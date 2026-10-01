PS Plus: Αυτά είναι τα δωρεάν games για τον Οκτώβριο!

Σύνοψη

Η Sony αποκάλυψε τα τρία δωρεάν παιχνίδια που θα διατεθούν στους συνδρομητές του PlayStation Plus Essential για τον Οκτώβριο του 2026, καλύπτοντας τις πλατφόρμες PS4 και PS5.

Η κορυφαία προσθήκη του μήνα είναι το F1 25 , ο νεότερος αγωνιστικός εξομοιωτής της EA Sports που μεταφέρει την αυθεντική εμπειρία του πρωταθλήματος της Formula 1 στις κονσόλες.

, ο νεότερος αγωνιστικός εξομοιωτής της EA Sports που μεταφέρει την αυθεντική εμπειρία του πρωταθλήματος της Formula 1 στις κονσόλες. Το multiplayer σκέλος ενισχύεται από το Hunt: Showdown 1896 της Crytek, ένα ατμοσφαιρικό extraction shooter που μεταφέρει τη δράση στα βουνά του Κολοράντο αξιοποιώντας την αναβαθμισμένη μηχανή γραφικών.

της Crytek, ένα ατμοσφαιρικό extraction shooter που μεταφέρει τη δράση στα βουνά του Κολοράντο αξιοποιώντας την αναβαθμισμένη μηχανή γραφικών. Το lineup συμπληρώνεται από το Earth Defense Force: World Brothers 2 , το οποίο προσφέρει ξέφρενη συνεργατική δράση απέναντι σε γιγάντια εξωγήινα έντομα υπό το πρίσμα μιας μοναδικής voxel αισθητικής.

, το οποίο προσφέρει ξέφρενη συνεργατική δράση απέναντι σε γιγάντια εξωγήινα έντομα υπό το πρίσμα μιας μοναδικής voxel αισθητικής. Οι τίτλοι θα είναι διαθέσιμοι για προσθήκη στην ψηφιακή βιβλιοθήκη από την Τρίτη 6 Οκτωβρίου έως τις 2 Νοεμβρίου, απαιτώντας ενεργή συνδρομή (Essential, Extra ή Premium) για την απόκτησή τους.

Η Sony προχώρησε στην επίσημη αποκάλυψη των νέων τίτλων που θα εμπλουτίσουν τη βιβλιοθήκη των συνδρομητών του PlayStation Plus Essential για τον Οκτώβριο του 2026, προσφέροντας ένα άκρως ισορροπημένο μείγμα αδρεναλίνης, στρατηγικής επιβίωσης και συνεργατικής δράσης.

Οι κάτοχοι των κονσολών PlayStation 5 και PlayStation 4 που διατηρούν ενεργή συνδρομή σε οποιαδήποτε από τις τρεις διαθέσιμες βαθμίδες της υπηρεσίας PS Plus θα έχουν την ευκαιρία να εντάξουν στην ψηφιακή τους συλλογή τρία ιδιαίτερα αξιόλογα παιχνίδια, τα οποία καλύπτουν ένα εξαιρετικά ευρύ φάσμα προτιμήσεων.

Το φετινό φθινοπωρινό lineup αναλαμβάνει να ικανοποιήσει πρωτίστως τους λάτρεις του ρεαλιστικού μηχανοκίνητου αθλητισμού που αναζητούν την απόλυτη ακρίβεια στην οδήγηση, ενώ παράλληλα φροντίζει τους παίκτες που επιθυμούν έντονες συγκινήσεις σε σκοτεινά και αφιλόξενα περιβάλλοντα απέναντι σε απρόβλεπτους κινδύνους. Από την εξίσωση δεν απουσιάζουν φυσικά όσοι προτιμούν την πιο ανάλαφρη και χαοτική προσέγγιση για τα βράδια που απαιτούν απλώς ατελείωτη διασκέδαση με φίλους.

Από την Τρίτη, 6 Οκτωβρίου, τα F1 25, Hunt: Showdown 1896 και Earth Defense Force: World Brothers 2 παίρνουν οριστικά τη σκυτάλη από τις προτάσεις του Σεπτεμβρίου, παραμένοντας διαθέσιμα για διεκδίκηση μέχρι την πρώτη Δευτέρα του Νοεμβρίου.

F1 25

Το βασικό σημείο αναφοράς για τον φετινό Οκτώβριο αποτελεί αναμφίβολα το F1 25, η νεότερη προσθήκη στη μακροχρόνια και εξαιρετικά επιτυχημένη σειρά αγωνιστικών εξομοιωτών της Electronic Arts και της Codemasters, η οποία ανεβάζει ακόμη υψηλότερα τα στάνταρ ρεαλισμού και τεχνικής αρτιότητας.

Το παιχνίδι μεταφέρει τους παίκτες απευθείας στο πιλοτήριο των ταχύτερων μονοθεσίων του πλανήτη, ενσωματώνοντας όλα τα πλήρως ενημερωμένα ρόστερ, τις ομάδες και τις πίστες του επίσημου πρωταθλήματος της Formula 1, ενώ εμβαθύνει δραματικά στους μηχανισμούς δυναμικής συμπεριφοράς των ελαστικών και της προηγμένης αεροδυναμικής.

Η λειτουργία καριέρας επιτρέπει στους φιλόδοξους ψηφιακούς πιλότους να χαράξουν τη δική τους μακρά πορεία προς την κορυφή του μηχανοκίνητου αθλητισμού, διαχειριζόμενοι όχι μόνο την απόδοσή τους εντός της πίστας κατά τη διάρκεια των απαιτητικών αγωνιστικών τριημέρων αλλά και την κρίσιμη ανάπτυξη του οχήματος στα εργαστήρια των κατασκευαστών.

