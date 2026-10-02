Ghost of Yōtei Complete Edition: Διαθέσιμο από σήμερα στο PS5 με επιστροφή του Jin Sakai!

Σύνοψη

Το Ghost of Yōtei Complete Edition κυκλοφόρησε για το PlayStation 5, ενσωματώνοντας το βασικό παιχνίδι και νέο επιπρόσθετο περιεχόμενο.

Το πακέτο περιλαμβάνει τη νέα επέκταση ιστορίας «Ηχώ της Σεκιγκαχάρα» και το απαιτητικό combat survival mode «Most Wanted».

Οι παίκτες μπορούν να χειριστούν τέσσερις διαφορετικούς χαρακτήρες στο νέο mode, συμπεριλαμβανομένου του αγαπημένου Jin Sakai.

Η Sony εισάγει τη νέα τεχνολογία αναβάθμισης εικόνας Quick Spectral Super Resolution (QSSR), η οποία είναι άμεσα διαθέσιμη στο παιχνίδι.

Το δωρεάν patch v.2.0 φέρνει πολυαναμενόμενες λειτουργίες, όπως η δυνατότητα διατήρησης της εμφάνισης μιας πανοπλίας με τα στατιστικά μιας άλλης (transmog).

Το σύμπαν της Sucker Punch Productions επεκτείνεται ραγδαία, καθώς το Ghost of Yōtei Complete Edition είναι πλέον και επίσημα διαθέσιμο για το PlayStation 5, προσφέροντας στους παίκτες την πιο ολοκληρωμένη εκδοχή του ταξιδιού της Atsu. Η νέα κυκλοφορία προσθέτει σημαντικό νέο περιεχόμενο μέσω του expansion της ιστορίας με την ονομασία «Ηχώ της Σεκιγκαχάρα», ενώ ταυτόχρονα εισάγει ένα εξαιρετικά απαιτητικό combat survival mode για έναν παίκτη, το οποίο ονομάζεται Most Wanted. Οι κάτοχοι του βασικού τίτλου λαμβάνουν επίσης μια σειρά από σημαντικές δωρεάν αναβαθμίσεις ποιότητας ζωής που βελτιώνουν τον κορμό του παιχνιδιού.

Η αφηγηματική εμπειρία εμπλουτίζεται δραστικά μέσω του Ghost of Yōtei: Ηχώ της Σεκιγκαχάρα, όπου οι παίκτες καλούνται να περιπλανηθούν στους πρόποδες του βουνού Ashoro, εξερευνώντας μια μέχρι πρότινος άγνωστη περιοχή του Έζο. Η περιοχή αυτή βρίσκεται υπό τον στενό έλεγχο των Vipers, μιας εχθρικής και εξαιρετικά επικίνδυνης φατρίας η οποία δηλώνει απόλυτη πίστη στον αρχηγό της, τον Snake. Η δομή της νέας επέκτασης βασίζεται σε μια έξυπνη αφηγηματική τεχνική, καθώς τα γεγονότα εκτυλίσσονται στο παρόν, διανθισμένα με κρίσιμες αναδρομές που μεταφέρουν τους παίκτες στις αιματηρές ημέρες της Μάχης της Σεκιγκαχάρα. Μέσα από αυτά τα ιστορικά άλματα, το σενάριο εξερευνά σε βάθος τη σχέση της Atsu με τον Nagato, μια καθοριστική προσωπικότητα από το σκοτεινό παρελθόν της πρωταγωνίστριας, ο οποίος είχε πολεμήσει στο πλευρό της στην ηπειρωτική χώρα.

Η εξερεύνηση των νέων περιοχών συνοδεύεται από αυξημένες προκλήσεις, διότι οι παίκτες θα κληθούν να αντιμετωπίσουν εντελώς νέους τύπους εχθρών, οι οποίοι είναι εξοπλισμένοι με βαριά, καταστροφικά όπλα. Η αντιμετώπισή τους απαιτεί στρατηγική προσέγγιση και αξιοποίηση των νέων Mythic Tales, μέσα από τα οποία ξεκλειδώνονται ισχυρές ικανότητες, ανθεκτικά σετ πανοπλίας και εντυπωσιακά κοσμητικά αντικείμενα που διευρύνουν τις επιλογές εξατομίκευσης.

Πέραν της ιστορίας, η προσθήκη που αναμένεται να κρατήσει αμείωτο το ενδιαφέρον της κοινότητας είναι το Most Wanted mode. Πρόκειται για μια λειτουργία επιβίωσης όπου οι παίκτες αναλαμβάνουν αποστολές με κλιμακούμενη δυσκολία, οι οποίες είναι άμεσα εμπνευσμένες από τους περιβόητους Yōtei Six. Ο πυρήνας αυτού του mode βασίζεται στην επιλογή ενός εκ των τεσσάρων διαθέσιμων χαρακτήρων για την αντιμετώπιση ατελείωτων κυμάτων εχθρών και σκληροτράχηλων minibosses. Κατά τη διάρκεια κάθε προσπάθειας, οι παίκτες καλούνται να επιλέξουν κρίσιμα προνόμια και στοχευμένες αναβαθμίσεις για να ενισχύσουν τον χαρακτήρα τους, προετοιμάζοντάς τον κατάλληλα για την τελική, εξαντλητική αναμέτρηση με τον boss της εκάστοτε αποστολής.

