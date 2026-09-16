Sony PlayStation Pulse & Pulse Edge: Ανακοινώθηκαν επίσημα τα νέα planar headsets για το PS5

Σύνοψη

Η Sony ανακοίνωσε δύο νέα ασύρματα headsets για το PS5, τα PlayStation Pulse και Pulse Edge, εξοπλισμένα με κορυφαίους επίπεδους μαγνητικούς οδηγούς (planar magnetic drivers).

Υποστηρίζουν το ιδιόκτητο πρωτόκολλο PlayStation Link για lossless μεταφορά ήχου με μηδενική καθυστέρηση, ενώ διαθέτουν ταυτόχρονη συνδεσιμότητα Bluetooth.

Ενσωματώνουν προηγμένα μικρόφωνα που χρησιμοποιούν αλγόριθμους τεχνητής νοημοσύνης για την απόλυτη απομόνωση της φωνής από τον περιβάλλοντα θόρυβο.

Τα νέα αξεσουάρ ενσωματώνονται απρόσκοπτα στο οικοσύστημα της Sony, υποστηρίζοντας το PS5, το PlayStation Portal, υπολογιστές PC και Mac.

Η Sony ενισχύει περαιτέρω το οικοσύστημα αξεσουάρ του PlayStation 5 αποκαλύπτοντας την επόμενη γενιά των επίσημων λύσεων ήχου, η οποία απαρτίζεται από τα εντυπωσιακά ασύρματα headsets PlayStation Pulse και Pulse Edge.

Η εταιρεία εστιάζει ξεκάθαρα στην παροχή μιας ακουστικής εμπειρίας υπερυψηλών προδιαγραφών ενσωματώνοντας τεχνολογίες που παραδοσιακά συναντάμε αποκλειστικά σε εξοπλισμό κατηγορίας audiophile, με κύριο άξονα τους επίπεδους μαγνητικούς οδηγούς που υπόσχονται δραματική μείωση της παραμόρφωσης και κρυστάλλινη απόδοση.

Η απόφαση της εταιρείας να καταστήσει διαθέσιμα high-end τεχνικά χαρακτηριστικά στην ευρεία καταναλωτική βάση του console gaming καταδεικνύει την ξεκάθαρη πρόθεσή της να κυριαρχήσει όχι μόνο στο hardware των κονσολών, αλλά και στην εξαιρετικά απαιτητική αγορά των premium gaming περιφερειακών που γνωρίζει τεράστια άνθηση παγκοσμίως.

Ποια είναι τα χαρακτηριστικά των PlayStation Pulse και Pulse Edge;

Τα PlayStation Pulse και Pulse Edge ενσωματώνουν επίπεδους μαγνητικούς οδηγούς για ήχο μηδενικής παραμόρφωσης, αξιοποιούν το πρωτόκολλο PlayStation Link για ασύρματη μετάδοση χωρίς απώλειες (lossless) και διαθέτουν μικρόφωνα με AI noise rejection. Προσφέρουν ταυτόχρονη σύνδεση μέσω Bluetooth με κινητές συσκευές και συνεργάζονται άψογα με το Tempest 3D AudioTech.



Η ενσωμάτωση των επίπεδων μαγνητικών οδηγών (planar magnetic drivers) αποτελεί το σημαντικότερο τεχνολογικό άλμα για τη νέα σειρά ακουστικών, καθώς η παραδοσιακή τεχνολογία των δυναμικών οδηγών αντικαθίσταται από ένα εξαιρετικά λεπτό διάφραγμα το οποίο διατρέχεται από ηλεκτρικά κυκλώματα και περιβάλλεται από ισχυρούς μαγνήτες, επιτρέποντας στον ήχο να αναπαράγεται με αδιανόητη ταχύτητα και απόλυτη καθαρότητα. Οι παίκτες αποκτούν πλέον ένα ξεκάθαρο και μετρήσιμο τακτικό πλεονέκτημα σε έντονα ανταγωνιστικούς τίτλους πολλαπλών παικτών, αφού η κατεύθυνση των κρίσιμων ηχητικών εφέ, όπως τα προσεκτικά βήματα των αντιπάλων, ο ήχος επαναγέμισης των όπλων ή οι πυροβολισμοί από μεγάλη απόσταση, αποδίδεται με χειρουργική ακρίβεια στον τρισδιάστατο χώρο του παιχνιδιού. Το εξελιγμένο hardware των ακουστικών συνδυάζεται απολύτως αρμονικά με την προηγμένη μηχανή Tempest 3D AudioTech που βρίσκεται στην καρδιά του PlayStation 5, δημιουργώντας μια βαθιά καθηλωτική και ρεαλιστική ατμόσφαιρα που επιτρέπει στον χρήστη να αντιλαμβάνεται πλήρως την κλίμακα και το βάθος του ψηφιακού περιβάλλοντος.

