Saros: Κυκλοφορεί Δωρεάν το Zenith Update με νέο Boss Rush και New Game+

Σύνοψη

Το Zenith update του Saros είναι διαθέσιμο από σήμερα, 19 Οκτωβρίου 2026, εντελώς δωρεάν για όλους τους κατόχους του τίτλου στο PlayStation 5.

Προστίθενται κρίσιμες επιλογές προσβασιμότητας, όπως η επιβράδυνση της ταχύτητας του παιχνιδιού και η αυτόματη στόχευση, διατηρώντας παράλληλα ανέπαφη την αυθεντική δυσκολία της δράσης.

Εισάγεται η λειτουργία New Game+ με την ονομασία Eclipse Layers, απαιτώντας τον στρατηγικό συνδυασμό νέων Carcosan Modifiers για την αύξηση της πρόκλησης.

Το ολοκαίνουργιο Overlord Rush mode προσφέρει τη δυνατότητα στους παίκτες να αντιμετωπίσουν διαδοχικά τα μεγάλα bosses του παιχνιδιού, καταγράφοντας τους χρόνους τους σε παγκόσμια leaderboards.

Η Housemarque προχώρησε σήμερα στη διάθεση της μεγαλύτερης ενημέρωσης περιεχομένου για το Saros, εμπλουτίζοντας ριζικά την εμπειρία του τίτλου στο PlayStation 5. Το δωρεάν πακέτο αναβάθμισης φέρει την ονομασία Zenith και σχεδιάστηκε με γνώμονα τη διπλή ικανοποίηση του κοινού, προσφέροντας από τη μία πλευρά εργαλεία που διευκολύνουν την είσοδο νέων παικτών και από την άλλη, αυξάνοντας κατακόρυφα τον δείκτη πρόκλησης για όσους έχουν ήδη κατακτήσει τον απαιτητικό κόσμο του Carcosa.

Προσεγγίζοντας το ζήτημα της προσβασιμότητας, οι δημιουργοί επέλεξαν μια εξαιρετικά ενδιαφέρουσα οδό η οποία αποφεύγει την απλοϊκή μείωση της εχθρικής ζημιάς ή την αφαίρεση κινδύνων από την οθόνη. Διατηρώντας στο ακέραιο τον πυρήνα του "bullet ballet" που χαρακτηρίζει τις κυκλοφορίες της εταιρείας, η εισαγωγή της λειτουργίας Slow Game Speed επιτρέπει στους παίκτες να μειώσουν προσωρινά τον ρυθμό της δράσης. Η αλλαγή αυτή παρέχει τον απαραίτητο χρόνο αντίδρασης προκειμένου να αναγνωριστούν οι επιθέσεις των αντιπάλων και να επιλεγεί η σωστή αμυντική κίνηση, είτε πρόκειται για ένα γρήγορο άλμα είτε για τη χρήση ασπίδας. Οι χρήστες μπορούν να ρυθμίσουν ελεύθερα τον βαθμό επιβράδυνσης και να αποφασίσουν εάν η λειτουργία θα ενεργοποιείται αυτόματα κατά τη διάρκεια της μάχης ή αποκλειστικά χειροκίνητα όταν η κατάσταση αρχίζει να ξεφεύγει από τον έλεγχο.

Παράλληλα, το νέο χαρακτηριστικό Auto-fire αφαιρεί την ανάγκη συνεχούς πίεσης της σκανδάλης, επιτρέποντας στο όπλο να βάλλει αυτόματα εφόσον ο παίκτης στοχεύει με επιτυχία έναν εχθρό. Η σχεδιαστική αυτή επιλογή απελευθερώνει την προσοχή του χρήστη, δίνοντάς του τον χώρο να επικεντρωθεί εξ ολοκλήρου στην αποφυγή των πυρών, χωρίς ωστόσο να αυτοματοποιεί τη διαδικασία της επαναφόρτωσης. Ένα άψογο "perfect reload" εξακολουθεί να απαιτεί απόλυτο συγχρονισμό, γεγονός που αποδεικνύει πως η Housemarque στοχεύει στη διευκόλυνση της εμπειρίας χωρίς να θυσιάζει τις ευκαιρίες επίδειξης δεξιοτεχνίας. Σε συνδυασμό μάλιστα με την υποστήριξη στόχευσης μέσω του γυροσκοπίου (Motion Sensor Aiming) του χειριστηρίου DualSense, η εμπειρία χειρισμού παραμετροποιείται πλέον πλήρως σύμφωνα με τις προτιμήσεις του εκάστοτε παίκτη.

