Η Sony φέρνει AI upscaling στο βασικό PS5 - Ποια παιχνίδια το λαμβάνουν πρώτα

Σύνοψη

Η Sony ανακοίνωσε αιφνιδιαστικά την έλευση της τεχνολογίας Quick Spectral Super Resolution (QSSR), φέρνοντας τις δυνατότητες του AI upscaling στο βασικό μοντέλο του PlayStation 5.

Η νέα αρχιτεκτονική προέκυψε μέσα από το Project Amethyst, μια κοινή προσπάθεια της Sony με την AMD, προσαρμοσμένη στις δυνατότητες του απλού PS5.

Το PSSR εξακολουθεί να αποτελεί το κορυφαίο πρότυπο για τους κατόχους του PS5 Pro, αλλά το QSSR προσφέρει σημαντικές βελτιώσεις στην ευκρίνεια και τη σταθερότητα της εικόνας.

Τα Marvel's Wolverine και Ghost of Yōtei αποτελούν τους δύο πρώτους τίτλους που υποστηρίζουν άμεσα το QSSR μέσω σχετικού patch, δίνοντας μια πρόγευση της νέας οπτικής εμπειρίας.

Η κυκλοφορία του PlayStation 5 Pro ανέδειξε την τεχνολογία PlayStation Spectral Super Resolution (PSSR) ως τον απόλυτο καθοριστικό παράγοντα για την αναβάθμιση της οπτικής πιστότητας, αφήνοντας πολλούς κατόχους του βασικού PS5 να αναρωτιούνται εάν οι εν λόγω τεχνικές βελτιώσεις θα μπορούσαν ποτέ να εφαρμοστούν στο δικό τους υλικό. Οι υψηλές υπολογιστικές απαιτήσεις του PSSR καθιστούσαν πρακτικά αδύνατη τη μεταφορά του στους παλαιότερους επεξεργαστές, όμως η αρμόδια ομάδα της Sony εργαζόταν αθόρυβα πάνω σε μια εναλλακτική λύση που μόλις αποκαλύφθηκε στο ευρύ κοινό.

Τι ακριβώς είναι το QSSR και πώς λειτουργεί στο PS5;

Το QSSR (Quick Spectral Super Resolution) είναι μια νέα βαθμίδα απόδοσης AI upscaling της Sony αποκλειστικά για το απλό PlayStation 5. Προέρχεται από το Project Amethyst σε συνεργασία με την AMD, χρησιμοποιώντας μια απλοποιημένη νευρωνική αρχιτεκτονική που αναλύει την εικόνα ανά pixel, προσφέροντας υψηλότερη ευκρίνεια και σταθερότητα χωρίς τις ακραίες υπολογιστικές απαιτήσεις του PSSR.

Ο Daniel Craig, επικεφαλής μηχανικός στο τμήμα Graphics R&D της Sony Interactive Entertainment, ξεκαθάρισε ότι το ολοκαίνουριο αυτό εργαλείο προορίζεται να προσφέρει ένα σημαντικό μέρος της εμπειρίας που απολαμβάνουν οι κάτοχοι του Pro μοντέλου, εφαρμόζοντας καινοτόμες λύσεις για να παρακάμψει τους τεχνικούς περιορισμούς. Η αρχιτεκτονική του QSSR στηρίζεται σε ένα πιο ελαφρύ και βελτιστοποιημένο νευρωνικό δίκτυο, το οποίο έχει ρυθμιστεί χειροκίνητα (hand-tuned implementation) ώστε να αξιοποιεί στο έπακρο τους διαθέσιμους πόρους του αρχικού PlayStation 5, μεγιστοποιώντας την απόδοση χωρίς να προκαλεί συμφόρηση στο σύστημα.

Κατά την ανάλυση της εικόνας, η νέα τεχνολογία εξετάζει τα δεδομένα της οθόνης pixel προς pixel και επιστρατεύει τη μηχανική μάθηση για να αυξήσει την ανάλυση διατηρώντας εντυπωσιακά υψηλά επίπεδα λεπτομέρειας, τα οποία οι συμβατικές μέθοδοι αναβάθμισης (όπως το FSR της AMD) δυσκολεύονταν συχνά να προσεγγίσουν χωρίς να προσθέσουν τεχνητό θόρυβο ή αστάθεια στα κινούμενα αντικείμενα.

Η πρώτη εφαρμογή σε τίτλους της Insomniac και της Sucker Punch

Οι θεωρητικές τεχνολογικές υποσχέσεις σπάνια αποκτούν αξία εάν δεν συνοδεύονται από πραγματικά, απτά παραδείγματα στον χώρο του gaming, γι' αυτό και η Sony φρόντισε να συνδέσει την ανακοίνωση του QSSR με την άμεση διάθεσή του σε δύο από τους πλέον αναμενόμενους και εντυπωσιακούς οπτικά τίτλους της τρέχουσας γενιάς. Τα Marvel's Wolverine και Ghost of Yōtei αναβαθμίζονται μέσω επίσημων ενημερώσεων (patches) ώστε να ενσωματώσουν το QSSR ως μια επιπρόσθετη επιλογή στα μενού των γραφικών τους, δίνοντας τη δυνατότητα στους παίκτες να δοκιμάσουν αμέσως τις διαφορές.

Η προσέγγιση της Insomniac Games υπογραμμίζει την ευελιξία του νέου συστήματος, με τον Mike Fitzgerald να αναφέρει χαρακτηριστικά ότι το QSSR προσθέτει απαράμιλλη καθαρότητα στο επίπεδο των μεμονωμένων pixels, φέρνοντας στην επιφάνεια κρυμμένες λεπτομέρειες στους πολυσύχναστους δρόμους της Madripoor και στα πυκνοκατοικημένα σοκάκια του Shinjuku, προσφέροντας παράλληλα μια εξαιρετική εμπειρία στους παίκτες που δεν επιθυμούν να επενδύσουν στη νεότερη κονσόλα.

Από την πλευρά της Sucker Punch Productions, ο Jasmin Patry εστίασε στην ικανότητα του QSSR να διαχειρίζεται τα λεπτά χαρακτηριστικά των χαρακτήρων και τα οργανικά περιβάλλοντα, διασφαλίζοντας ένα επίπεδο χρονικής σταθερότητας που αποτελούσε μόνιμο πρόβλημα για τα βασικά μοντέλα του PS5 κατά τη χρήση παραδοσιακών μεθόδων.

Τι σημαίνει αυτή η εξέλιξη για το μέλλον του PS5;

Η απόφαση της Sony να παραδώσει ένα τόσο ισχυρό εργαλείο τεχνητής νοημοσύνης σε μια πλατφόρμα που διανύει ήδη τον έκτο χρόνο ζωής της αποδεικνύει την επιθυμία της εταιρείας να μην εγκαταλείψει την τεράστια βάση εγκατεστημένων χρηστών που έχει δημιουργήσει.

Το PSSR παραμένει αναμφισβήτητα ο βασιλιάς της ποιότητας για το PlayStation 5 Pro, ωστόσο, η ευρεία διάθεση του QSSR στους προγραμματιστές από εδώ και στο εξής, αναμένεται να αναδιαμορφώσει τον τρόπο με τον οποίο προσεγγίζουν την ανάπτυξη των μελλοντικών τους τίτλων.