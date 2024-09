Ghost of Yōtei: Ανακοινώθηκε επίσημα το sequel του Ghost of Tsushima!

Στο πλαίσιο του τελευταίου State of Play streaming event της Sony που προβλήθηκε πριν από λίγες ώρες, η Sucker Punch ανακοίνωσε επίσημα το πολυαναμενόμενο sequel του Ghost of Tsushima! Ο επίσημος τίτλος είναι Ghost of Yōtei και πρόκειται για το πρώτο παιχνίδι της εταιρείας που έχει χτίσει εξαρχής βασισμένη στις δυνατότητες του PlayStation 5, επομένως περιμένουμε ακόμα καλύτερα γραφικά:

Έχουμε τεράστια οπτικά πεδία που σας επιτρέπουν να κοιτάτε μακριά στο περιβάλλον, εντελώς νέους ουρανούς με αστέρια που αναβοσβήνουν και σέλας, ακόμα πιο αληθοφανή κίνηση από τον άνεμο στο γρασίδι και τη βλάστηση και περισσότερες βελτιώσεις που θα μοιραστούμε στο μέλλον.

Στην ανάρτηση της στο επίσημο blog του PlayStation, η Sucker Punch αναφέρει ότι ήθελε να διατηρήσει το βασικό gameplay του Ghost of Tsushima για το νέο παιχνίδι Ghost of Yōtei. Τόσο το original όσο και το sequel επικεντρώνονται σε έναν πολεμιστή που διασχίζει την ιστορική Ιαπωνία. Ωστόσο, στο νέο παιχνίδι πρωταγωνιστεί μια γυναίκα, η Atsu.

Επιπλέον αποκαλύπτονται μερικά από τα στοιχεία της υπόθεσης του Ghost of Yotei, όπως για παράδειγμα ότι διαδραματίζεται 300 χρόνια μετά τα γεγονότα του αρχικού τίτλου:

Η ιστορία μας διαδραματίζεται στα εδάφη γύρω από το όρος Yōtei, μια πανύψηλη κορυφή στην καρδιά του Ezo, μιας περιοχής της Ιαπωνίας που είναι γνωστή ως Hokkaido στο σήμερα. Το 1603, η περιοχή αυτή βρισκόταν εκτός της κυριαρχίας της Ιαπωνίας και ήταν γεμάτη με εκτεταμένα λιβάδια, χιονισμένες τούνδρες και απροσδόκητους κινδύνους. Απέχει πολύ από τις οργανωμένες φατρίες σαμουράι που ζούσαν στην Tsushima, και είναι το σκηνικό για μια πρωτότυπη ιστορία που ανυπομονούμε να αφηγηθούμε.

Προς το παρόν δεν έχει αποκαλυφθεί ημερομηνία κυκλοφορίας, πέραν ότι θα το δούμε μέσα στο 2025.