Το ρόστερ του Most Wanted mode αποτελεί μια ευχάριστη έκπληξη για τους μακροχρόνιους θαυμαστές της σειράς. Διαθέσιμη είναι φυσικά η Atsu, η οποία χρησιμοποιεί το φονικό διπλό katana, η Oyuki που εξειδικεύεται στις επιθέσεις με το παραδοσιακό kusarigama, και ο Nagato ο οποίος βασίζεται στην εμβέλεια που του προσφέρει το yari. Το πιο σημαντικό στοιχείο, ωστόσο, είναι η δυναμική επιστροφή του θρυλικού Jin Sakai από το Ghost of Tsushima, ο οποίος φέρνει μαζί του το χαρακτηριστικό katana του και τις τέσσερις ιστορικές στάσεις μάχης που καθόρισαν τον πρώτο τίτλο. Ο κάθε ήρωας διαθέτει το δικό του μοναδικό οπλοστάσιο, αποκλειστικές ικανότητες, πανίσχυρα Ultimates και εντυπωσιακά Kill Streaks. Τα διαθέσιμα προνόμια, τα οποία καλύπτουν ποικίλους τομείς όπως η εξειδίκευση στα όπλα, η βελτίωση του εξοπλισμού, οι επικλήσεις (summon), οι απωθήσεις και η γενικότερη δυνατότητα επιβίωσης, προσφέρουν στους παίκτες την απαραίτητη ελευθερία να πειραματίζονται διαρκώς με διαφορετικά builds σε κάθε τους προσπάθεια.

Κατά τη διάρκεια αυτών των αναμετρήσεων, οι παίκτες συγκεντρώνουν Mon, ένα ειδικό νόμισμα που χρησιμοποιείται για το ξεκλείδωμα νέων τεχνικών, την αναβάθμιση των όπλων, την απόκτηση φυλαχτών και την ενεργοποίηση επιπλέον χαρακτήρων μεταξύ των παιχνιδιών. Αξίζει να αναφερθεί πως η πρόοδος ανταμείβεται ουσιαστικά, καθώς τα κοσμητικά αντικείμενα που κερδίζονται στο απαιτητικό περιβάλλον του Most Wanted μεταφέρονται απρόσκοπτα τόσο στο κύριο παιχνίδι όσο και στο expansion Ηχώ της Σεκιγκαχάρα.

Το πλήρες πακέτο του Ghost of Yōtei Complete Edition ενσωματώνει το βασικό παιχνίδι, την online multiplayer εμπειρία του Ghost of Yōtei Legends, το expansion Ηχώ της Σεκιγκαχάρα, το Most Wanted mode, όλο το πλούσιο περιεχόμενο που περιλαμβανόταν μέχρι πρότινος στην Digital Deluxe Edition, καθώς και το αποκλειστικό Charm of Hokkyokusei. Όσοι διαθέτουν ήδη το βασικό παιχνίδι, έχουν τη δυνατότητα να αποκτήσουν άμεση πρόσβαση στο νέο περιεχόμενο αγοράζοντας το ειδικό Ghost of Yōtei Complete Edition Upgrade μέσα από το ψηφιακό κατάστημα της κονσόλας. Το πακέτο ολοκληρώνεται με την προσθήκη νέων Photo Mode stamps, επιπρόσθετων κοσμητικών αντικειμένων για το New Game+ και την εισαγωγή νέων τροπαίων που συνδέονται άμεσα με τα Ηχώ της Σεκιγκαχάρα και το Most Wanted.

Παράλληλα με την κυκλοφορία της νέας έκδοσης, η Sucker Punch διέθεσε μια εξαιρετικά σημαντική δωρεάν ενημέρωση (v.2.0), η οποία κυκλοφόρησε την 1η Οκτωβρίου 2026, για όλους τους κατόχους του παιχνιδιού. Το συγκεκριμένο patch περιλαμβάνει τη λειτουργία Beauty of Yōtei, δίνοντας στους παίκτες την ευκαιρία να περιηγηθούν στα μαγευτικά τοπία του Ezo και να τα αποτυπώσουν ψηφιακά μέσω του εξελιγμένου Photo Mode. Επιπλέον, προστέθηκαν νέα μουσικά κομμάτια για το Watanabe Mode, τα οποία ακούγονται καθ' όλη τη διάρκεια του παιχνιδιού, και εισήχθη μια νέα, κρίσιμη επιλογή προσβασιμότητας υψηλής αντίθεσης που διευκολύνει την παρακολούθηση της δράσης. Η πιο πολυαναμενόμενη προσθήκη ωστόσο είναι η εισαγωγή του συστήματος transmog, το οποίο επιτρέπει επιτέλους στους παίκτες να διατηρούν την οπτική εμφάνιση ενός αγαπημένου σετ πανοπλίας, αξιοποιώντας παράλληλα τα ανώτερα στατιστικά ενός διαφορετικού σετ.

Σε τεχνολογικό επίπεδο, η Sony προχώρησε σε μια μνημειώδη ανακοίνωση, επιβεβαιώνοντας πως τα Ghost of Yōtei και Marvel’s Wolverine αποτελούν τους πρώτους τίτλους της αγοράς που χρησιμοποιούν επίσημα την τεχνολογία Quick Spectral Super Resolution (QSSR). Πρόκειται για μια προηγμένη τεχνολογία αναβάθμισης που βελτιώνει θεαματικά τη συνολική λεπτομέρεια και την απόλυτη σταθερότητα της εικόνας στο υλισμικό του PS5, και η οποία είναι διαθέσιμη από σήμερα ως μια νέα, προαιρετική επιλογή γραφικών.