Project Windless: Το νέο action RPG έπος για το PS5 από τους δημιουργούς του PUBG

Η πρόσφατη παρουσίαση του State of Play επεφύλασσε μια έκπληξη για την gaming κοινότητα. Η Krafton, η εταιρεία πίσω από το φαινόμενο PUBG, παρουσίασε το επίσημο trailer του Project Windless, ενός φιλόδοξου open-world action RPG που αναπτύσσεται αποκλειστικά για το PlayStation 5 και το PS5 Pro. Το παιχνίδι υπόσχεται να μεταφέρει τους παίκτες σε έναν κόσμο όπου η μυθολογία συναντά τη βίαιη δράση, βασισμένο στη δημοφιλή σειρά κορεατικών μυθιστορημάτων φαντασίας «The Bird That Drinks Tears» του Lee Yeong-do.

Μια νέα προσέγγιση στη σκοτεινή φαντασία

Το Project Windless δεν αποτελεί μια απλή μεταφορά των βιβλίων στην οθόνη. Η ομάδα ανάπτυξης της Krafton Montréal Studio, υπό την καθοδήγηση του βετεράνου Patrik Méthé (γνωστού από τη θητεία του στη σειρά Far Cry), επέλεξε να τοποθετήσει την ιστορία 1.500 χρόνια πριν από τα γεγονότα των μυθιστορημάτων. Αυτή η απόφαση δίνει στους δημιουργούς την ελευθερία να εξερευνήσουν μια «ξεχασμένη» εποχή, επιτρέποντας τόσο στους γνώστες του έργου όσο και στους νέους παίκτες να ανακαλύψουν τις απαρχές ενός σύνθετου σύμπαντος.

Στο επίκεντρο της εμπειρίας βρίσκεται η φυλή των Rekon. Πρόκειται για επιβλητικά, ανθρωπόμορφα όντα που θυμίζουν πτηνά, προικισμένα με τρομακτική δύναμη και ταχύτητα, αλλά και μια ιδιαιτερότητα που καθορίζει το gameplay: τον απόλυτο φόβο για το νερό. Ο παίκτης αναλαμβάνει τον ρόλο του «Hero King», ενός πολεμιστή Rekon που καλείται να χαράξει τη δική του πορεία σε μια ήπειρο που σπαράσσεται από συγκρούσεις μεταξύ τεσσάρων διαφορετικών φυλών: των Ανθρώπων, των ερπετοειδών Nhaga, των πνευματωδών Tokkebi και των ίδιων των Rekon.

Καινοτομία στις μάχες και την εξερεύνηση

Η οπτική προσέγγιση του Project Windless ξεφεύγει από τα καθιερωμένα πρότυπα της δυτικής φαντασίας. Το trailer αποκάλυψε έναν κόσμο με έντονη αισθητική, όπου η Unreal Engine 5 χρησιμοποιείται για να αποδώσει λεπτομερή περιβάλλοντα και χαοτικές μάχες μεγάλης κλίμακας. Η Krafton εισάγει τη λεγόμενη «Mass Technology», μια τεχνική που επιτρέπει την ταυτόχρονη απεικόνιση εκατοντάδων ή και χιλιάδων εχθρών στην οθόνη, χωρίς να θυσιάζεται η ακρίβεια του συστήματος μάχης.

Οι αναμετρήσεις περιγράφονται ως ένας συνδυασμός της στρατηγικής των «musou» παιχνιδιών και της τεχνικής βάθους των σύγχρονων action RPG. Ο Hero King χρησιμοποιεί διπλά σπαθιά σφυρηλατημένα από αστέρια, προσφέροντας μια αίσθηση δύναμης που μεταφράζεται σε εντυπωσιακά combos και καταστροφικά χτυπήματα. Η ελευθερία κινήσεων είναι το κλειδί, καθώς το παιχνίδι αποφεύγει την υπερβολική καθοδήγηση, ενθαρρύνοντας τον παίκτη να εξερευνήσει οργανικά το περιβάλλον και να ανακαλύψει μυστικά χωρίς διαρκή σημάδια στον χάρτη.

Τεχνολογική υπεροχή στο PS5 Pro

Η ανακοίνωση έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στις δυνατότητες του PS5 Pro. Το Project Windless στοχεύει να εκμεταλλευτεί την επιπλέον ισχύ της κονσόλας για να προσφέρει ανώτερη ποιότητα εικόνας και σταθερό frame rate, ακόμη και στις πιο απαιτητικές σκηνές πολέμου. Οι φωτοσκιάσεις, η φυσική των υλικών και η απόσταση σχεδίασης (draw distance) αναμένεται να θέσουν νέα πρότυπα για το είδος των open-world παιχνιδιών.

Ο Patrik Méthé δήλωσε χαρακτηριστικά πως στόχος της ομάδας είναι η δημιουργία ενός κόσμου που αντιδρά στις αποφάσεις του παίκτη. Οι συμμαχίες που θα συνάψει κανείς και οι μάχες που θα επιλέξει να δώσει θα έχουν άμεσο αντίκτυπο στην ισορροπία δυνάμεων της ηπείρου, οδηγώντας στη γέννηση ενός νέου βασιλείου. Πρόκειται για μια single-player εμπειρία που εστιάζει στην αφήγηση και την προσωπική πρόοδο, αποφεύγοντας τα στοιχεία live service που συναντάμε συχνά σε σύγχρονους τίτλους.

Η στρατηγική σημασία για την Krafton

Το Project Windless αποτελεί το μεγάλο στοίχημα της Krafton για την εδραίωσή της στην αγορά των AAA τίτλων για κονσόλες. Μετά την επιτυχία του PUBG και την προσπάθεια με το The Callisto Protocol, η εταιρεία επενδύει σε μια πλούσια πνευματική ιδιοκτησία από την Κορέα, ελπίζοντας να επαναλάβει την επιτυχία τίτλων όπως το Black Myth: Wukong, που απέδειξαν ότι οι παίκτες διψούν για νέες, μη δυτικές μυθολογίες.

Παρόλο που δεν έχει ανακοινωθεί ακόμη συγκεκριμένη ημερομηνία κυκλοφορίας, οι πρώτες εντυπώσεις από το gameplay και η καλλιτεχνική διεύθυνση δείχνουν ότι το Project Windless είναι ένα από τα πιο υποσχόμενα projects για τα επόμενα χρόνια. Η έμφαση στην ελευθερία, η βίαιη ομορφιά των μαχών και η χρήση πρωτοποριακής τεχνολογίας καθιστούν τον τίτλο απαραίτητο για τους κατόχους PlayStation 5 που αναζητούν μια πραγματικά νέα εμπειρία.