Επεκτείνοντας τους μηχανισμούς που ορίζουν τη δυσκολία του τίτλου, το Zenith update προσθέτει είκοσι νέα Carcosan Modifiers, τα οποία χωρίζονται ισομερώς σε Protection και Trial κατηγορίες. Τα δέκα νέα Protection Modifiers προσφέρουν επιλογές τακτικής διευκόλυνσης, με χαρακτηριστικότερο παράδειγμα το "Corruption Melee Enhancement". Η επιλογή αυτή μετατρέπει το Corruption, έναν από τους πιο επικίνδυνους μηχανισμούς συσσώρευσης ζημιάς στην πανοπλία του πρωταγωνιστή, σε πρωτοφανή πηγή επιπλέον επιθετικής ισχύος. Κάθε επιτυχημένο χτύπημα εξ επαφής καταναλώνει άμεσα το συσσωρευμένο Corruption και το μεταφράζει σε τεράστια ζημιά στον αντίπαλο, μετατρέποντας επί της ουσίας έναν αμυντικό κίνδυνο σε στρατηγικό πλεονέκτημα. Στον αντίποδα, τα δέκα νέα Trial Modifiers αποσκοπούν στην κατακόρυφη αύξηση της πρόκλησης, εισάγοντας ακραίες παραμέτρους όπως το "Hostile Regeneration", όπου οι μεγάλοι εχθροί αναπληρώνουν ταχύτατα την υγεία τους εάν δεν εξοντωθούν οριστικά με ένα τελειωτικό χτύπημα από πολύ κοντινή απόσταση.

Όλες οι παραπάνω προσθήκες συνδέονται λειτουργικά με το Eclipse Layers, το οποίο αποτελεί την επίσημη εκδοχή του Saros για το παραδοσιακό New Game+. Η πρόσβαση στη νέα λειτουργία επιτυγχάνεται μέσω του Armor Matrix, αμέσως μετά την ολοκλήρωση της βασικής ιστορίας. Εκεί, οι παίκτες καλούνται να δημιουργήσουν έναν προσαρμοσμένο συνδυασμό από Carcosan Modifiers, προσπαθώντας να καλύψουν ένα απαιτητικό όριο πόντων πριν αποκτήσουν το δικαίωμα εισόδου σε ανώτερα επίπεδα. Κάθε επιλογή απαιτεί αυστηρή στρατηγική σκέψη, καθώς ορισμένα Trial Modifiers συνεργάζονται μεταξύ τους με απρόβλεπτους τρόπους, δημιουργώντας θανάσιμες προκλήσεις που δοκιμάζουν τις αντοχές ακόμη και των πλέον έμπειρων βετεράνων του είδους.

Η οπτική επιβράβευση για την ανάληψη όλου αυτού του αυξημένου ρίσκου εντοπίζεται στο νέο σύστημα "Crown". Κατά τη διάρκεια των αδυσώπητων αναμετρήσεων στα Eclipse Layers, η πανοπλία του πρωταγωνιστή Arjun αποκτά μια έντονη χρυσή λάμψη και φέρει ένα εντυπωσιακό στέμμα, το μέγεθος του οποίου αυξάνεται γραμμικά με τον αριθμό των ενεργών Trial Modifiers. Πέραν της προφανούς οπτικής ικανοποίησης, το υψηλό επίπεδο του στέμματος αποτελεί το μοναδικό ουσιαστικό κλειδί για το ξεκλείδωμα των 12 νέων συλλεκτικών αντικειμένων που ονομάζονται Visions. Τα αντικείμενα αυτά αποκαλύπτουν κρυφά μηνύματα και λεπτομερείς τοιχογραφίες ενός αρχαίου βασιλιά, εμβαθύνοντας περαιτέρω στο πλούσιο μυστηριακό υπόβαθρο του πλανήτη Carcosa.

Για τους λάτρεις της καθαρής δράσης, η προσθήκη του Overlord Rush mode έρχεται να ικανοποιήσει ένα από τα μακροβιότερα και πιο έντονα αιτήματα της κοινότητας. Η πρόσβαση στο mode πραγματοποιείται μέσω του Primary Unit και τοποθετεί απευθείας τους παίκτες σε μια διαδοχική αρένα ενάντια στα μεγάλα bosses του παιχνιδιού, παρακάμπτοντας την εξερεύνηση. Οι χρήστες μπορούν να επιλέξουν μεταξύ των ευέλικτων σετ "Incursion" και "Ascension", τα οποία περιλαμβάνουν από τρεις μάχες το καθένα και διαρκούν περίπου δέκα λεπτά, ή να δοκιμάσουν τα απόλυτα όριά τους στο απαιτητικό σετ "Totality", αντιμετωπίζοντας και τους οκτώ Overlords εντελώς συνεχόμενα. Η συνολική απόδοση καταγράφεται σε δυναμικά παγκόσμια leaderboards, επιτρέποντας μάλιστα το φιλτράρισμα των αποτελεσμάτων βάσει του βασικού όπλου που χρησιμοποιήθηκε από τον παίκτη, προσφέροντας ένα εξαιρετικά ισχυρό κίνητρο για διαρκή βελτίωση και εξειδίκευση.