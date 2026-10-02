Αναφορά: Η Naughty Dog ετοιμάζει νέο παιχνίδι Uncharted!

Σύνοψη

Η Naughty Dog αναπτύσσει ένα εντελώς νέο παιχνίδι Uncharted και όχι κάποιο remake των πρώτων τίτλων της επιτυχημένης σειράς.

Τη σκηνοθεσία έχει αναλάβει ο Shaun Escayag, ο οποίος είχε διατελέσει σκηνοθέτης του εξαιρετικού Uncharted: The Lost Legacy πριν επιστρέψει ξανά στο στούντιο το 2021.

Ο εμβληματικός Nathan Drake θα έχει παρουσία στο νέο παιχνίδι, ωστόσο η έκταση και η φύση του ρόλου του παραμένουν ένα καλά κρυμμένο μυστικό.

Λόγω του ότι η Naughty Dog έχει θέσει ως προτεραιότητα το νέο IP Intergalactic: The Heretic Prophet για το 2027, το νέο Uncharted στοχεύει ξεκάθαρα στο οικοσύστημα του επερχόμενου PlayStation 6.

Νέες αναφορές θέλουν τη Naughty Dog να εργάζεται ήδη επάνω στο επόμενο μεγάλο κεφάλαιο της σειράς Uncharted. Η δημιουργική ομάδα φαίνεται να αποφεύγει τη συντηρητική λογική των remakes που κυριαρχεί τον τελευταίο καιρό στην αγορά, επιλέγοντας να επεκτείνει περαιτέρω τη μυθολογία που έχτισε τις προηγούμενες δεκαετίες. Τη σκηνοθεσία του project φέρεται να έχει αναλάβει ο Shaun Escayag, ένας βετεράνος δημιουργός που επιστρέφει σε γνώριμα εδάφη, έχοντας αφήσει το δικό του στίγμα στο παρελθόν.

Ο Escayag είχε διατελέσει επικεφαλής στο εξαιρετικά επιτυχημένο Uncharted: The Lost Legacy, ένα παιχνίδι που απέδειξε πως η σειρά μπορεί να διαπρέψει εμπορικά και καλλιτεχνικά χωρίς την αποκλειστική παρουσία του βασικού της πρωταγωνιστή. Στη συνέχεια αποχώρησε προσωρινά από την εταιρεία για να εργαστεί στο Marvel’s Avengers της Crystal Dynamics, μια προσπάθεια που δυστυχώς δεν ανταποκρίθηκε στις προσδοκίες του κοινού ούτε στις εμπορικές απαιτήσεις της Square Enix.

Η αθόρυβη επιστροφή του στο δυναμικό της Naughty Dog το 2021 πυροδότησε αμέσως εικασίες στους δημοσιογραφικούς κύκλους για την πιθανή ανάληψη ενός νέου τίτλου μυστηρίου. Οι λεπτομέρειες άρχισαν να γίνονται πιο ευδιάκριτες τον περασμένο Φεβρουάριο, όταν ο ταλαντούχος σκηνοθέτης ανήρτησε μια φωτογραφία στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram. Η εικόνα απεικόνιζε ένα παλιό κανόνι στο Fort George του Trinidad and Tobago με τη λιτή αλλά περιεκτική λεζάντα «research». Οι εξωτικές τοποθεσίες της Καραϊβικής συνδέονται άμεσα με θρύλους διαβόητων πειρατών, ιστορικά ναυάγια και αμύθητους κρυμμένους θησαυρούς, θεματολογία που εναρμονίζεται απόλυτα με τον αρχικό πυρήνα και την αισθητική των παιχνιδιών Uncharted.

