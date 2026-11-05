God of War Laufey: Επίσημη αναβολή κυκλοφορίας για τον Μάιο 2027

Σύνοψη

Η κυκλοφορία του God of War Laufey μετατίθεται επίσημα για τις 20 Μαΐου 2027, παραμένοντας αποκλειστικός τίτλος για το PlayStation 5.

Η ομάδα ανάπτυξης της Sony Santa Monica δήλωσε πως ο επιπλέον χρόνος είναι απολύτως απαραίτητος για την τελική βελτιστοποίηση και την επίτευξη του μέγιστου επιπέδου ποιότητας.

Τον πρωταγωνιστικό ρόλο αναλαμβάνει η Laufey (Faye), την οποία υποδύεται η Deborah Ann Woll, με τον Kratos να εμφανίζεται πλέον σε σαφώς μικρότερης έκτασης ρόλο.

Οι μηχανισμοί μάχης διαφέρουν ριζικά από τα προηγούμενα παιχνίδια της σειράς, προσφέροντας μια εξαιρετικά ακροβατική εμπειρία με νέες εντυπωσιακές μεταφυσικές ικανότητες.

Η αναμονή για την εξερεύνηση του επόμενου μεγάλου κεφαλαίου στο δημοφιλές σύμπαν της Sony παρατείνεται, καθώς η Santa Monica Studio προχώρησε στην επίσημη ανακοίνωση της καθυστέρησης του God of War Laufey. Οι φίλοι του PlayStation 5 που είχαν κυκλώσει τον Φεβρουάριο του 2027 στο ημερολόγιό τους, καλούνται πλέον να επιδείξουν λίγη επιπλέον υπομονή, προκειμένου η ομάδα ανάπτυξης να παραδώσει το ποιοτικό αποτέλεσμα που χαρακτηρίζει διαχρονικά τα έργα της. Η απόφαση να δοθεί περισσότερος χρόνος στην παραγωγή δεν αποτελεί έκπληξη για την εξαιρετικά απαιτητική βιομηχανία των σύγχρονων βιντεοπαιχνιδιών υψηλών προδιαγραφών (AAA), καθότι η διασφάλιση της άρτιας τεχνικής απόδοσης κρίνεται πλέον αυστηρότερα από ποτέ από τους καταναλωτές.

Μέσα από μια επίσημη τοποθέτηση στην πλατφόρμα X, η εταιρεία εξέφρασε την ευγνωμοσύνη της για τον ενθουσιασμό που έχει δείξει το κοινό από την πρώτη στιγμή της αποκάλυψης του τίτλου κατά τη διάρκεια του State of Play τον περασμένο Ιούνιο. Οι δημιουργοί τόνισαν ότι δεν θεωρούν δεδομένη την εμπιστοσύνη των παικτών και εγγυήθηκαν ότι θα καταβάλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για να προσφέρουν μια εμπειρία αντάξια της κληρονομιάς του franchise. Αυτοί οι τρεις επιπλέον μήνες ανάπτυξης αναμένεται να επικεντρωθούν στη διόρθωση μικρών τεχνικών προβλημάτων, στην εξισορρόπηση των μηχανισμών και στο τελικό γυάλισμα της οπτικοακουστικής παρουσίασης, ώστε το παιχνίδι να φτάσει στα ράφια των καταστημάτων χωρίς να απαιτούνται τεράστιες ενημερώσεις την πρώτη ημέρα διάθεσης.

Η πλοκή του παιχνιδιού εκτυλίσσεται ταυτόχρονα με τα γεγονότα του God of War (2018) και ακολουθεί τη Faye στο Everywhen, έναν μυστηριώδη χώρο που λειτουργεί ως η μετά θάνατον ζωή των θεών. Εκεί, η πρωταγωνίστρια προσπαθεί να προστατεύσει τον Kratos και τον γιο τους, Atreus, με τον ηθοποιό Jack Quaid να ενσαρκώνει τον Phranque και τη βετεράνο Deborah Ann Woll να αναλαμβάνει τον κεντρικό ρόλο.