Πέρα από την εντυπωσιακή ποιότητα των ίδιων των οδηγών, η ασύρματη μεταφορά του ψηφιακού σήματος αναλαμβάνεται αποκλειστικά από το ιδιόκτητο πρωτόκολλο PlayStation Link, το οποίο σχεδιάστηκε και αναπτύχθηκε εξαρχής από τους μηχανικούς της Sony για να εξαλείψει τα εγγενή προβλήματα του συμβατικού Bluetooth, παρέχοντας μηδενική καθυστέρηση και ασυμπίεστο ήχο εξαιρετικής πιστότητας. Ο συμπεριλαμβανόμενος μικροσκοπικός προσαρμογέας USB επιτρέπει την άμεση και απροβλημάτιστη σύνδεση των μοντέλων Pulse και Pulse Edge με το PS5, διατηρώντας παράλληλα πλήρη συμβατότητα με υπολογιστές PC ή Mac, γεγονός που εξασφαλίζει ότι η οικονομική επένδυση του καταναλωτή παραμένει απολύτως ευέλικτη και αξιοποιήσιμη σε πολλαπλές πλατφόρμες ψυχαγωγίας. Η πρωτοφανής ευκολία μετάβασης της ηχητικής πηγής από την οικιακή κονσόλα στο φορητό σύστημα PlayStation Portal ή στο desktop προσδίδει στο ευρύτερο οικοσύστημα της Sony μια αξιοζήλευτη συνοχή που απλοποιεί δραματικά την καθημερινότητα των σύγχρονων gamers.

Η επικοινωνία κατά τη διάρκεια των κρίσιμων διαδικτυακών αναμετρήσεων αναβαθμίζεται εξίσου θεαματικά μέσω του επανασχεδιασμένου συστήματος μικροφώνων που πλέον ενσωματώνει εξελιγμένους αλγόριθμους τεχνητής νοημοσύνης, επιτυγχάνοντας την απόλυτη καταστολή του περιβάλλοντος θορύβου στο δωμάτιο του παίκτη. Το λογισμικό έχει εκπαιδευτεί επισταμένα μέσα από την ανάλυση εκατομμυρίων διαφορετικών δειγμάτων ήχου προκειμένου να διαχωρίζει την ανθρώπινη φωνή από τους ενοχλητικούς ήχους υποβάθρου, ακυρώνοντας δυναμικά το έντονο πάτημα των πλήκτρων σε ένα μηχανικό πληκτρολόγιο, τη λειτουργία ηλεκτρικών συσκευών στο διπλανό δωμάτιο ή ακόμα και τους θορύβους από τη μάσηση τροφής, διασφαλίζοντας έτσι ότι οι συμπαίκτες σας θα λαμβάνουν αποκλειστικά και μόνο τις φωνητικές σας οδηγίες. Η διάταξη των μικροφώνων καταφέρνει να παραμένει διακριτική και άρτια ενσωματωμένη στο κυρίως σώμα των ακουστικών, διατηρώντας ακέραιη τη μινιμαλιστική και φουτουριστική σχεδιαστική ταυτότητα που έχει καθιερώσει το PlayStation 5, χωρίς να απαιτούνται συμβιβασμοί στην εργονομία ή στην ευκολία χρήσης.

Ο εξωτερικός σχεδιασμός των νέων περιφερειακών ακολουθεί πιστά τις εξαιρετικά γνώριμες ασπρόμαυρες σχεδιαστικές γραμμές της κεντρικής μονάδας, χρησιμοποιώντας ποιοτικά υλικά κατασκευής και μαλακά μαξιλαράκια μνήμης τα οποία κατανέμουν ομοιόμορφα την ασκούμενη πίεση γύρω από το κεφάλι και τα αυτιά, επιτρέποντας την άνετη διεξαγωγή πολύωρων sessions χωρίς το παραμικρό αίσθημα κόπωσης ή ενοχλητικής υπερθέρμανσης. Η στιβαρή κατασκευή στοχεύει πρωτίστως στη διασφάλιση της μακροχρόνιας αντοχής υπό συνθήκες καθημερινής και έντονης χρήσης, παρέχοντας ταυτόχρονα εξαιρετική παθητική απομόνωση του εξωτερικού θορύβου ώστε ο παίκτης να παραμένει απόλυτα συγκεντρωμένος στην εξέλιξη της δράσης επί της οθόνης. Οι σχεδιαστές έχουν φροντίσει να τοποθετήσουν στρατηγικά πάνω στα ακουστικά εύκολα προσβάσιμα φυσικά κουμπιά για τον άμεσο έλεγχο της αυξομείωσης της έντασης, την εξισορρόπηση της μίξης του ήχου μεταξύ παιχνιδιού και συνομιλίας, καθώς και τη σίγαση του μικροφώνου, διευκολύνοντας αφάνταστα τις απαραίτητες ρυθμίσεις της τελευταίας στιγμής χωρίς να απαιτείται χρονοβόρα πλοήγηση στα μενού του λειτουργικού συστήματος.

Τα Sony PlayStation Pulse και Pulse Edge θα κυκλοφορήσουν μέσα στο 2027, αλλά μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστές οι τιμές τους.