Το μεγαλύτερο ερώτημα που προκύπτει αναπόφευκτα από τις πρόσφατες διαρροές αφορά τον ρόλο του Nathan Drake. Σύμφωνα με τις αναφορές, ο εμβληματικός πρωταγωνιστής θα κάνει σίγουρα την εμφάνιση του στο νέο παιχνίδι, ωστόσο, η έκταση της συμμετοχής του αποτελεί αντικείμενο έντονης συζήτησης. Το αριστουργηματικό Uncharted 4: A Thief's End σχεδιάστηκε εξαρχής από τους Neil Druckmann και Bruce Straley ως το οριστικό φινάλε της πορείας του Drake, προσφέροντας ένα άρτιο συναισθηματικό κλείσιμο που άφησε απόλυτα ικανοποιημένους τους εκατομμύρια θαυμαστές της σειράς. Η σεναριακή ομάδα της Naughty Dog ενδέχεται πλέον να επιλέξει την προσεκτική προσέγγιση της μεταβίβασης της σκυτάλης, τοποθετώντας τον βετεράνο πλέον τυχοδιώκτη σε έναν πιο παθητικό ρόλο μέντορα.

Αντιλαμβανόμαστε όλοι πως το φινάλε του τέταρτου παιχνιδιού εισήγαγε πανέξυπνα την Cassie Drake, την έφηβη κόρη του Nathan και της Elena, αφήνοντας ορθάνοιχτο το παράθυρο για νέες περιπέτειες στο μέλλον. Η επιλογή της Cassie ως κεντρικής πρωταγωνίστριας προσφέρει στο στούντιο την απαραίτητη δημιουργική ελευθερία να διατηρήσει το ανάλαφρο, καταιγιστικό και βαθιά κινηματογραφικό ύφος της σειράς, εισάγοντας ταυτόχρονα εντελώς φρέσκους μηχανισμούς και μια σύγχρονη οπτική γωνία. Ο Escayag έχει ήδη αποδείξει με περίτρανο τρόπο μέσα από το The Lost Legacy ότι μπορεί να διαχειριστεί άψογα ιστορίες που δεν επικεντρώνονται αποκλειστικά στον παραδοσιακό ήρωα, προσδίδοντας τεράστιο βάθος σε δευτερεύοντες χαρακτήρες και διατηρώντας το ενδιαφέρον του παίκτη σταθερά υψηλό από την αρχή μέχρι το τέλος.

Η χρονική τοποθέτηση της κυκλοφορίας του πολυαναμενόμενου τίτλου συνδέεται στενά με τα υπόλοιπα μεγάλα projects που ετοιμάζει η Naughty Dog αυτή την περίοδο. Βασική προτεραιότητα του στούντιο παραμένει το εντελώς νέο IP με την προσωρινή ονομασία Intergalactic: The Heretic Prophet, το οποίο αποτελεί το πρώτο πρωτότυπο σύμπαν της εταιρείας μετά τη γέννηση του The Last of Us πίσω στο μακρινό 2013. Οι πρόσφατες επίσημες δηλώσεις διαφόρων στελεχών αναφέρουν πως η πλήρης αποκάλυψη του Intergalactic προγραμματίζεται να πραγματοποιηθεί μόλις το 2027. Η λογική, λοιπόν, λέει πως η παραγωγή του νέου Uncharted θα μπει σε πλήρη κλίμακα μόνο μετά την ολοκλήρωση του διαστημικού τίτλου.

Λαμβάνοντας υπόψη τους εξαιρετικά αργούς ρυθμούς παραγωγής που επιβάλλουν οι υψηλές απαιτήσεις της σύγχρονης βιομηχανίας, η κυκλοφορία του νέου Uncharted αναπόφευκτα τοποθετείται χρονικά στη γενιά του PlayStation 6. Πιθανότατα η Sony θα παρουσιάσει την επόμενη κονσόλα της γύρω στο 2028 και προφανώς θα χρειαστεί ισχυρές αποκλειστικότητας για να προσελκύσει το απαιτητικό καταναλωτικό κοινό, επομένως, ένα νέο κεφάλαιο στο βαρύ franchise του Uncharted διαθέτει την εμπορική δύναμη να λειτουργήσει ως ο ιδανικός τίτλος λανσαρίσματος.