Το ριζικά ανανεωμένο σύστημα φυσικής απαιτεί αυξημένη προσοχή στη διαχείριση της θερμοκρασίας των φρένων και την φθορά των ελαστικών ανάλογα με την ποιότητα της ασφάλτου, καθιστώντας τον προσεκτικό σχεδιασμό της στρατηγικής των pit stops απολύτως απαραίτητο για την κατάκτηση του βάθρου. Το online οικοσύστημα του τίτλου υποστηρίζει πλέον πλήρες cross-play, εξασφαλίζοντας ότι τα lobbies παραμένουν πάντοτε γεμάτα για αμέτρητες ώρες ανταγωνισμού μέσω των επίσημων πρωταθλημάτων και των καθημερινών προκλήσεων, διατηρώντας το ενδιαφέρον του κοινού αμείωτο πολύ μετά την ολοκλήρωση των single-player σεζόν.

Hunt: Showdown 1896

Προχωρώντας σε εντελώς διαφορετικά και σαφώς πιο σκοτεινά μονοπάτια, το Hunt: Showdown 1896 της Crytek αντιπροσωπεύει μια από τις πιο ατμοσφαιρικές, αγχωτικές και αδυσώπητες εμπειρίες στο χώρο των extraction shooters. Η νεότερη έκδοση αξιοποιεί στο έπακρο τις τεχνικές δυνατότητες του PlayStation 5 μέσω της πανίσχυρης μηχανής γραφικών CryEngine 5.11, αφήνοντας πίσω τους παλιούς περιορισμούς του hardware προηγούμενης γενιάς για να προσφέρει έναν οπτικοακουστικό τομέα απαράμιλλης πιστότητας.

Η μετάβαση από τους οικείους βάλτους της Λουιζιάνα στα τραχιά, κατακόρυφα και αφιλόξενα βουνά του Κολοράντο φέρνει μια εντελώς φρέσκια πνοή στην τοπολογία των χαρτών, αναγκάζοντας τους έμπειρους παίκτες να προσαρμόσουν άμεσα τις τακτικές τους στα νέα δεδομένα των ανοιχτών οπτικών πεδίων και των απότομων υψομετρικών διαφορών.

Ως κυνηγοί επικηρυγμένων στο τέλος του 19ου αιώνα, οι παίκτες εισέρχονται σε έναν εφιαλτικό χάρτη με μοναδική αποστολή να εντοπίσουν, να απομονώσουν και να εξολοθρεύσουν αλλόκοτα πλάσματα, αντιμετωπίζοντας ταυτόχρονα τις εχθρικές ομάδες των αντίπαλων παικτών που διεκδικούν το ίδιο ακριβώς τρόπαιο. Η μόνιμη απώλεια του χαρακτήρα και του εξοπλισμού σε περίπτωση θανάτου προσδίδει τεράστιο βάρος στην παραμικρή απόφαση που λαμβάνεται στο πεδίο της μάχης, ενώ ο πολυβραβευμένος σχεδιασμός ήχου μετατρέπει κάθε σπασμένο κλαδί, κάθε τρομαγμένο σμήνος πουλιών και κάθε μακρινό πυροβολισμό σε ζωτικής σημασίας πληροφορία για τον εντοπισμό των απειλών.

Το παιχνίδι απευθύνεται ξεκάθαρα στο κοινό που διαθέτει την υπομονή να μελετήσει προσεκτικά το ψηφιακό του περιβάλλον, προσφέροντας ίσως την πιο ανταποδοτική αίσθηση νίκης έπειτα από μια επιτυχημένη διαφυγή (extraction) υπό συνθήκες ακραίας ψυχολογικής πίεσης.

Earth Defense Force: World Brothers 2

Την τριάδα του Οκτωβρίου έρχεται να συμπληρώσει το Earth Defense Force: World Brothers 2, ένας τίτλος που αφήνει ηθελημένα κατά μέρος τη σοβαρότητα και τον αυστηρό ρεαλισμό για να παραδώσει ανόθευτη, παλιομοδίτικη δράση με επίκεντρο τη συνεργατική εξολόθρευση εξωγήινων τεράτων. Υιοθετώντας μια ιδιαίτερα ευχάριστη voxel αισθητική που καταφέρνει να διατηρήσει χαμηλά τις απαιτήσεις του συστήματος επιτρέποντας την ταυτόχρονη απεικόνιση χιλιάδων εχθρών στην οθόνη, το παιχνίδι της D3 Publisher προσκαλεί τους παίκτες να υπερασπιστούν τη Γη η οποία έχει κυριολεκτικά θρυμματιστεί σε εκατοντάδες κυβικά κομμάτια.

Δημιουργώντας μια ομάδα τεσσάρων χαρακτήρων από ένα τεράστιο ρόστερ μαχητών που προέρχονται από όλους τους προηγούμενους τίτλους της σειράς, ο παίκτης αποκτά πρόσβαση σε ένα εξωφρενικό οπλοστάσιο ικανό να ισοπεδώσει ολόκληρες πόλεις. Η απρόσκοπτη εναλλαγή μεταξύ των χαρακτήρων σε πραγματικό χρόνο επιτρέπει τον εντυπωσιακό συνδυασμό διαφορετικών ικανοτήτων και όπλων, παράγοντας καταστροφικές αλυσίδες επιθέσεων απέναντι στα ατελείωτα κύματα από γιγάντια μεταλλαγμένα μυρμήγκια, αράχνες, τεράστια ρομπότ και ιπτάμενους δίσκους που κατακλύζουν τους αιθέρες.