιστη ροή του αέρα. Το πίσω φως φέρει χαρακτηριστικό σχήμα halo και ενσωματώνεται πλήρως στο πίσω κανάλι αέρα, επιτυγχάνοντας μαζί με το ενεργό σύστημα ελέγχου ροής έναν εξαιρετικό συντελεστή οπισθέλκουσας Cd 0,29 και μια εξαιρετική τιμή αεροδυναμικής απόδοσης που φτάνει το 4,1.

Στο εσωτερικό της ψηφιακής καμπίνας, η Xiaomi εισάγει την καινοτόμα προσέγγιση «Sofa Racer», δημιουργώντας ένα αυστηρά οδηγοκεντρικό cockpit που αγκαλιάζει τον χρήστη και συνδυάζει την προηγμένη εργονομία με την απόλυτη προσήλωση στην αγωνιστική οδήγηση. Η αλληλεπίδραση ενισχύεται δραστικά από την ενσωμάτωση του έξυπνου οικοσυστήματος της εταιρείας, καθώς το όχημα εξοπλίζεται εικονικά με τον ψηφιακό βοηθό Xiaomi Hyper XiaoAi AI Voice Assistant και βασίζεται στο foundation model Xiaomi MiMo. Αυτή η υπολογιστική υποδομή επιτρέπει στο όχημα να προβλέπει τις προθέσεις του οδηγού και να αλληλεπιδρά άμεσα μαζί του, λειτουργώντας ως αναπόσπαστο κομμάτι της ευρύτερης στρατηγικής «Human × Car × Home» που η Xiaomi εξελίσσει συστηματικά από τον Οκτώβριο του 2023.

Η ευρύτερη στρατηγική της Xiaomi στον τομέα των έξυπνων ηλεκτρικών οχημάτων αναπτύσσεται με εντυπωσιακούς ρυθμούς, επιτυγχάνοντας τον στόχο της κερδοφορίας μόλις έξι τρίμηνα μετά την έναρξη των πρώτων εμπορικών παραδόσεων. Μέχρι τον Σεπτέμβριο του 2026, οι παραδόσεις των οχημάτων ξεπέρασαν το εντυπωσιακό ορόσημο των 800.000 τεμαχίων, αποδεικνύοντας τη δυναμική διείσδυση της εταιρείας σε μια εξαιρετικά απαιτητική παγκόσμια βιομηχανία.