Η απόφαση να τοποθετηθεί η πλοκή παράλληλα με το συναισθηματικό ταξίδι του 2018 αποτελεί μια εξαιρετικά ευφυή αφηγηματική επιλογή, καθώς επιτρέπει στους παίκτες να δουν γνώριμα γεγονότα μέσα από ένα εντελώς διαφορετικό πρίσμα. Η Laufey, ευρύτερα γνωστή στους παίκτες ως Faye, είδε την ιστορία της να ξεκινά ουσιαστικά από την κηδεία της στο reboot της σειράς, ενώ το κοινό κατάφερε να τη συναντήσει οπτικά για πρώτη φορά μόλις το 2022 μέσω του God of War Ragnarök. Στο νέο καστ προστίθεται επίσης η Perlina Lau στον ρόλο της Rue, η οποία θα πλαισιώσει τη μυστηριώδη οντότητα του Phranque, ενός κύβου με ικανότητα ομιλίας που αναμένεται να λειτουργήσει ως ο βασικός συνοδός της κεντρικής ηρωίδας κατά την περιπλάνηση της. Ο Christopher Judge επιστρέφει φυσικά για να δανείσει τη χαρακτηριστική μπάσα φωνή του στον Kratos, αν και θα έχει σημαντικά μειωμένο χρόνο συμμετοχής στην οθόνη.



Ο επερχόμενος τίτλος εισάγει ένα εξαιρετικά ακροβατικό σύστημα μάχης που παραπέμπει σε παραδοσιακά παιχνίδια καταιγιστικής δράσης όπως το Devil May Cry, απομακρυνόμενο ηθελημένα από το βαρύ και στιβαρό στυλ του Kratos. Η Faye χρησιμοποιεί εντυπωσιακές ταχύτητες και επιθέσεις ικανές να διαχωρίζουν με τη βία τις ψυχές των εχθρών από τα φυσικά τους σώματα.

Η απομάκρυνση από την πεπατημένη του παραδοσιακού οπλοστασίου που χαρακτήριζε τα προηγούμενα κεφάλαια δημιουργεί τεράστιες προοπτικές για την ανανέωση του gameplay loop. Οι κινήσεις της Faye περιγράφονται ως πολύ πιο χορογραφημένες, προσφέροντας μια αίσθηση ροής που δίνει τεράστια έμφαση στα αντανακλαστικά και την αποφυγή αντί για την κατά μέτωπο σύγκρουση και την απορρόφηση ζημιάς. Η ξεχωριστή ικανότητα απόσπασης της ψυχής από το σώμα του αντιπάλου, η οποία θυμίζει έντονα τις εντυπωσιακές τεχνικές αποκόλλησης της αστρικής προβολής που έχουμε δει στον κινηματογραφικό Doctor Strange, υποδηλώνει ότι οι μάχες θα απαιτούν τη διαχείριση τόσο του φυσικού όσο και του πνευματικού πεδίου ταυτόχρονα, καθιστώντας την πολεμίστρια εξίσου φονική με τον διάσημο σύζυγό της.

Παράλληλα με την ανάπτυξη του Laufey, η Santa Monica Studio έχει επιβεβαιώσει την παραγωγή ενός νέου βασικού κεφαλαίου της σειράς με πρωταγωνιστή τον Kratos. Την ίδια στιγμή, το τεράστιο franchise ετοιμάζεται να μεταφερθεί στην τηλεόραση, με την Amazon να βρίσκεται στη διαδικασία δημιουργίας μιας live-action διασκευής, με τον ηθοποιό Dave Bautista να αναλαμβάνει τον πρωταγωνιστικό ρόλο.

Το God of War Laufey θα κυκλοφορήσει επίσημα στις 20 Μαΐου 2027, αποκλειστικά για το PlayStation 5.